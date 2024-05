Jobb, mint a tej, fillérekből magad is elkészítheted: itt a titok, mitől lesz igazán finom a kávéd

A növény tejnek nevezett italok egyre divatosabbak a magyarok körében is, sokan laktózérzékenyek, de vannak, akik egyszerűen nem akarnak állati eredetű tejet fogyasztani. Nagy részük otthon is elkészíthető, ezek közül pedig a legegyszerűbb a zabtej. Ha utánaszámolsz, töredék áron, akár már 200 Ft-ból is kihozhatsz egy üveggel. Hozzuk is a legfinomabb recepteket!

A nyugati trendeknek megfelelően Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett növényi tejek, mint a klasszikus tejek alternatívái - a közölte a HelloVidék megkeresésére a Spar. Ahogy megtudtuk, a sokféle növényi alapú alternatíva közül a magyar fogyasztók körében egyértelműen a mandula- és zabitalok a favoritok. Az árakkal kapcsolatban még a Spar megjegyezte: defláció, azaz az általános árszínvonal csökkenése érzékelhető a kategórián belül. 2024. tavaszán, az online áruházak kínálatában elég nagy a szórás: jellemzően 800-1400 forintos áron kaphatóak ezek a növényi alapú tejtermékek.

Persze számtalan oka lehet annak, miért is keresik egyre többen ezeket a növényi alapú italokat: sokan laktózérzékenység miatt választják, mivel ezek laktózmentesek. Másrészt a veganizmust követők számára a növényi tejek ideális alternatívát jelentenek a tehéntejjel szemben. Fogyasztásuk számtalan egészségi előnyökkel járhat, hiszen gazdagok vitaminokban, fehérjékben, egészséges zsírokban és ásványi anyagokban, miközben nem tartalmaznak koleszterint vagy allergén fehérjéket, mint a kazein. Egyes fogyasztók a környezeti hatások csökkentése érdekében választják a növényi alapú italokat.

A fogyasztás trendjei szerint a magyar lakosság 97%-a fogyaszt tejet és/vagy tejterméket, de a növényi alapú termékeket választók aránya is 28%-ra emelkedett – írta az Agrárszektor is. Ez azt mutatja, hogy a növényi tejek egyre inkább beépülnek az emberek mindennapi étrendjébe Magyarországon. A növényi tejek nemcsak kávéhoz, hanem főzéshez és sütéshez is használhatóak, és számos recept található már online, amelyek kifejezetten ezekre az alternatív tejekre épülnek. Jó hír viszont, a cikkünk végén hozzuk is recepteket, hogy például zabtejet vagy zabtejfölt szinte fillérekből, mi magunk is készíthetünk otthon is, különösebb eszköz sem kell hozzá.

A növényi alapú termékek fogyasztása iránt a fiatalok a legnyitottabbak

Egyértelmű, hogy a magyar társadalom is egyre nyitottabb a növényi alapú táplálkozásra, és folyamatosan zárkózunk fel az Európai Unió országaihoz, ami jelentős mérföldkő a fenntarthatóbb és egészségesebb táplálkozás felé vezető úton. Ennek fontos sarokpontja, hogy a magyar lakosság 34%-a már legalább alkalmanként választ növényi alapú alternatívákat az állati eredetű élelmiszerek helyett.

– nyilatkozta Miskolczi István, a Növényi Alapú Termékeket Gyártók és Forgalmazók Országos Szövetségének (NÉGYOSZ) ügyvezetője.

Ez a tendencia a fiatalabbaknál még szignifikánsabb, a 18-24 éves korosztálynak például a 77%-a fogyaszt növényi alapú italokat. Ez a megállapítás azért fontos, mivel itt már a következő évek fogyasztási szokásainak kialakuló mintáit fedezhetjük fel.

Minden harmadik fogyasztó legalább alkalmanként helyettesíti az állati eredetű élelmiszerek egy részét növényi eredetű alternatívákkal. Ennek indoka az esetek 46%-ában az egészségmegőrzéshez kapcsolódik, míg a növényi alternatívát választó válaszadók mintegy harmada kedveli jobban ezek ízét az állati eredetű termékekénél, a lista harmadik, és negyedik helyén pedig a környezetvédelem és az ételintolerancia (17 és 16%) szempontjai állnak - derült ki a Danone Magyarország 2024-es kutatásából is.

A növényi alapú termékek fogyasztása iránt a fiatalok a legnyitottabbak, ez a kíváncsiság a kor előrehaladtával pedig folyamatosan csökken. Különbség figyelhető meg a fővárosban és vidéken élő megkérdezettek közt is. Amíg Budapesten nagy érdeklődés követi a tej- és hústermékek lehetséges alternatíváit, addig vidéken az emberek 70%-a még nem nyitott ezeknek a fogyasztására.

A Danone kelet-közép-európai vállalatai kíváncsiak voltak, melyek azok a termékek, amelyeket a fogyasztók leggyakrabban helyettesítenek növényi alternatívákkal. Az eredményekből kirajzolódik, hogy a legtöbben a tej és tejtermékek helyett keresnek más élelmiszert. Azok közül, akik legalább alkalmanként helyettesítenek valamilyen állati eredetű élelmiszert 55% a tej, 34% a hús, 33% a vaj, 24% a joghurt, míg 22% a sajt alternatíváját keresik (a válaszadói preferenciák között természetesen átfedések is vannak).

Tényleg környezetbarátabb a növényi tej? A tejnek, tudjuk jól, számos előnye van az egészséges emberi szervezet számára; építi és fenntartja az egészséges csontokat és fogakat, segít az egészséges vérnyomás fenntartásában, energia-, fehérje- és ásványi anyag-forrásként szolgál, és támogatja a szervezet immunrendszerét is. A tej fehérjét, kalciumot, jódot, B2- és B12-vitamint, foszfort és káliumot tartalmaz. Ugyanakkor egy oxfordi kutatás szerint egy liter tehéntej előállításához szükséges víz- és területigény a tízszerese annak, mint ami egy liter növényi alapú tej előállításához szükséges. Ha az emissziót, a víz-és területhasználatot is figyelembe vesszük, akkor egy pohár (200 ml) tehéntej emissziója 0,6 kg, míg a mandulatejé a 0,2-t sem éri el. Más adatok szerint egy pohár tej előállításához két teniszpályányi területre van szükség – ugyanennyi zabtejhez azonban tizedére. Az előállítás során kibocsátott üvegházhatású gázokból is harmadannyi kerül a légkörbe a növényi tejek gyártása során - derül ki a Tudatos Vásárló cikkéből.

Melyik növényi tej mire jó?

A kávéhoz vagy a mindennapi főzéshez is használható növényi tejek egészen különböző ízvilágot és textúrát adhatnak, ezért sem mindegy, melyiket mire használjuk:

Mandulatej: Édesebb, mint a tehéntej, alacsonyabb zsír- és cukortartalommal. Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, például omega-3 zsírsavakban, amelyek jótékonyak a szív- és érrendszerre.

Édesebb, mint a tehéntej, alacsonyabb zsír- és cukortartalommal. Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, például omega-3 zsírsavakban, amelyek jótékonyak a szív- és érrendszerre. Mogyorótej: Édes ízű, magas kalória- és zsírtartalommal, de kiváló B- és E-vitamin forrás.

Édes ízű, magas kalória- és zsírtartalommal, de kiváló B- és E-vitamin forrás. Kókusztej: Krémes textúrájú, telített zsírokban gazdag, és egyedi kávéélményt nyújt a kókusz ízével.

Krémes textúrájú, telített zsírokban gazdag, és egyedi kávéélményt nyújt a kókusz ízével. Zabtej: Telítetlen zsírsavakban és fehérjében gazdag, rostos, és természetesen édes ízű, ami különösen sportolóknak ajánlott.

Telítetlen zsírsavakban és fehérjében gazdag, rostos, és természetesen édes ízű, ami különösen sportolóknak ajánlott. Rizstej: Vitaminokban gazdag, különösen B6-vitaminban, magnéziumban, vasban és rézben.

Melyiket a legjobb választás a kávéhoz?

Ha kávéhoz keresünk növényi tejet, akkor a szakértők szerint a választásnál érdemes figyelembe venni a kávé pörkölési fokát és az ízlést is. Ha szereted az extra ízeket, a mandula- vagy mogyorótej lehet a tökéletes választás. Ha viszont egy krémes, habos textúrára vágysz, akkor a kókusztej vagy zabtej lehet a jó döntés. A rizstej viszont hígabbá teheti a kávét, így ha sűrűbb italt részesítesz előnyben, akkor inkább a mandula- vagy kókusztej javasolt. Tapasztalatból mondjuk, a mandulatej és rizstej keveréke is remekül működik, mivel a mandula krémességet, a rizs pedig egyensúlyt ad a mandula marcipános ízvilágához. Ezért is érdemes többféle növényi tejet kipróbálni, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbb kombinációt!

Miért egészséges zabtejet inni?

Beszéljünk külön is a zabtejről is, amely a tehéntej helyettesítőjeként egészséges alternatívát jelent a laktózérzékenyek és tejallergiások számára.

A forgalmazott zabtejek közül azonban egyes termékek hozzáadott cukrot is tartalmaznak, nem kis mennyiségben, ezért vásárlás előtt érdemes áttanulmányozni a dobozon található összetevők listáját.

A zabtej fogyasztása számos egészségügyi előnnyel jár, amelyek hozzájárulhatnak egy kiegyensúlyozott étrendhez. Íme néhány ok, amiért egészséges zabtejet inni:

Tápanyagokban gazdag: A zabtej fehérjét, rostot, valamint vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, mint például B-vitaminok, A- és D-vitamin, kalcium és vas.

Allergénmentes: Nem tartalmaz laktózt, szóját, mogyorót és dióféléket, amelyek más tejalternatívákban gyakran előfordulnak.

Szív- és érrendszeri egészség: Kutatások szerint a növényi alapú tejek, köztük a zabtej, pozitív hatással vannak a szív- és érrendszeri egészségre.

Csontok egészsége: A zabtej gyakran dúsított kalciummal és D-vitaminnal, amelyek fontosak a csontok egészségének megőrzésében.

Emésztési előnyök: A zabtejben található oldható rostok, mint a béta-glükán, segíthetnek az emésztési folyamatokban és a béltranzit szabályozásában.

Ha az online áruházak kínálatát megnézzük, 2024. tavaszán elég nagy a szórás a zabtej árában:

Bio natúr zabital, 1l (DM): 579 Ft

The Bridge Bio Natúr zabital 1l: 790 Ft

Happy Barista UHT zabital 1 l: 790 Ft

ALPRO zabital 1l : 1190 Ft

ALPRO BARISTA zabital 1l: 1490 Ft

Jó hír viszont, hogy a növényi italok jó része otthon is elkészíthető, ezek közül pedig a legegyszerűbb és a legolcsóbb a zabtej.

Ha utánaszámolunk, 200 forintból kijön egy liternyi zabital

A zabtej teljes zabból készül, amelyet beáztatnak, turmixolnak, majd leszűrnek, és teszik ezt azért, hogy tejszerű állagot kapjanak. Egy csésze zabpehelyből közel egy liter zabtej készíthető - így könnyen utánaszámolhatunk, mennyire megéri, ha mi magunk állunk neki otthon. Hiszen a nagyáruházak polcain 500g zabpehely, 300-400 forintos áron kapható, amiből körülbelül 2 liter zabital is kijön.

A házilag készített ital nemcsak azért jó, mert az van benne, amiről tudunk, hanem mivel nem kell hosszan eltartani, nincs pasztörizálva, így megőrzi értékes tápanyagait.

A zabtej sűrűségét és édességét az ízlésünknek megfelelően állítsuk be, tegyünk hozzá több vizet, ha hígabbra, kevesebbet, ha sűrűbbre szeretnénk. Édesíteni mézzel, datolyával és juharsziruppal is lehet, de csokis zabtejet is készíthetünk, ha belekeverünk egy kis kakaóport. Elkészítés után hűtőben egy hétig is eláll.

Akkor lássuk is a receptet: így készíts zabtejet!

Alapanyagok

1 csésze zabpehely

4 csésze víz

1 teáskanál vanília kivonat (nem kötelező)

1 teáskanál nádcukor (méz, juharszirup vagy datolya)

A zabpelyhet áztassuk be vízbe legalább 1 órán át, vagy egy éjszakára a hűtőszekrényben. Ezt követően alaposan öblítsük le, majd helyezzük a zabpelyhet és a vizet egy turmixgépbe. Adjunk hozzá a vanília kivonatot és a nádcukrot (elhagyható). Turmixoljuk addig, amíg a zabtej sima állagú lesz. Szűrjük át egy szűrőn, hogy megszabaduljon a maradék zabpehelytől. Érdemes aztán hűtőben tárolni!

Címlapkép: Getty Images

