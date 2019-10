Új ételkiszállító cég hódítja meg a magyar vidéket: több száz étteremből lehet rendelni

Több, mint 500 étterem, 1000-nél is több futár, csaknem 200.000 regisztrált felhasználó és a főváros mellett 3 megyeszékhely. Ez számokban a Wolt ma Magyarországon, amelyet kevesebb, mint másfél év alatt sikerült felépíteni a finn anyacéggel rendelkező gasztro startupnak, mely alapjaiban reformálta meg az elmúlt időszakban hazánkban is az étel-házhozszállítást. A helsinki központú ételkiszállítással foglalkozó gasztrotech cég nemzetközi szinten is folyamatosan gyarapszik: idén 160 millió dolláros befektetést vont be a vállalat, összesen pedig már 175 millió dolláros tőkeinjekciónál tartanak, amely biztosítja, hogy töretlenül összpontosítsanak a növekedésre abban 60+ városban, ahol jelen vannak szolgáltatásukkal. A központi cégben több, mint 600 fő dolgozik, akik közül 100 fő kimondottan a fejlesztésre koncentrál, így garantáltan lépést tartanak a felhasználói és munkavállalói igényekkel.

Népszerű éttermek, vidéki terjeszkedés

Hazánkban tavaly májusban jelent meg a Wolt, amellyel az elmúlt évek gasztronómiai bummját követve végre a házhozszállítás terén is minőségi ugrást értek el a fővárosban. Első körben a budapesti terjeszkedésre fókuszáltak, azóta pedig folyamatosan bővítik étteremkínálatukat. Legutóbb például a főváros egyik legnépszerűbb thai étteremláncát, a padthai wokbart vonták be kiszállítási körükbe. A budapesti építkezés mellett az elmúlt hónapban új területekre is kiterjesztették a Wolt hatáskörét: mostantól Győrben, Pécsett és Debrecenben is rendelkezésre állnak a cég futárjai, akik olyan prémium helyekről is szállítanak ételt, ahonnan eddig erre megfelelő logisztika hiányában nem volt lehetőség, útjuk pedig természetesen a fővároshoz hasonlóan vidéken is nyomon követhető. A növekedés pedig a tervek szerint nem áll meg: az étteremportfolió folyamatos erősítése mellett a további vidéki terjeszkedés is a vállalat tervei között szerepel.

30 perces kiszállítás, 30 másodperces válaszadás és pozitív unite economy

A Wolt sikerének kulcsa a szolgáltatás minőségén és a profitábilis működési modellen múlik.

Az, hogy miért szeretik a felhasználóink a Woltot, egyszerű: nagyon fontosnak tartjuk, hogy az átlagosan 30-35 perces kiszállítási időt tartani tudják a futárjaink, amennyiben pedig valamilyen probléma merül fel, igyekszünk azonnal kezelni. Online ügyfélszolgálatunk folyamatosan elérhető és kollégáink 30 másodpercen belül válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Illetve a kezdetektől prémium ételválasztékot biztosítunk a megrendelőink számára, és ezután is minőségi normákhoz kötjük a hozzánk csatlakozó éttermek körét

– mondta Tajta Ákos, a Wolt magyarországi General Managere, aki azt is elárulta, hogy jelenleg egy új üzleti szolgáltatás tervén is dolgoznak kimondottan cégek számára. A szolgáltatás minősége mellett azonban kulcsfontosságú, hogy profitábilis legyen a működési modell. A Wolt és versenytársainak üzleti modelljében két bevételi forrás van: az egyik a kiszállítás díja, amit a felhasználó fizet, a másik az éttermektől kért jutalék. Ha ez a két bevételi forrás több, mint a szállításonkénti költség, akkor alapvetően biztosítva lesz, hogy megfelelő növekedési ütemet tudjon felvenni a cég. Tajta Ákos elmondása szerint iparági trend, hogy sok ételkiszállító cég növekszik a világon, de a legtöbbnél közben az ún. unit economy, a kiszállításonkénti profit negatív. A Woltnál ez pozitív, ami annak köszönhető, hogy a cég rendszere jobban és hatékonyabban optimalizálja az útvonalakat és a címkiosztást, mint bármely más cégé, ezzel pedig több címet tud egységnyi idő alatt kiszolgálni egy futár, mint a versenytársaknál.

IT fejlesztések a profi kiszolgálásért

A Wolt a stabil nemzetközi háttérnek köszönhetően folyamatosan lépést tart a technológia fejlődésével. A 100 fős finnországi programozógárda olyan fejlesztéseken dolgozik, mint például az útvonaltervező algoritmus tökéletesítése, új fizetési módok hozzáadása vagy az éppen nemrég elindított borravalóadási lehetőség a futároknak az appon keresztül, amely sok kellemetlenségtől szabadítja meg a felhasználókat. A Wolt nemzetközi háttérével pedig ez még csak a kezdet, hiszen a vállalat hosszú távra tervez nemzetközi szinten és Magyarországon is.