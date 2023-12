Fagyhalál fenyeget rengeteg magyart: most extrán kell figyelni az idős szomszédokra is

Idén november 30-ig már 32 ember fagyott halálra, és az éves statisztikákat elnézve ez a szám minden évben a 200-at is meghaladja. Sok, jellemzően idős ember a saját lakásásban, házában fagy meg, míg mást az utcán ér a kihűlés. Hova mehetnek pad, park és aluljáró helyett, akik menekülnének a hideg elől? Miért nem veszik sokan igénybe a szállókat? Most, hogy közelít az igazi ítéletidő egyre fontosabb, hogy szó legyen erről a témáról. A Pénzcentrum a Magyar Vöröskereszt és a Menhely Alapítvány szakértőit kereste fel, hogy feltárja a valóságot azoknak az embereknek a mindennapjairól, akik a mínuszba forduló éjszakákat is kénytelenek szabadban vagy a hideg lakásban tölteni.

Először is ki kell térni arra, hogy a fagyhalál nem csak az utcán élőket érinti. Sőt a legtöbb kihűléses eset olyan időseket érint, akik egyedül élnek, és a lakásukban éri őket a fagyhalál. A Magyar Szociális Fórum, a hipotermia okozta halál kapcsán korábban kifejtette, hogy a fagypont alatti hőmérséklet miatt nemcsak az utcán élők lehetnek veszélyben. A fűtetlen és rosszul fűtött otthonokban is könnyen történhet tragédia, ha nincs, aki odafigyeljen az egyedül élő magányos, idős emberekre. A hidegben bármilyen szokatlan jelenség árulkodó lehet. - hangsúlyozták, majd azt is kiemelték, hogy ha idős szomszédunk vagy ismerősünk van, célszerű figyelni bizonyos jeleket. Ezek közzé tartozik a nem füstölő kémény, ha azt látjuk, hogy valakinél nappal is égve van a villany, ha valakinek kertje van és a hóban nem látunk lábnyomokat vagy a több napig a kerítésen maradt ételhordó is árulkodó lehet. Persze, ezek akkor is előfordulhatnak, ha nem történt baj, de nincsen veszíteni valója senkinek abban, ha utána jár biztos nincs e gond. További részletek a Pénzcentrum teljes cikkében olvasható, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images