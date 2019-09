Meglepő dolog derült ki egyik kedvenc gyümölcsünkről: a boltok erről hallgatnak

A banánt rengetegen szeretik, és ez nem véletlen: nem csak magában finom, hanem számos sütemény is készíthető belőle. Elfogyasztva a gyümölcs rengeteg energiát ad, és rendkívül egészséges is: segíti az emésztést, szabályozza a vérnyomást és élénkíti az agyműködést is – írja a One Green Planet.

Sokszor felmerül a kérdés, hogy a már érett, puha és sárga banán az egészségesebb, vagy a még zöld héjú, kemény húsú éretlen banán. Ebben általában eltérnek a vélemények. Lássuk, mik az érett és az éretlen banán fogyasztásának előnyei és hátrányai!

Éretlen banán

Előnyök: Az éretlen, még zöldes héjú banánnak az egyik legnagyobb előnye a magas rezisztens keményítőtartalma. A rezisztens keményítők a keményítők egyik csoportját alkotják, melyek a vékonybelet emésztés nélkül hagyják el, ugyanakkor igen előnyösek a vastagbélben élő baktériumok számára. Igen kedvezően befolyásolják a zsír és a cukor anyagcseréjét, csökkentik az elhízást, valamint a vastagbél betegségek kialakulásának a kockázatát is.

Azoknak, akik el szeretnék kerülni a magas cukortartalmú ételeket, a zöldhéjú banánok igen jó opciót kínálnak, szemben a sárga banánokkal. Azoknak, akik 2-es típusú cukorbetegségben szenvednek, az éretlen banánt ajánlott választaniuk. Az éretlen banánban ráadásul probiotikus baktériumok is megtalálhatóak, melyek jótékony hatást gyakorolnak a szervezetre: segítenek megőrizni a vastagbél egészségét. Ezen kívül a zöld banán további előnye, hogy segít a szervezetnek abban, hogy hatékonyabban dolgozza fel az ásványi anyagokat, különösen a kalciumot.

Hátrányok: Mivel a gyümölcsben az antioxidánsok száma az éréssel párhuzamosan növekszik, az éretlen banánban igen kevés antioxidáns található. Elfogyasztás után tapasztalhatunk puffadást, ez a magas rezisztens keményítőtartalom miatt van.

Érett banán

Előnyök: Mivel a rezisztens keményítő cukorrá alakul át a banán érési folyamata közben, az érett banánt könnyebb megemészteni, és a gyümölcs íze édesebb, ezt alátámasztja a gyümölcs glikémiás indexe is. A glikémiás index egy olyan számérték, mely az adott étel cukortartalmát hivatott megmutatni. A skála 0-tól 100-ig terjed, az alapján, hogy az étel mennyire gyakorol nagy hatást a vércukorszintre.

Ezt a számértéket elsősorban a cukorbetegek vércukorszintjének ellenőrzésére fejlesztették ki. Minél kevesebb ez az érték, a felszívódás során annál kevesebb glükóz jut be a szervezetünkbe. A banán esetében minél érettebb a gyümölcs, annál magasabb a glikémiás index, azaz annál több cukrot tartalmaz, így ha cukorbetegek vagyunk, vagy fogyni szeretnénk, nem érdemes érett banánt fogyasztanunk. A banánban az antioxidánsok száma az éréssel párhuzamosan növekszik, ezért minél érettebb a banán, annál több antioxidánst tartalmaz.

Hátrányok: Több tanulmány is kimutatta, hogy az érési folyamatnak köszönhetően a banán mikrotápanyagokat veszít. Annak érdekében, hogy minél kevesebb vitamint és ásványi anyagot veszítsen a gyümölcs, az érett banánt ajánlott a hűtőszekrényben tárolni. Az érett banánt a 2-es típusú cukorbetegeknek mindenképp kerülniük kell!

Mint láthatjuk, mindkét oldalon vannak előnyök és hátrányok is, de ha fontos számunkra az, hogy a banán elfogyasztásával minél több vitamint juttassunk szervezetünkbe, érdemes inkább éretlen banánt fogyasztanunk, vagy ha a az érettet kedveljük jobban, akkor azt hűtőszekrényben tárolnunk, és minél előbb megennünk. Azoknak, akik 2-es számú cukorbetegségben szenvednek, jó hír, hogy ha szeretik a banánt, akkor nyugodtan fogyaszthatják, csupán arra kell ügyelniük, hogy az éretlen fürtöket válogassák ki.