Itt van a 2019-es Sziget fesztivál hivatlos bora

Egyértelműen megmutatták a tavalyi év számai, hogy a Dubicz és a Borháló által kifejezetten a Sziget fesztiválokra készített borok, a Sziget White, a Sziget Rosé és a Sziget Red, stílusukban és ízvilágukban egyaránt illeszkednek a hazai és a nemzetközi fesztiválközönség ízléséhez. Ezért lett a Dubicz az első borászat, amely két egymást követő évben hivatalos partnerként lesz jelen a VOLT, az Efott, a Balaton Sound, a Sziget, a Be.my.lake és a STRAND fesztiválokon, derül ki a A Dubicz Borászat közleményéből. Ennek megfelelően a borértékesítés terén kizárólagosságot élvezve minden vendéglátóhelyen a Borháló által választott Dubicz borokból válogathatnak az érdeklődők.

A Borháló negyedik éve szolgálja ki a fesztiválozókat. A Sziget-rendezvényekre szállított alapboroknak fröccsben és tisztán is frissnek, élvezetesnek kell lenniük, ezeket a tételeket a fogyasztói igények és visszajelzések figyelembevételével közösen állítjuk össze a partnerpincészettel. A fehér és rozé alapbort 10 literes bag-in-box, vagyis zsákos-dobozos kiszerelésben, frissen letöltve, rugalmasan szállítjuk a helyszínekre, ahol a mindig hibátlan, üde, zamatos ital csapológépekből kerül a fesztiválozók poharába a gyors kiszolgálás érdekében.

– mondta el Kathona Krisztián, a Borháló Borkereskedés alapító tulajdonosa.

Tavaly a Dubicz palackos válogatása is sikert aratott a fesztiválokon: a megelőző évhez képest 75 százalékkal nőtt az étékesítés a prémiumszegmensben.

A fesztiválok sokszínű közönsége a világ minden tájáról érkezik, akik a bort sem egyformán isszák. Sokan tisztán fogyasztják, mások szódával fröccsként, és van, aki más italokkal együtt, egy kellemes koktél formájában kedveli. Egy „fesztiválbornak” tehát számtalan ízlésnek kell megfelelnie.

Nagy büszkeség, hogy idén is a Dubicz Borászat lehet a Borháló partnere, s így idén is a mi boraink lesznek ott a legnagyobb hazai fesztiválokon. Külön öröm számunkra, hogy ennyire szerették borainkat a fesztiválozók, akiktől rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Idén sem kell majd csalódniuk, hiszen most is kiváló borokkal készülünk a fesztiválszezonra.

- mondta el Dunai Bernadett, a Dubicz Borászat tulajdonosa.

Idén a sauvignon blanc alapú Sziget White-tal, a kékfrankos-pinot noir házasításból készült Sziget Roséval, és a kékfrankost, valamint cabernet franc-t párosító Sziget Red vörösborral várják a legnagyobb hazai fesztiválok látogatóit. A Sziget Red különlegessége, hogy az ehhez használt kékfrankos tavaly a második helyen végzett a VinCe Magazin nagy nyári vörösbortesztjén. Aki pedig a három alapboron túl a Dubicz Borászat által kínált különlegességekre is kíváncsi, annak 2019-ben is lesz lehetősége prémium borokat kóstolni.

