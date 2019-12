Ez a magyar boltok féltve őrzött titka: a vásárlók nem is sejtik, mi kerül a kosarukba

A termékek sokkal régebbiek, mint gondolnád

Az almát elsősorban ősszel szedik, tehát hogyan lehet frissként megtalálni őket a szupermarketben tavasszal vagy nyáron? A titok hosszú tárolás, a növekvő peszticid- és vegyi anyag használattal pedig tényleg lehetséges, hogy a következő almaszezonig elálljanak a gyümölcsök. Az élelmiszeralmák nagy része a boltokban a tavalyi termésből származik, ez azt jelenti, hogy a boltokban vásárolt almák akár 10 hónaposak is lehetnek.

Az előmosott termékek sem fogyasztásra készek

Jobb, ha nem veszed készpénznek azt, hogy a kezedben tartott saláta vagy dobozos szamóca meg lett mosva. A dobozokban, zacskókban található zöldségeket és gyümölcsöket is meg kell mosni étkezés előtt, még akkor is, ha a csomagoláson azt írják, hogy ezek a termékek már meg lettek mosva. Ez nem mindig biztos, és ha meg is lettek mosva a termékek, az még nem azt jelenti, hogy fogyasztásra készek.

Betakarítás után is használnak növényvédő szereket

Egyes termékeket a szedés után tovább kezelik peszticidekkel annak érdekében, hogy lassú legyen az érési folyamat. A nem organikus citrusféléket, különösen a narancsot gyakran peszticidekkel permetezik nemcsak a termesztés során, hanem a frissesség fenntartása érdekében történő szedés után is, de viaszt is gyakran használnak a gyümölcsök külső felturbózásához.

Olyan dolgok is lehetnek a zöldségkeverékekben, amik nincsenek rajta a csomagoláson

Bár a szállítás és a tárolás során csomagolás védi a termékeket, nincsenek 100 százalékosan védve mindentől. Előfordulhat, hogy olykor rovarok, pókok lehetnek a zöldségkeverékekben, de volt rá példa, hogy békát is találtak a csomagolt salátakeverékben. Mindig mosd meg és nézd át ezeket a csomagolt termékeket is!

Elrejtik a legfrissebb termékeket

Ha olyan terméket szeretnél vásárolni, ami sokáig friss marad és tovább tart a lejárati ideje, akkor a polcok hátuljában érdemes keresned. A boltoknak nyilvánvalóan az az érdeke, hogy minél több élelmiszert tudjanak értékesíteni és minél kevesebbet dobjanak ki, ezért a legújabb termékeket a polcok hátuljában helyezik el.

A banánt kémiailag érlelik

Mivel a banánültetvények nagyon távol helyezkednek el tőlünk, biztos lehetsz benne, hogy a boltban található, aranysárga színű gyümölcsöket már jóval azelőtt leszedték, mielőtt elnyerték volna a sárga színüket. Már több tudományos folyamat teszi lehetővé a gyümölcs utánérlelését, így a fogyasztók olyan gyümölcsöket vásárolhatnak, amelyek frissnek tűnnek.

Rengeteg baktérium van a termékeken

Még egy indok, hogy mindent moss meg fogyasztás előtt: bárki, aki sétál az üzletben, megfoghatja a kirakott zöldségeket és gyümölcsöket. Nagyon sokan válogatnak, és zacskó vagy kesztyű nélkül érintik meg a termékeket, így rengeteg baktériumtól hemzseghetnek a kedvenc csemegéid.

A vágott termékek hamarabb tönkremennek

Az előre összevágott, kiporciózott, összemixelt termékek időmegtakarítást jelentenek. Sokan inkább több pénzt fizetnek, csak ne kelljen az összevágással bajlódni, ezek a termékek azonban hamarabb tönkremennek, mivel a feldolgozás során fokozottan ki vannak téve oxigén, fény és hőhatásnak. Ezek pedig nem csak a vitamintartalomra, hanem a minőségre is hatással vannak.

A régi termékek a salátabárban végzik

Számos boltban található salátabár, ahol kedvedre válogathatsz össze olyan salátát a kikészített zöldségekből, amilyet csak szeretnél. Ide viszont általában nem éppen a legfrissebb termékek kerülnek. Azokat a zöldségeket, amelyeket már nem tudnak eladni, gyakran a salátabár menti meg a kidobástól. Természetesen ezeket a termékeket is meg kellene mosni fogyasztás előtt, ugyanis a boltok nem mindig végzik el ezt a feladatot a szeletelés előtt.

