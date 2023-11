Botrányos állapotban van az egészségügy: meddig tartható ez?

Csaknem ötezer körzetből nagyjából 650-ben helyettesként dolgozik a védőnő, miközben sok helyen gyermekorvos sincs – írja a Népszava.

„Sok minden állhat az öt hónapos tarnazsadányi kislány halála mögött, ennek feltárása a nyomozóhatóságok feladata” – válaszolta Szalainé P. Boglárka, a Független Egészségügyi Szakszervezet védőnői alapszervezetének vezetője a lapnak. Majd kiemelte, hogy

Minden anyukának, várandós kismamának és kisgyereknek joga van a minőségi védőnői ellátáshoz. Ezt az esélyegyenlőséget azonban ma nem tudja biztosítani rendszer. Nagy a mozgás, de jelenleg 277 területi és további 50 iskolai védőnői állás betöltetlen. Ez önmagában 714 feladatellátási helyet érint, de ennél jóval több helyen oldják meg a feladatot helyettesítéssel

- fogalmazott Szalainé P. Boglárka.

A szakember azt is mondta, hogy csaknem 5000 védőnői körzetből nagyjából 650-ben helyettesként dolgozik a védőnő. Sőt, az üres állások mellett a gyesen és tartósan távol lévők feladatait is a szomszédos körzetből érkező kollégák látják el. Ez Szalainé szerint azért is nagy probléma, mert egy-egy körzetben 200, de akár 350 gondozott – gyermek, várandós - is lehet.

A dolgozó védőnők ötöde, tehát nagyjából 1000 védőnő helyettesít (a betöltetlen vagy tartósan távol lévő kolléga körzetét esetenként 2 vagy 3 védőnő látja el megosztva).

A Népszava azt írja, hogy mielőtt a védőnői szolgálat állami kézbe került úgy oldották meg ezt a dolgot , hogy a védőnő félállásban, azaz napi négy órában fizetése 50 százalékáért helyettesített az egyébként ellátatlan körzetben. Ez azért ritkán jelentett folyamatosan napi 12 órás munkarendet, hiszen az nem teljesíthető hosszútávon. Az államosítás után tovább romlott a helyzet. A kórházakkal az állami átvétel után júliusban aláírt munkaszerződések többségében szerepelt az a kitétel, hogy szeptember 30-ig felülvizsgálják a kontraktust. Ez sok helyen meg is történt, vagy most zajlik. Az általános tapasztalat szerint a fix bérelemek nem változnak, ellenben a helyettesítésre jó néhány helyen új elszámolást állítanak be.

A korábbi heti 20 óra, vagyis félállás helyett csak 10 órát számolnak el. Ennyi idő alatt kellene megoldani mindent. Mert ha baj van, elsőnek a védőnőt veszik elő, hogy megfelelően látta-e el például a gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladatait

- mondta Szalainé.

Havi 50 ezerért senki nem veszi a nyakába 100-150 gyerek, kismama ellátását. Így egyre több lesz a teljességgel ellátatlan körzet

– mutatott rá Szalainé P. Boglárka, aki maga is védőnő.

Címlapkép: Getty Images