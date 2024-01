Megkongatták a vészharangot: országos hiánycikk van ebből a gyógyszerből

Jelenleg szinte lehetetlen hozzájutni az agyhártyagyulladás B variánsa elleni oltóanyaghoz Magyarországon.

Egy gyógyszerész azt mondta a csatornának, hogy ők októberben kaptak utoljára a termékből, és úgy tudja, január végén érkezhet újabb szállítmányt. A háziorvosok is arról számoltak be, hogy a szülők szinte naponta hívják őket emiatt - számolt be róla az RTL.

Októberben kaptunk belőle utoljára, jelen pillanatban is sajnos országos hiánycikk. A bíztató azonban az, hogy január végén, február elejére már lesz

- mondta az RTL-nek Baloghné Nagy Krisztina gyógyszerész.

Évente körülbelül 50-70 agyhártyagyulladásos megbetegedést azonosítanak, hazánkban a B variáns okozza a legtöbb megbetegedést.

