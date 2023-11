Ez most komoly? Ezeket a termékeket keresik leginkább a magyarok karácsonyra

Térdig gázolunk november utolsó napjaiban, ami azt jelenti, hogy itt az ideje a karácsonyi ajándékok beszerzésének. Ebben nagy segítség lehet az akciózásairól is elhíresült Black Friday vagy adott esetben Black November. A Vatera és az Árukereső adatai alapján kétségtelen, hogy az emberek már karácsonyi lázban égnek ugyanis nagyon keresett a műfenyő, a különböző ritkaságok, elektronikai eszközök.

Közel húsz százalékkal nagyobb forgalmat generált a Vaterán november 17-19. között zajlott Black Friday a társaság 2022-es Green Fridayához képest. Az eltérő elnevezésen túl a piactéren idén is számos, hagyományos webáruházban beszerezhetetlen másodpiaci termék volt elérhető akciós áron. A fekete pénteki felhasználók a gyűjtői kategóriában költötték a legtöbbet, ahol a vinylen kiadott zenei albumoktól kezdve a régi érméken át a kulturális relikviákig a legkülönbözőbb ritkaságok találhatók meg számolt be róla nemrég magyar kézbe került Vatera.

Gyűjtői ritkaságokat vettek a legtöbben

A megbízható eladóknak és a Vatera négyszintű biztonsági rendszerének hála, a 2023-as Black Fridayen a gyűjtői termékek tavalyhoz képest 63 százalékkal nagyobb forgalmat generáltak. Ebben a kategóriában nem a hagyományos régiségek, hanem például régi képeslapok, bélyegek, ásványok, poszterek, újságok, képregények, illetve gyűjtők körében népszerű játékok találhatók. A Vatera háromnapos kampánya alatt csak a gyűjtemény kategóriában közel ötvenmillió forint értékű relikvia cserélt gazdát.

Azonban jól fogytak a könyvek és a lemezek is. A fényképezőgépek és fotós kiegészítők fekete pénteki forgalma több mint megduplázódott. Közel ötödével volt erősebb a Vatera Black Fridayen a könyvek forgalma, míg zenei kiadványokból (lemezek, kazetták kották, DVD-k), valamint számítástechnikai eszközökből és számítógépes alkatrészekből, kiegészítőkből egyaránt közel hatvan százalékkal emelkedtek az eladások tavaly ilyenkorhoz képest. Másfélszeresére nőtt az új és másodpiaci sportfelszerelések forgalma az idei Black Fridayen, míg szerszámokból és kerti kiegészítők harmadával magasabb forgalmat generáltak, míg a DVD-n, VHS-en vagy Blu-rayen kiadott filmek forgalma tizedével lett magasabb.

A karácsonyi kellékek is nagyon keresettek

Illetve az Árukereső adatai, ezzel szemben arra világítanak rá, hogy a magyarokat egyre jobban foglalkoztatják a műfenyők. A magyarok a karácsonyhoz kapcsolódó termékekre igyekszik lecsapni. Így például a másfélszeresére nőtt az érdeklődés a műanyag karácsonyfák iránt, ami nem csak a költséghatékonyságra, de környezettudatosságra is utalhat. Persze az sem maradhat ki, ami majd a karácsonyfa alá menne. Videojáték konzolokat 40%-kal többen kerestek, és nagyjából hasonló az arány a kávégépekkel és a játékautókkal is. Sőt, itthon majdnem 80%-kal nagyobb az érdeklődés az epilátorok, és közel 60%-kal az elektromos fogkefék iránt. Még ha nem is minden az ünnepekhez kapcsolódik, kétségtelen, hogy az akciók jelentős szerepet játszanak a keresések megnövekedésében.

Egy biztos: a közelgő ünnepek és a már most elérhető akciók arra ösztönzik az embereket, hogy régóta tervezett termékekre csapjanak le, vagy már most bezsebeljék a karácsonyi ajándékokat. A műfenyők iránti érdeklődés pedig akár a valódi, hagyományos fenyőfákkal szembeni elmozdulásnak az előfutára lehet.

Címlapkép: Getty Images

