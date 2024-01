Megkongatták a vészharangot: több százezer magyar kerülhet veszélybe emiatt

Továbbra is óriási gondot okoz a betöltetlen háziorvosi praxisok száma Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felmérése szerint a körzetek 12,8 százalékában nincs állandó orvos.

Évről évre emelkedik a betöltetlen háziorvosi praxisok száma Magyarországon és úgy tűnik a folyamat megállíthatatlan. 2024 januárjában 6434 háziorvosi vagy házi gyermekorvosi praxis működik, melyből 826 betöltetlen. Évről évre egyre több arányaiban is a betöltetlen körzet, ráadásul úgy, hogy még szűnnek is meg praxisok. 2013-ban még összesen 6645 praxis volt, 2017-ben már csak 6575, 2021-ben 6516: két évvel később, vagyis jelenleg 82-vel van kevesebb. Amíg 2013-ban még a körzetek 3,4 százaléka volt betöltetlen, 2017-ben már 5,3 százalék, 2021-ben pedig már 10,2 százalék. Ez az arány nőtt most 12,8 százalékra - írja a Pénzcentrum.

Az sem mindegy, hogy a betöltetlen praxisok közül hány körzet számít tartósan betöltetlennek, vagyis üresedett meg fél évnél régebben. 2019 év elején még 373 tartósan betöltetlen körzetet tartottak számon, 2021-re ez a szám 482-re emelkedett. 2022 januárjában pedig már 559 ilyen praxis volt Magyarországon. 2023 januárjában összesen 601 tartósan betöltetlen háziorvosi körzet volt, jelenleg pedig a 826-ból már 675 tartósan, vagyis 6 hónapnál régebb óta betöltetlen! Ez a betöltetlen körzetek 81,7 százalékát teszi ki, és összesen 886 ezer lakos tartozik ilyen körzetekhez!

A tartósan betöltetlen körzetekből 187 felnőtt, 156 gyermek és 332 vegyes ellátású körzet. Ellátandó lakosságszám szempontjából 237 praxisban van ez a mutató ezer fő alatt. A legrégebbóta betöltetlen körzet a nyilvántartás szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktakenéz gyermekorvosi körzete, mely 2004 novemberétől üresedett meg.

A legkisebb ellátatlan körzet a Békés vármegyei Magyardombegyház vegyes háziorvosi praxisa, ahová elviekben 211 lakos tartozik és 2004 októberében üresedett meg. A legnagyobb körzet, amely betöltésre vár Győrzámolyban található, ide 4957 páciens tartozik, tavaly októberben üresedett meg.

Tartósan betöltetlen körzetek számát tekintve magasan vezet Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahol 80 ilyen praxis található jelenleg, 7-tel több, mint tavaly januárban. Pest megyében ehhez képest, ami a második a listán, 53 betöltetlen körzet van. A listában harmadik Budapest 49 betöltetlen körzettel, ehhez a közel 50 üres körzethez viszont "csak" 60 ezer lakos tartozik, míg a listában negyedik Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez 63 ezer. Nem csak a betöltetlen körzetek száma, hanem az is fontos, hogy mennyi lakos tartozna az üres körzethez.

Azt is érdemes látni, hol nőtt a legnagyobb ütemben egy év alatt a tartós üresedés: arányaiban Győr-Moson-Sopronban - ami üres körzetek számát tekintve még mindig az utolsó, de 10-ről 16-ra meredeken nőtt a tartósan betöltetlen praxisok száma -, Bács-Kiskunban, Zalában és Baranyában ürült meg az eddigiekhez képest a legtöbb körzet.

Címlapkép: Getty Images

