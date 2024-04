Így készüljünk fel az időskorra: 5 kutyafajta, aki remek társ lehet a nyugdíjas éveinkre

Szurok Dávid 2024.04.06. 14:11 Megosztom

A kutyatartás az idősek számára is rengeteg örömmel jár, jelenlétük ráadásul nemcsak képes változatossá tenni a szürke hétköznapjainkat, hanem még mentálisan is pozitív hatással bírhat. Vannak olyan kutyafajták, amelyeket kimondottan időseknek ajánlanak, ezek a házi kedvencek nemcsak, hogy csökkenthetik a szorongást, hanem még a fizikai erőnlétünkén is javíthat. A kutyák megválasztása ugyanakkor nem egyszerű. Óvári András a Vigyél Haza Alapítvány vezetője lapunknak elmondta, hogy nagyon sokszor tapasztalják azt, hogy sokan nem veszik figyelembe az ebek kiválasztásánál, a kutyák mozgásigényét, ez pedig a későbbiekben nagy gondot tud okozni. A szakember szerint éppen ezért érdemes inkább kistestű kutyát választani, idős szeretteink mellé. A HelloVidék megnézte, hogy melyek azok a kutyafajták, amelyek az idős emberek számára ideális választásnak bizonyulhatnak.

Az idős kor beköszöntével hatalmas űr támadhat életünkben, és egyik pillanatról a másikra véget ér az a nyüzsgés, ami eddig meghatározta mindennapjainkat. Éppen ezért nagyon sokan döntenek úgy, hogy keresnek maguk mellé egy négylábú társat azért, hogy ne érezzék magányosnak magukat. Nagyon sok kutatás bebizonyította már, hogy a kutyatartás nemcsak érzelmileg, fizikailag, de még egészségügyileg is jót tesz. A kutyák újra képesek megtölteni újabb, és újabb élményekkel a mindennapjainkat, és segítenek megbirkózni a szürke hétköznapokkal is. Óvári András a Vigyél Haza Alapítvány vezetője a HelloVidéknek ugyanakkor arról beszélt, hogy sajnos nagyon sokan még mindig felelőtlenül választják ki maguknak a négylábú kedvenceiket. Nagyon sokféle idős ember van, vannak az aktívak, és vannak a kevésbé aktívak. Az ember egy kutya mellett általában 10-15 évre elköteleződik, éppen ezért gondolni kell arra, hogy meddig tud valójában egy kutyáról gondoskodni - hívta fel a figyelmet. A szakember szerint sokszor nem mérik fel az emberek a lehetőségeket, és olyan kutyát választanak, aminek a mozgási igényét nem tudják kielégíteni. Egy nagytestű kutyát egy idős ember már nehezen tud kezelni. Akik örökbefogadás gyanánt hozzánk fordulnak azoknak szívesebben ajánlunk egy középkorú, vagy akár egy annál idősebbet, aki már nyugodt, és kiszámíthatóbb - tette hozzá. De milyen fajták közül célszerű választaniuk a szépkorúaknak? Összegyűjtöttünk öt kutyafajtát, amelyek ideális választásként szolgálhatnak. Lássuk őket! Mopsz A mopsz külseje megtévesztő a tudatlan szemlélő számára. Ez a ráncos képű, dülledt szemű, mindig zsémbes arckifejezést öltő kutya valójában vidám, érzékeny, hűséges, szeretetre méltó, gyengéd lelket takar. Rendkívül jó természetű, nyugodt és kiegyensúlyozott. Szereti a gyerekeket és sosem agresszív. Kiválóan tartható lakásban, sőt rövid orra miatt nem élhet egész évben a kertben. A mopsz egy jókedvű kutya, aki mindig vidámságot és mosolyt csal az emberek arcára bohókás jellemével. Mókás, maszkos arcával, nyomott orrával és kedves külsejével sokak szívét meghódította már. Kitűnő alkalmazkodóképessége és kedves természete sokak számára ideális társsá teszi a mopszot. Ahogy a legtöbb társasági kutya, a mopsz is azt imádja a legjobban, ha emberek között lehet és produkálhatja magát. Rendkívül ragaszkodó és mivel igen intelligens, ezért gyorsan ráérez, hogy mi az, amivel mosolyt csalhat gazdája arcára. Igazi bohóc: szívesen felveszi a mókamester szerepét. A mopsz éppúgy kitűnő választás nyüzsgő családoknak, mint nyugodt egyedülállóknak, ráadásul pici helyen is boldogan elvan. Uszkár Az uszkár egy vidám, okos, magas energiaszinttel rendelkező kutyus, aki imád a középpontban lenni. Bár az uszkár mozgásigénye magas, a kisebb méretüknek köszönhetően könnyebb kielégíteni szükségleteiket. Az uszkár figyelmes, éber és nagyon érzékeny fajta, nem tűri a modortalan bánásmódot! Így volt ez már a 18 században is a törpe uszkàr és társai esetében is. Hiszen az uszkár már akkor is a családok kedvence volt. Nevelésekor jobb, ha tartózkodunk még az erélyesebb szótól, kiabálástól is. Rendkívül intelligens állat, amelyet a világ egyik legokosabb fajtájaként tartanak számon, és nagyon tehetséges vadász is: elsősorban vízi vadászatra apportírozták. Pembroke Welsh Corgi A welsh corgi igazi társasági kutya, aki mindig hűségesen követi gazdát, bárhova is menjenek. A corgi vérbeli terelőkutya, ennek megfelelően pedig okos, aktív, ámde igencsak öntudatos és néha keményfejű. Becsületére legyen mondva, hogy nem csak a kistestű jószágok kiváló kísérője, hanem sikeresen képes terelni a nagyobb testű állatokat, akár lovakat is. Nem csoda tehát, hogy corgi kutya az elmúlt években világszerte kutyatartók millióinak szívét hódította meg. A corgi rövid lábai ne tévesszenek meg: ugyanis igencsak aktív, mozogni szerető és kalandvágyó kutyusról van szó. Fontos számára, hogy mind fizikailag, mint mentálisan megfelelő terhelést kapjon Cavalier King Charles spániel A Cavalier King Charles spániel egy barátságos, társasági kiskedvenc, aki jellemével és külsejével egyből rabul ejti a szíveket. Intelligens, hűséges, ragaszkodó és vidám természetű, aki nagyon igényli a törődést, cserébe a család minden tagjával jól kijön: legyen az gyerek, idős vagy más háziállat. Barátságos és kedves alaptermészete miatt cavalier king charles spániel békésen eléldegél bármilyen állat mellett. Neki ehhez nincs szüksége hosszú ideig tartó összeszoktatáshoz. Pacifista habitusának köszönhetően boldogan együtt élhet bármely kutyával, cicával, vagy egyéb háziállattal. Bichon Havanese Ha egy különösen kedves és ragaszkodó kutyust szeretnél, akkor jó helyen jársz. A havanese ugyanis bárhova követné a gazdáját, különösen hűséges és ragaszkodó típus. Éppen ezért azonban nehezen viseli, ha sokáig egyedül marad, gyakran alakul ki nála szeparációs szorongás. Ha problémamentességről van szó a bichon havanese kutya nem hagy kívánni valót maga után. Okos, élénk, játékos, gyerekbarát, boldog és nem utolsósorban egy igazi sármőr. Mindig jó a kedve és készen áll arra, hogy emberi "falkavezérével" bolondozzon 