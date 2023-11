Ilyen cukit sem láttál még a ma: alaposan megnézte a kamerát a börzsönyi vadmacska + videó

Továbbra is jól érzi magát az elkerített projektterületen élő, fokozottan védett vadmacska – írja posztjában a Duna-Ipoly Nemzeti Park. Az egyed 2022. szeptember 26-án jelent meg először a nemzeti park kamerái előtt, azota is gyakran látni, két kifejlett egyed van jelen a területükön rendszeresen. Sőt, 2023 nyarán két vadmacska kölyök is nevelkedett itt.

A most magát megmutató vadmacska szívesen használja a területére kihelyezett monitoring eszközt, amibe most bele is nézett, sokak örömére. A vadmacska számára kiemelten fontos, hogy megőrizzük a természetes, nagy kiterjedésű összefüggő erdőket. Fontos számukra, hogy az erdők változatos szerkezettel rendelkezzenek, ami nemcsak gazdag táplálkozó helyeket, de kiváló búvóhelyeket is nyújt számukra. Nehezen tűri az erdő bolygatását, a zavarást (pl.: illegális technikai sportokat az erdők területén). A faj fennmaradásának további veszélyeztető tényezője az erdők feldarabolódása, valamint a kivadult házimacskák. A házimacskák nemcsak a faj genetikai elszegényedése miatt veszélyesek, hanem versengenek a táplálékért és a legjobb búvóhelyekért, valamint betegségeket adhatnak át a vadmacskáknak – írják a posztjukban.