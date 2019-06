Természetes csodaszer: ezzel a gyümölccsel megelőzheted a súlyos betegségeket

A Kelet Angliai Egyetem Táplálkozási és Megelőző Orvostudományi Tanszéke (UEA’s Department of Nutrition and Preventive Medicine) szerint az áfonyának, a szedernek és az epernek is szerepelnie kéne táplálkozási szokásainkban - írja a CountryLiving.

A fekete áfonya a hangafélék családjába tartozik, termését és levelét a népi gyógyászat is felhasználja, főként a fogínygyulladás és a hasmenés ellenszereként ismerik. Az áfonya levéből főzött tea az epe- és hólyagbetegségeket gyógyítja, valamint vesetisztító hatása is van. Az áfonya gyümölcséből első sorban lekvárt, gyümölcsbort, likőrt, szörpöt vagy teát szoktak készíteni, illetve előszeretettel használják vadhúsok mártásához is. A fekete áfonyának rendkívül jó hatása van a bélflórára, mert ellenállóvá teszi a bél nyálkahártyáját az emésztési zavarokkal, bélfertőzésekkel, bélhuruttal szemben.

Az áfonya sok antioxidánst és tápanyagot tartalmaz, ráadásul csökkenti a vérnyomást, és segít a rák elleni küzdelemben is. Mint láthatjuk a fekete áfonya rengeteg mindenre gyógyírt jelent, viszont nagy hátránya, hogy igen drága. Az elmúlt években szezonjának kezdetén a fekete áfonya kilónkénti ára 3500 – 4000 forint körül indul, később ez 2000-2500 forintra mérséklődik. Bár az áfonyának igencsak megkérik az árát, nem feltétlen kell lemondanunk róla: akár magunk is könnyedén termeszthetjük, hogy miként, arról ebben a cikkünkben írtunk.

Közismert, hogy az áfonya rendkívül sok betegségre gyógyírt jelent, de mint kiderült egy friss kutatásból, ez a bogyós gyümölcs még több pozitívumot rejteget. Az angol kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy ha valaki napi szinten fogyaszt áfonyát, az kihatással van-e a metabolikus szindrómára (MS), mely több, egymással összefüggő anyagcserezavar együttes fennállását jelenti. Ide tartozik például a cukorbetegség, a magas vérnyomás, és az elhízottság is.

A tanulmányhoz 138 túlsúlyos, 50 és 75 év közötti résztvevőt figyeltek meg hat hónapon keresztül. A kutatás alanyainak ez alatt a fél év alatt, minden nap meg kellett enniük 150 gramm áfonyát. A kutatók az ő egészségi állapotukat összehasonlították egy másik csoportéval, akiknek csupán 75 gramm áfonyát kellett elfogyasztaniuk naponta.

Az eredmények szerint a rendszeres áfonyafogyasztás 12-15 százalékkal csökkenti a szív-és érrendszeri megbetegedések kialakulását. A kutatások során az is kiderült, hogy a rendszeres áfonyafogyasztás csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét.

Arra jöttünk rá, hogy napi 150 gramm áfonya elfogyasztása az érrendszer és az artériás merevség tartós javulásához vezet – ez a változás elég nagy ahhoz, hogy lecsökkentse a szív- és érrendszeri megbetegedések esélyét 12-15 százalékkal. Az egyszerű, és megvalósítható üzenete a tanulmánynak az, hogy napi 150 gramm áfonya nagyban hozzájárul a szív, és az érrendszer egészségéhez.

- magyarázta dr. Peter Curtis, a tanulmány társ-vezetője.