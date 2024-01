Videón a mentőakció: cuki fülesbagoly bébit találtak a kisváros főterén, egy fenyő alatt

Alig párhetes erdei fülesbagoly-fiókát találtak január elsején Mezőhegyes főterén, egy fenyő alatt. A Magyar Madártani Egyesület kimentette őket. Videóra vették a mentőakciót.

Az erdei fülesbagoly-fiókák szülei rendhagyó módon nem tavasszal, hanem már novemberben fészket rakhattak a tojásoknak - közölték az RTL Híradójában. A Magyar Madártani Egyesület szakembere szerint az eset nem példa nélküli, de ritka, legutóbb húsz éve fordult elő Jászberény környékén. A szülők az enyhe tél miatt dönthettek a fészekrakás mellett. Mivel a fióka még nem tud repülni, a szakemberek jobbnak látták, ha a fióka védett helyre kerül, ezért döntöttek a "kilakoltatás" mellett.

Egy szegedi lakótelepre is beköltöztek a baglyok

A napokban költöztek be városi telelőhelyeikre a baglyok és ebben a hónapban kezdődik meg országos számlálásuk - erről is az RTL adott hírt. Szegedre is megérkezett a szokásos nagy csapat. 70-80 gubbasztó madarat is meg lehet figyelni egyszerre a tarjáni városrészben.

