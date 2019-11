Magyar siker: különleges alkotással indult a veszprémi cukrász a torta vb-n

Ahogy a portál írja, Míra szobrásznak készült, aztán a zirci III. Béla művészeti szakgimnáziumban díszítőfestőként végzett. Akkor még nem gondolt arra, hogy a cukrászat hozza meg majd neki a sikert. Legelső tortáját akkor készítette, amikor a kislánya első születésnapjára szeretett volna egy különlegesebb tortát. Úgy gondolta egy katicabogárral lepi meg, de végül annyira beleásta magát a tortakészítésbe, hogy azon kapta magát, egyre több tortát készít. Tehetségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy élete első versenyén rögtön harmadik helyezést ért el. Ezután cukrászképzésre is jelentkezett, közben pedig felvették egy veszprémi cukrászdába, mert arra is rájött, szívesen foglalkozna ezzel a munkával nap mint nap.

A kezdeti sikereket sokkal nagyobbak követték, egymás után nyerte a rangosabbnál rangosabb versenyeket. Két éve a Sirha Budapest Desszert Versenyéről az abszolút győztes kupát is elhozta egy Szent Istvánt ábrázoló dísztortával. Tavaly egy hortobágyi lovasokról készült kompozícióval nyerte meg a milánói Cake Designers-világbajnokság hazai selejtezőjét.

Ez volt az első igazi nagy nemzetközi verseny, ahol megjelenhettem, ezért aztán nem vagyok csalódott, hogy nem nyertem érmet. A látogatók közül az én tortámra szavaztak a legtöbben, és nálunk megállás nélkül fényképezkedtek az emberek. Szerettem volna megmutatni, hogy az emberábrázolás és az összetettebb formák is jól mennek, és valami történelmi eseményt szerettem volna megjeleníteni, ezért választottam a hét vezér és a turul témát. A másik feladatban pedig egy szép keresztmetszetű és finom tortát készítettem, amiben a zserbót gondoltam újra ropogós csokival, grillázsos lappal, diókrémmel, Eszterházy-lapokkal és sárgabarackos betéttel. Látom már, hogy min kell ahhoz változtatni, hogy legközelebb eredményesebb legyek. Szeretik, ha egy alkotáson belül minél több technikát megmutat valaki, ha holnap elmennék, már másként csinálnám, mint most, de ez mindig ilyen, sok újat látok, tanulok és fejlődöm, ezért is szeretem ezeket a megmérettetéseket

- meséli Reichert Míra.

Mint mondta egyszerű süteményeket is készít, de inkább süteményszobrokkal foglalkozik. Formatortákat készít a cukrászda vendégeinek. A városban nagyon népszerű az unikornis minta de rendszeresen visszatérnek a kedvenc állatok, vagy horgászoknak halak.

Leggyakrabban Yodát készítem el a Csillagok háborújából, már kép nélkül, fejből, éjszaka álmomból felkeltve is rekordidő alatt készül el. Vannak azért ennél nagyobb meglepetések is. Volt olyan, hogy egy pap fényképét hozták el, és azt kellett kivitelezni egy szülinapra, de levágott kézfejet is csináltam már úgy, hogy megmondták, milyen sérülések legyenek rajta. Törekszem rá, hogy minél egyedibb tortákat csinálhassak, és ebben az igazi kiteljesedést a versenyek jelentik, alig várom már a következőt

- meséli a cukrász anyuka.