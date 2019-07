El sem hiszed, mennyi betegségre jó az ananász: akár pizzafeltétként is!

Vásárláskor az ananásznál könnyen megállapíthatjuk, hogy egészséges, és érett-e a gyümölcs. Amennyiben az ananász enyhén puha, mikor megfogjuk, biztosak lehetünk benne, hogy érett. Ha a gyümölcs tapintásra kifejezetten kemény, a szárnál pedig zöldes árnyalatú, az azt jelenti, hogy a gyümölcs még nem érett meg, ebben az esetben is megvásárolhatjuk, de várnunk kell néhány napot, mielőtt felvágjuk. Az ananászt többféleképp is fogyaszthatjuk: nyersen, zabkásában is ízletes, de készíthető belőle smoothie, valamint salátához is igen jó választás. Az ananász amellett, hogy rendkívül finom, magas vitamintartalmának és gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően kifejezetten egészséges is – írja a One Green Planet.

1. Emésztés – Bromelain enzim

A Bromelain egy emésztést segítő enzim, melynek többféle egészséges hatása is ismert. Az ananászban található Bromelain enzim megkönnyíti a protein lebontását, ezzel pedig segíti más tápanyagok felszívódását is. Ennek az enzimnek köszönhetően az ananász emésztési zavarok és gyomorégés esetén is nagy segítséget nyújthat, az ilyen típusú problémák ananász fogyasztásával néhány perc alatt orvosolhatók. Gyomorfájás, puffadás, székrekedés, vagy bármilyen más emésztéssel kapcsolatos tünet is könnyedén kezelhető vele.

A Bromelain a gyomorban lévő, mindenféle élelmiszer lebontását nagyban segíti, mivel javítja az egészséges emésztéshez szükséges gyomorsav szintjét. Ez az enzim még a tumorral és a rákkal összefüggő gyulladások kezelésére és megelőzésére is alkalmas.

2. Erős immunrendszer – C-vitamin tartalom

Az ananászból elég mindössze 230-240 grammot fogyasztanunk ahhoz, hogy fedezzük a napi C-vitamin szükségeltünket, ez pedig nem csak immunrendszerünket erősíti, hanem szervezetünk ezáltal könnyebben le tudja bontani a vasat is. A C-vitamin további pozitív tulajdonsága, hogy csökkenti a gyulladásokat, valamint segít a testnek felvenni a küzdelmet a pszichés és fizikai stressz tünetei ellen. A gyümölcsöknek általában magas a C-vitamin tartalmuk, ez különösen igaz az ananászra, mely az egyik legmagasabb C-vitamin szinttel rendelkezik.

3. Izomfájdalom enyhítése – gyulladáscsökkentő hatás

Az ananász nem csak a gyomorban, hanem az izmokban is kifejti gyulladáscsökkentő hatását, ezért sportolók is előszeretettel fogyasztják edzés után. Az ananász fogyasztásával elősegíthetjük a test gyorsabb regenerálódását és gyógyulását, ennek az az oka, hogy a gyümölcs elősegíti a véráramlást az izmok javára, és az ananász enzimtartalma közvetlenül csökkenti a gyulladásokat.

4. Egészséges nyirokrendszer és véráramlás – méregtelenítés

A megfelelően működő nyirokrendszer elengedhetetlen az egészséges szervezethez, ugyanis javítja a szív egészségét, sőt, segíti az emésztést, és az energiatermelést is. Míg a tejtermékek, a tojás és a hús nehezebben bomlik le, a gyümölcsök könnyedén felszívódnak, ez pedig segít megtartani testünk egészséges keringési egyensúlyát. Az ananász C-vitamintartalmának, enzimtartalmának, gyulladáscsökkentő, és pozitív emésztésre gyakorolt hatásainak köszönhetően javítja a nyirokrendszer működését, ezzel pedig elősegíti a természetes és folyamatos méregtelenítést.

5. Könnyebb légzés – a véráramlás javítása

Az ananászfogyasztás pozitív hatást gyakorol a véráramlásra és a véralvadásra is, emellett pedig javítja a szív- és érrendszeri egészséget, ami feltétele az egészséges légzésnek is. Az ananász az oxigénfelvétel javításával segíti az energiatermelést, és ennek köszönhetően megnövekszik testünk terhelhetősége, így amennyiben sportolunk, a hosszabb edzéseket is bírni fogjuk.

Mint láthatjuk, az ananásznak rendkívül sok pozitív hatása van egészségünkre, ez legfőképp akkor mutatkozik meg, ha rendszeresen fogyasztjuk a gyümölcsöt, és hetente legalább egy ananászt elfogyasztunk.