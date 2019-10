Nem késő belevágni: így készíthetsz szuperfinom savanyúságot 3 egyszerű lépésben!

Nem tudni miért, de a legtöbben télen valamiért sokkal szívesebben eszünk savanyúságokat. Ezeket viszont akkor érdemes elkészíteni, amikor friss és olcsó idényzöldségeket tudunk beszerezni a kertünkből, piacról vagy boltból, így pénzt is spórolhatunk, és kifogástalan minőségű alapanyagból tudunk finomat alkotni.

Nem csak azért érdemes otthon belevágni, mert akkor tudod, hogy miből készült a savanyúság, hanem azért is, mert így rengeteg pénzt megspórolhatsz, mivel a savanyúságok ára már igencsak borsos.

Sokakat eltántorít, hogy egy bonyolult folyamatnak gondolják a fermentálást, ami sok időt és hozzáértést igényel, ez azonban nem igaz! Elég, ha van 5 szabad perced a berakáshoz, aztán utána a baktériumok teszik maguktól a dolgokat. A legszuperebb pedig az, hogy ez a módszer bármilyen zöldség esetén működik. Lássuk csak a fermentálás 3 lépését!

1. Készítsd elő a zöldségeket

Fontos tudni, hogy minél finomabbra vágod vagy darabolod a zöldségeket, annál gyorsabban fognak erjedni, és annál nagyobb mennyiséget lehet belőlük az edénybe tölteni. A zöldségeket mosd meg, hámozd meg (mintha nyersen szeretnéd fogyasztani), majd darabolás után rakd bele kimosott befőttesüvegekbe. Olyan zöldségeket is erjeszthetsz, mint a sárgarépa, hagyma, retek, cékla, sőt akár káposztaleveleket is. Próbáld ki a savanyított karfiolt is, nagyon roppanós és finom lesz a végeredmény!

2. Add hozzá a sós oldatot

A só megakadályozza a penészesedést, ugyanakkor segíti a jótékony baktériumokat és hozzájárul a roppanós textúrához. Miután betöltötted a zöldségeket a befőttesüvegekbe, adj hozzá és ízlés szerint fűszereket és önts rá annyi sós vizet, hogy ellepje a zöldségeket. Használj természetes, nem jódozott sót és lehetőleg palackos vizet, egy csészényi vízhez pedig egy evőkanálnyi sót adagolj. A fermentálás során azért fontos, hogy folyamatosan ellepje a sós lé a zöldségeket, mert a levegővel érintkező zöldség rothadni kezd. Ha szorosan pakoljuk a zöldségeket, ez sokszor nem probléma, azonban előfordul, hogy mégis nehezéket kell használnunk, vagy gazdaboltokban kapható savanyúságleszorítót, majd az üvegtől függően mehet rá a befőző fólia, a befőttes gumi és a kupak.

3. Hagyd erjedni

Zárd le a befőttesüveget egy kupakkal. Ha jól illeszkedik, megakadályozza az oxigén bejutását, de lehetővé teszi a szén-dioxid kijutását. Ha ez nincs rendben, akkor nyomás alakul ki a befőttesüvegben, ezáltal akár robbanás is lehet a vége. Ez a kifejezetten erre a célra kitalált savanyítóedényekkel nem lehetséges, de itthon egyelőre még elég szegényes a kínálat. Tárold hűvös, sötét helyen, ideális esetben 18-22 Celsius fokon. Az erjedési idő 3 naptól 3 hónapig terjedhet, a zöldségtől, hőmérséklettől és más tényezőktől, valamint az egyéni ízléstől függően. Kísérletezd ki, neked mikor ízlik a legjobban! Ha elérte az optimális ízt, akkor rakd a savanyúságot a hűtőszekrénybe, a hideg megállítja a további erjedést.

Via Modern Farmer