Itt az új szuperzöldség: ki nem találod, miből keresztezték a caulilini-t

Egy családból meglepően sokféle zöldség jöhet. A kínai kel, a bordás kel, a pagodakarfiol, és a kelbimbó egyaránt a káposzta (brassica) nemzetség tagjai, melyeket különféle keresztezésekkel és nemesítésekkel alkottak meg. Ma már elképzelhetetlen lenne nélkülük a konyha, néhány éve azonban még újdonságnak számítottak. A család új tagját, a caulilini-t éppen most alkotta meg egy kaliforniai cég.

Az új zöldség neve az angol cauliflower és a broccolini szavak összetételéből keletkezett, és - mint ahogyan az az elnevezésből is kitűnik -, a caulilini a karfiol és a brokkoli egy speciális fajtája között van félúton ízben és megjelenésben is.

A caulilini a Mann’s nevű zöldségtermelő vállalat falai közül került ki, Kaliforniából. A cég arról ismert, hogy az Amerikai Egyesült Államokban ők forgalmaztak elsőként broccolinit, ami a brokkoli egyik speciális fajtája hosszabb szárral és kisebb rózsával. A vállalat azt reméli, hogy a caulilini is hasonló karriert fut be, mint a broccolini.

A Mann’s a caulilini-t egy bébi karifolként írja le, annak ellenére, hogy nem fiatalon szedik le a zöldséget. A boccolini-hoz hasonlóan a caulilini is hosszú, keskeny, gyenge szárral rendelkezik és lazább, kisebb rózsákkal. A zöldség egyediségét az is kiemeli, hogy a szára – ellentétben a hagyományos karfiolokkal – zöld színű, míg a rózsa világos színű, ez különleges megjelenést kölcsönöz a zöldségnek.

A cég képviselője a caulilini kapcsán készített interjúkban megjegyezte, hogy az általuk alkotott zöldség nagyon hasonlít egy ázsiai fajtára, ami Kínában a „song hua” nevet kapta. A kínai zöldségesek „laza karfiolnak” vagy „virágos karfiolnak” is szokták nevezni. Ám míg a song hua csak Ázsiában, a caulilini egyre több helyen található meg az amerikai kontinensen. Még az is lehet, hogy a magyar piacokon is találkozhatunk vele egy kis idő múlva.

Forrás: Modern Farmer