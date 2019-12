Megkérik az árát: akár háromezret is fizethetünk a frankfurti virsli kilójáért

A hallal elúszik, a szárnyassal elszáll a szerencse az újévi babona szerint, mivel azonban a malac kitúrja azt, a hagyomány szerint ebben az időszakban csak jól járhatunk, ha disznóhúst eszünk. És persze lencsét, akár saláta, akár főzelék formájában, hiszen apró és megszámlálhatatlan szemével ez is a bőséget, gazdagságot szimbolizálja, amelyet az előttünk álló esztendőtől remélünk.

A szilveszteri ételek között az egyik legnépszerűbb a virsli, amiből a jó minőségűeknek igencsak megkérik az árát.

A frankfurti virslinek például, ami az átlagosnál hosszabb és roppanósabb, ezer forint fölött van kilója, de van, ahol akár háromezer forintot is elkérnek érte, írja a Teol.hu.

Ilyenkor sokan keresik a malacot, aminek kilójáért ezerkétszáz forintot kérnek. Előre fűszerezett, töltött disznódagadót, karajt több helyen is lehet kapni, ezekért általában kétezer és háromezerötszáz forint közötti összeget kérnek kilónként.

A finom vacsora mellé természetesen ünnepi ital is dukál. A pezsgőknek manapság számtalan fajtáját lehet megvásárolni az üzletekben. Származási hely szerint is változatos a kép, hiszen

a kínálatban egyaránt szerepel alsóbb árkategóriájú orosz fajta, megbízható minőségű, de megfizethető áru magyar termék, és drágább olasz, francia.

Korábban megírtuk: nemcsak húsból, hanem borból és pezsgőből is szívesebben választják a magyarok a magasabb minőséget az Auchan felmérése alapján. Szilveszterre készülődve előtérbe kerülnek a különleges borok és pezsgők, és a bólénak való, könnyedebb, gyümölcsösebb vörösborok, az alacsonyabb alkoholtartalmú, olasz asti-típusú italok és a tokaji aszú is népszerű ilyenkor. A kosarakba legtöbbször koktélvirsli kerül, de a nagy kiszerelésű, egy kilogrammos bécsi virsli is közönségkedvenc.

