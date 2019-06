Borászati központot avattak: extra programokkal várnak Badacsonytomajban

Az átadó ünnepségen a létesítmény tulajdonosa, Laposa Bence, a Laposa Birtok Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a másfél év alatt újjáépített központban évente 450 ezer üveg italt palackoznak, ebből 50 ezer a pezsgő. Az épületben borászati üzem, bemutató tér, pezsgőkészítő üzem, vendéglő, valamint az egykori üzemeltető Barabás családot és a tulajdonos Laposa családot bemutató kiállítás kapott helyet. Jelenleg 20 féle bor szerepel a kínálatukban.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szólt arról, hogy a turizmus teljesítménye évek óta töretlenül nő, tavaly 15,5 millió vendég járt a magyarországi szálláshelyeken, az új digitális adatszolgáltatási rendszernek köszönhetően pedig hamarosan pontos és naprakész képet fogunk látni a szektor teljesítményéről. Mint mondta, a céljuk, hogy több minőségi élményt kereső turistát szólítsanak meg, és tovább emeljék az ágazat versenyképességét.

Kiemelte azt is, hogy a turizmus GDP-hozzájárulását a jelenlegi 11 százalékról 16 százalékra kívánják emelni, e célnak elérését támogatja a digitalizáció mellett ágazati adócsökkentés, a Szép-kártya és a turizmusmarketing erősítése is. A belföld is húzza a növekedést, tavaly 350 ezerrel több magyar tudott itthon pihenni utazni, mint egy évvel korábban. A turizmus stratégiai jelentőségű ágazat, amelyben a bérek növekedése és a családi vállalkozások erősödése jellemző jelenleg mintegy ezer turisztikai fejlesztés zajlik az országban.

Fenyvesi Zoltán, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a helyi turizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségű a megújult központ, amely minőségi szolgáltatásokat nyújt az odalátogatóknak.

Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere arról beszélt, hogy a Hableány már a korábbi évtizedekben is a település turisztikai központja volt. Mint mondta, megújult formájában az épület közösségi térként is funkcionál majd. Szavai szerint a térség jövőjének záloga a szőlőre és a borra épülő turizmus, ezért kiemelten fontos a beruházás, amely egy helyi család erőfeszítéseként valósult meg. A Hableány épülete már 1883-ban is állt, az első nagy felújítás 1964-ben történt. Az épület évtizedeken át családi rendezvények helyszíne volt, szálló, bolt, étterem működött benne, majd a közelmúltban streetfood bistro. A megújult borászati központ érdekessége, hogy az épületben egykor üzemelő posta emlékére most is lehet képeslapot küldeni a Hableányból.