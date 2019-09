Mikor, mit vegyünk a piacon? Itt a nagy őszi zöldség-gyümölcs naptár

Rendkívül sok egészséges zöldség és gyümölcs érik be ősszel. Sokan már nem törődnek azzal, hogy minek mikor van az idénye, hiszen manapság már a legtöbb gyümölcs és zöldség kapható az év bármely szakában, azonban ha fontos nekünk a termények tápanyagtartalma, esetleg a kulináris élményeket hajszoljuk, érdemes észben tartanunk, mikor mit érdemes megvásárolni – írja a Restaurante Sol.

Amennyiben az idénynek megfelelően vásárolunk, sokkal táplálóbb és finomabb alapanyagokhoz juthatunk hozzá, mintha a messziről érkezett, tartósított, vagy fagyasztott áruból készítjük el ételeinket. Mutatjuk, melyek azok a zöldségek és gyümölcsök, melyeket ősszel érdemes megvásárolni!

1. Szőlő

A szőlő a hosszú, meleg nyár ajándéka, mely ősszel érik be. Ez a gyümölcs az évszak egyik legkedveltebb gyümölcse, és ez nem véletlen: egészséges és rengeteg fajtája van, melyek közt mindenki megtalálhatja a neki leginkább megfelelőt.

A szőlőben sok cukor található, mely rengeteg energiát biztosít számunkra, ezen kívül gazdag rostokban és C-vitaminban is. A szőlő másik jó tulajdonsága, hogy tele van antioxidánsokkal, ezeknek köszönhetően pedig fogyasztása jót tesz a szív- és érrendszernek, valamint a rák kialakulásának esélyét is csökkenti.

2. Körte

A körte rendkívül egészsége gyümölcs: rengeteg káliumot és vizet tartalmaz, a szervezetre tisztító és vízhajtó hatása van, ezért azoknak, akiknek magas a vérnyomásuk igencsak ajánlott a fogyasztása.

A gyümölcsben nagyon sok rost és flavonoid megtalálható, ennek köszönhetően antioxidáns tartalma is kiemelkedő. Rostjainak köszönhetően javítja az emésztést, jó székrekedés ellen, ráadásul a körtében található gyümölcscukor, a levulóz a cukorbetegek számára is fogyasztható. A körte az egyik legalacsonyabb kalóriatartalmú gyümölcs, ráadásul csökkenti a különböző zsírok felszívódását is, így amennyiben fogyni szeretnénk, ajánlott sok körtét ennünk.

3. Alma

Az almaszezon már késő nyáron elkezdődött, de nem kell félnünk, hogy lemaradunk róla, legtöbb fajtája ősszel érik be. Az alma is rendkívül kedvelt gyümölcs hazánkban, hiszen amellett, hogy finom, könnyen szállítható és egészséges, ráadásul rendkívül sok fajtája megtalálható a piacon. Az almában rendkívül sok C-vitamin van, emellett viszont kalóriatartalma nagyon alacsony: 150 gramm almában általában csupán 75 kalória van, viszont napi C-vitamin szükségletünknek ez a mennyiség 30 százalékát fedezi.

Az almában található savak és sók serkentik az emésztő váladékokat, azaz javítják az étvágyat és az emésztést is, ezen kívül pedig a száj higiéniáját is segítik. Az alma fogyasztása védi a baktériumflórát, és hozzájárul a koleszterinszint csökkenéséhez is. Akárcsak a szőlő, az alma is javallott azoknak, akiknek magas a vérnyomásuk, sőt gyógyírt jelenthet a krónikus ekcéma, húgysav, májbetegség és gyomor-bélhurut ellen is.

4. Szeder

A szeder már javában érik, aki szeret kirándulni, már meglelheti a rendkívül egészséges, fekete bogyókat a cserjéken. Természetesen nem csak az erdőben juthatunk hozzá ehhez a finomsághoz, a piacon is egyre több helyen megtalálhatjuk.

A szeder íze nagyon egyedi: egyben édes és savanyú is. Rengeteg rost, C-, E-vitamin, folsav és némi vas is található meg benne, ráadásul gazdag antioxidánsokban is. A szeder feketés-lilás színe az antocianinoknak köszönhető, melyek elfogyasztva igen hasznosak: védik a szív-érrendszert és erősítik az immunrendszert.

5. Mángold

A mángold nagyon egészséges: rengeteg vasat, folsavot és C-vitamint tartalmaz. Bár hazánkban kevésbé ismert ez a zöldség, rengeteg pozitív hatás a van, ha elfogyasztjuk. A mángold íze a spenótéhoz hasonló, de erőteljesebb annál. Leveleiből általában főzeléket készítenek, a levélnyeleket pedig a spárgához hasonlóan használják fel.

A mángold tele van vitaminokkal: 200 gramm belőle fedezi az egész napi A-vitamin szükségletünket. A zöldségben sok a B-vitamin is, 200 gramm mángold elfogyasztása után a B6 vitaminból a napi szükségletünk 50 százalékát, B1- és B2-vitaminból pedig az egyötödét fedezhetjük. A legfrissebb tanulmányok szerint 13 különböző polifenolos antioxidánst azonosítottak a mángoldban, melyeknek jótékony hatásuk van a szív-érrendszeri egészségre és a vércukorszint szabályozásra is.

6. Káposzta

A nyár végeztével a káposzta visszatért, ugyanis ez a zöldség első sorban ősszel és télen érik be. A káposztát sokan főzelékként készítik el, de salátába, vagy szendvicshez is igen jó választás. A káposzta gazdag B-, C- és E-vitaminban, ráadásul folsavat és jelentős mennyiségű kalciumot is tartalmaz.

Mivel nagy mennyiségű antioxidáns és rost is megtalálható benne, a rák megelőzésében is nagy szerepet játszik, sőt a szívet is védi a megbetegedésektől. A fehér káposzta édeskés íze miatt főképp levesbe, vagy sütve finom.

7. Kukorica

A kukorica augusztus második felétől szeptember második feléig érik, így ha zsenge kukoricára vágyunk, ne habozzunk, csapjunk le rá! A kukoricában rengeteg a víz és a cukor, mely, ha zsenge a termény, még nem alakult át keményítővé, így édesebb és könnyebben is emészthető.

A zsenge kukoricában igen sok a C-vitamin, 100 gramm belőle fedezi a napi szükségletünk egynegyedét. Ezen kívül tartalmaz béta karotint, és többféle B-vitamint is. Az érett, keményebb kukoricában jóval kevesebb vitamin található meg, mint a zsenge zöldségben. A kukorica és a belőle készült liszt fogyasztása kifejezetten ajánlott a glutén érzékenyek számára.

8. Póréhagyma

Nyáron a póréhagyma vékonyabb, mint ősszel: szeptembertől már érezhető a különbség, nem csak kinézetben, de ízben is: ősszel sokkal intenzívebb a zöldség íze. Akárcsak a vöröshagyma, vagy a fokhagyma - melyek közeli rokonai - a póréhagyma is a magas kéntartalommal dicsekedhet, ráadásul elfogyasztva erősíti az immunrendszert, és javítja a vérkeringést.

A póréhagyma hashajtónak, vízhajtónak sem utolsó, sőt az emésztésben is segít, ugyanis a gyomorban balzsamként viselkedik. Ha nem főzzük túl, akkor igen magas a C- és E-vitamin tartalma.