Vadászházat vett a lopott pénzből a vidéki polgármester: vádat emeltek ellene

Vádat emeltek a korábbi újszentiváni polgármester ellen, aki négy társával egy munkásszálló építése során több mint 200 millió forint kárt okozott az állami költségvetésnek - értesült az MTI.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője - a település nevének említése nélkül - kedden közölte az MTI-vel, hogy a főügyészség a vádlottakat bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás bűntett elkövetésével vádolja. A vád szerint a Szeged környéki település polgármestere 2017 júliusában támogatási kérelmet nyújtott be a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz 80 férőhelyes munkásszállás megépítésére és annak fenntartására. A pályázat alapján az önkormányzat 222 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, utólagos elszámolás mellett. A vádirat szerint a vádlottak már a pályázat benyújtásakor tudták, hogy a pályázatban megjelölt összköltségnél jóval alacsonyabb áron kivitelezhető a beruházás, ezért a közbeszerzés során egy olyan fővárosi székhelyű cég nyert generálkivitelezőként, amelyet ténylegesen a polgármester irányított, és amelyet csak a valós költségekhez képest jóval nagyobb összegű számlák kiállítása érdekében vontak be.

A túlárazás mértéke több mint 100 millió forint volt, az ezzel kapcsolatos fiktív számlákat a polgármester nyújtotta be az utólagos elszámolás során 2019 novemberében. A vádlottak a munkásszálló berendezéséről is túlárazott számlákat nyújtottak be az elszámoláskor, mintegy 23 millió forint értékben. Az így megszerzett pénz egy részéből a volt polgármester cége vadászházat vásárolt, míg más része szintén az érdekeltségébe tartozó helyi szövetkezethez jutott.

A főügyészség a munkásszálló kivitelezése során elkövetett bűncselekményekkel a volt polgármestert, az önkormányzat pénzügyi ügyintézőjét, a budapesti székhelyű cég két vezető tisztségviselőjét és egy berendezéseket szállító cég vezetőjét vádolja. A vádirat része az is, hogy a közmunkaprogram keretében a volt polgármester arra utasította az önkormányzat dolgozóit, hogy olyan személyeket jelentsenek be, akik nem dolgoztak közmunkásként vagy rövidebb ideig vettek abban részt. Emiatt az állami költségvetést 2014 és 2020 között további 8,4 millió forint vagyoni hátrány érte - közölte a főügyészség szóvivője.

Az újszentiváni képviselő-testület tavaly februárban oszlatta fel magát, miután a Csongrád-Csanád vármegyei települést 2006 óta vezető Putnik Lázár (független) polgármestert őrizetbe vették, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálta az önkormányzat gazdálkodását.

