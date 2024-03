Gyilkos fekvőrendőr tartja rettegésben a győri autóskat: sorban zúzza le az autókat

Egy csatornafedél vitte le egy autó alját Győrben, a kár több száz ezer forintra tehető.

A győri útkezelő szervezet még egy 2017-es műszaki terv alapján épített a Gábor Áron utcába három, „trapéz keresztmetszetű sebességcsökkentő küszöböt”, magyarán fekvőrendőrt. Erre azért volt szükség, mert a közeli főutcából sokan kanyarodtak be ide, hogy a jelzőlámpákat kikerüljék, a forgalom pedig megnőtt.

Annak ellenére, hogy legalább hat-hét autó megrongálódásának a szemtanúi voltak, a közútkezelőhöz mostanáig mindössze egy panasz érkezett 2022-ben. A bejelentő magasnak ítélte a fekvőrendőrt a Gábor Áron u. 19-nél - írja a Telex.

A problémát az okozhatja, hogy az utcának van egy nem túl jelentős, mégis számottevő lejtése. A főút felől bekanyarodó, alacsonyabb fekvésű autók lökhárító-elemei, kipufogódobja, lengőkarjai hozzáérhetnek a felülethez. Ugyanez lehetséges, ha jobban leterhelt az autó, és a sofőr 30 km/órás sebességgel halad.

Ezért azon a részen 20 km/órára korlátozták a sebességet. Az útkezelő vezetője azt is hozzátette a lapnak, hogy ez utóbbi sebességgel több autótípusnál is letesztelték a fekvőrendőrt: az Opel Astra H, az Opel Astra G, az Opel Corsa és a Skoda Octavia is megúszta. Méréseik szerint „1 centiméteres süllyesztéssel elérhető lenne, hogy újból 30 km/órás korlátozás mellett legyen használható a sebességcsökkentő”, de arra nem tért ki, hogy ezt a süllyesztést tervezik-e megcsinálni.

Címlapkép: Getty Images