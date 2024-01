Ezek az ország legveszélyesebb települései: itt van Magyarország friss bűntérképe

Tippeljetek, melyik a legbűnösebb vármegyénk: Heves, Nógrád vagy Borsod? Nomen est omen? Érdekes egybeesés ugyanis, hogy az elmúlt egy évben Magyarprszágon a legtöbb bűncselekményt pont Heves vármegyében, épp a hevesi járásban követték el. A legkevesebb személy elleni erőszak pedig hol máshol, mint Békés vármegyében történt. De hozunk még egyéb izgalmas adatot is...

A HelloVidék birtokába jutott adatok szerint az elmúlt években hiába mérséklődött a regisztrált bűncselekmények száma, 2023-ban egy erőteljesebb felfutás volt tapasztalható. A bűnesetek számában a 2021 óta tartó szinte folyamatos visszaesés megállt, 2022-ben már összesen 160 820 bűncselekményt regisztráltak, ami több mint a megelőző három évben. A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján 2023. januártól egészen novemberig több mint 128 ezer bűncselekményt rögzítettek Magyarországon, ami 7 ezerrel magasabb a tavalyi év azonos időszakához képest. Ahogy korábban a HelloVidék már megírta, a rendőrségi összesítés szerint a vizsgált időszak alatt jelentősen megugrott a lopások száma, de ugyancsak nőtt a csalások mértéke is – de erről itt találsz részletes adatokat. A visszatérő elkövetési módok mellett továbbra is nagy gondot okoz még a kábítószer-kereskedelem, rablás, önbíráskodás, és a garázdaság is. De egy év alatt duplájára nőtt a gyermekpornográfia bűncselekményeinek a száma is. De nézzük is, az elmúlt egy évben megyei, régiós bontásban is, hol történt a legtöbb bűncselekmény?

Összességében, nézzük hát, melyek a legbiztonságosabb régióink

A KSH rendszeresen közli a regisztrált bűncselekmények, elkövetők, elkövetések, sértettek, sértetté válások negyedévenkénti, megye és régió szerint számait. A 2023-as első és második és harmadik negyedéves adatait vizsgálva – ahogy a tavalyi évben is – idén is toronymagasan Budapest és Pest vármegye viszi a prímet.

Itt a lista (a 2023-as I-III negyedéves adatok alapján), a bűncselekmények számát tekintve, megyei bontásban:

Pest vármegye: 13291 bűncselekménnyel Borsod-Abaúj-Zemplén: 10162 bűncselekménnyel Bács-Kiskun: 6809 bűncselekménnyel Szabolcs-Szatmár-Bereg: 6095 bűncselekménnyel Győr-Moson-Sopron: 5237 bűncselekménnyel.

Régiós kitekintésben - a 2023. I-III negyedévének adatai szerint - a legtöbb bűncselekmény Budapestet leszámítva az Észak-Alföldön történt, közel kétszer annyi, mint a legnyugalmasabb vidéken, a Dél-Dunántúlon.

így alakult a régiók közötti sorrend (a legbiztonságosabbtól haladunk a legveszélyesebb régiók felé):

Budapest (30181 bűncselekménnyel) Észak-Alföld (17218 bűncselekménnyel) Észak-Magyarország (16164 bűncselekménnyel) Közép-Magyarország (15 567 bűncselekménnyel) Dél- Alföld bűncselekménnyel (14051 bűncselekménnyel) Közép-Dunántúl (11657 bűncselekménnyel) Nyugat-Dunántúl (10808 bűncselekménnyel) Dél-Dunántúl (9777 bűncselekménnyel)

Lássuk a legfrissebb adatokat: mit mutat a tavalyi évről a bűnügyi térkép?

Még naprakészebb és frissebb statisztikai adatokat nyerhetünk a police.hu tematikus fertőzöttségi térképéről, ahol külön, megyei és járási bontásban, a bűncselekmények fajtáira is rákereshetünk. A HelloVidék által vizsgált egy év (2022.12.17 - 2023.12.17) tartó időszak.

Ahogy látszik, a bűnügyi statisztikák szerint is az elmúlt egy évben is toronymagasan Budapest volt a legbűnösebb város. 100 ezer főre itt jutott a legtöbb bűncselekmény, számszerűen az elmúlt fél évben összesen 1925 db.

A dobogó második fokán, az első vidéki megyét, Hevest találjuk, itt 100 ezer lakosra vetítve a vizsgált időszakban összesen 2083 bűneset történt.

A harmadik helyre Jász-Nagykun-Szolnok vármegye került (1617), a korábbi évekhez képest megelőzve Nógrádot (1612), ami így a negyedik helyre csúszott.

Az összes bűncselekmény a fertőzöttségi térképen 2023-ban (Forrás: police.hu)

A sorrend innentől kezdve elég szoros, ami viszont még érdekesebb, hogy a lista legalján, „alacsony fertőzöttséggel” Hajdú-Bihar vármegye áll, 100 ezer lakosra vetítve 839 bűnesettel, majd Békés következik (856).

A rétegek szerinti vizsgálat is izgalmas eredményeket mutat

Közterületen bűncselekményt (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt egy évben): a legtöbben Budapesten (865), majd Heves vármegyében (608) aztán Nógrádban (544) követtek el, de Vas megye is élen jár (502).

A legkevesebb regisztrált közterületi bűncselekmény (100 ezer lakosra vetítve) Békésben (274), Hajdú-Biharban történt (310), és ha a számokat nézzük, közel fele annyi ilyen eset fordult elő, mint a „legbűnösebb” megyékben.

A legtöbb személy elleni erőszak (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt egy évben): talán meglepő módon nem is Budapesten (245), hanem Nógrád vármegyében (287), aztán Szabolcs-Szatmárban (271) és Tolna vármegyében (236) fordult elő.

A legkevesebb személy elleni erőszak - 100 ezer lakosra vetítve - Békésben történt (124), aztán Hajdú-Bihar megye (139) következik.

Lopás (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt egy év adatait vizsgálva): nem meglepő módon lopás tekintetében is Budapest áll az élen (397), utána Heves (425), majd Szolnok (371), aztán Bács-Kiskun (219) következik.

A legkevesebb tolvaj Békésben (85), aztán Csongrád megyében (111) valamint Hajdúságban (120) garázdálkodik.

Rablások tekintetében (100 ezer lakosra vetítve, az az elmúlt egy év adatait vizsgálva): az elmúlt egy évben Budapest (39) vezet, vidéken Heves (26) áll az élen, majd Borsod (15), aztán Bács-Kiskun (17) következik.

Ez elmúlt egy évben viszont Vasban mindössze 3 rablást rögzítettek.

A legtöbb garázdasággal kapcsolatos bűncselekmény (100 ezer lakosra vetítve, az elmúlt egy év adatait vizsgálva) Budapest történt (157), majd meglepő módon Vas megye (150), ezt követően Nógrád (130) következik.

A legkevesebb garázdaság a vizsgált időszakban Komárom-Esztergom megyében történt (38).

Tulajdon elleni szabálysértést (100 ezer lakosra vetítve, az az elmúlt egy év adatait vizsgálva): első helyen meglepő módon nem Budapesten (471), hanem Hevesben (761), majd Jász-Nagykun-Szolnokon (561), aztán Borsodban (519) követtek el.

A legtisztább megyék, tulajdon elleni szabálysértés tekintetében: Veszprém megye (245), aztán Hajdú-Bihar (257) valamint Szeged környéke (305).

Ha a járásokra keresünk rá, még érdekesebb adatokat találunk

Ha a police.hu tematikus térképén járási bontásban is rákeresünk arra, hogy melyek azok a vidékek, amelyek a legfertőzöttebbek, még beszédesebb adatokat nyerhetünk. A HelloVidék által vizsgált időszak maradt az elmúlt egy év, és továbbra is az összes bűncselekményt vizsgáltuk.

10 „legbűnösebb” vidék - 100 ezer lakosra vetítve:

Hevesi járás (Heves vármegye): 2950 Nyírbátori Járás (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye): 2447 Ózdi járás (BAZ vármegye): 2433 Füzesabonyi járás (Heves vármegye): 2400 Jászapáti járás: (Jász-Nagykun Szolnok vármegye): 2336 Gyöngyösi járás (Heves vármegye): 2257 Bátonyterenyei járás (Nógrád vármegye): 2096 Putnok járás: (BAZ megye): 1981 Kiskunhalasi járás (Bács-Kiskun vármegye): 1943 Siófoki járás: 1936

Érdekes adat még, hogy:

az országban a legtöbb személy ellen elkövetett erőszak Marcali járásban történt: 491 db. Negyedannyi, mint a Kisteleki járásban (Csongrád vármegye), ahol ez a mutató 110.

történt: 491 db. Negyedannyi, mint a Kisteleki járásban (Csongrád vármegye), ahol ez a mutató 110. lopás tekintetében Nyírbátori járás veze: 100 ezer főre vetítve 535 esettel.

Figyelem! A police.hu térképén megjeleníthető bűnügyi adatok tájékoztató jellegűek. Nem tartalmazzák azoknak a nyomozásoknak az adatait, amelyekben bármely információ idő előtti nyilvánosságra hozatala sértené a nyomozás érdekeit.

