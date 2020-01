Tudtad? Ez történik a testeddel, ha minden nap eszel tojást

Az egyik legjobb proteinforrás könnyedén elérhető a konyhádban: a tojás tele van olyan esszenciális tápanyagokkal, mint az A-, D-, B12- vitamin, vagy akár a kolin. Nem drága, cserébe sokoldalú, úgyhogy semmiképp se hagyd, hogy a koleszterinnel vagy a telített zsírokkal kapcsolatos tévhitek megakadályozzanak egy jó rántotta elkészítésében! Az alábbiakban a tojás 5 remek tulajdonságáról és pozitív hatásáról olvashatsz egy összefoglalót, és még az is kiderül, amit eddig nem tudtál a tojásfehérjéről.

Mitől egészséges a tojás?

Felturbózza az agy egészségét. A tojás tele van a B-vitamincsaládhoz tartozó kolinnal, ami a memória jó működésében, a hangulatunkban és az izmaink kontrolljában is nagy szerepet játszik. Az étkezéssel való bevitele fontos szerepet tölt be a szív- és érrendszeri betegségek, korai agyi diszfunkciók (például demencia) és a zsírmáj megelőzésében. Legjobb forrásai a tojás és a tejtermékek, de a marhamáj, a shiitake gomba, a zsírban gazdag lazac, a bab, a hüvelyesek és a keresztesvirágú zöldségek egy része (mint például a brokkoli, karfiol vagy a káposzta) is tartalmazza.

A terhes nők védőőre. Terhesség alatt a kolinbevitel nagyon fontos a magzat agyának fejlődésében, és segíthet megelőzni a születési rendellenességeket. Két nagyobb tojás a terhes nők számára ajánlott kolinbevitel több mint felét képes fedezni. A B12 ugyancsak egy olyan alapvető tápanyag, ami szükséges a vörösvérsejtek képződéséhez, a neurológiai funkciókhoz és a DNA-szintézishez. Ez a vitamin majdnem kizárólag az állati eredetű termékekben található meg, úgyhogy ha vegetáriánus vagy, a tojás segít a B12-tartalékaid feltöltésében.

Jól jön a fogyókúrában. A kutatások a proteinben gazdag ételeket a teljesebb, hosszabb, jobb minőségű élethez kapcsolják. 2004-ben azt találták, hogy a fehérjedús ennivalók – így például a tojás – a többi tápanyaggal összevetve a leglaktatóbb lehetőségek, még akkor is, ha kisebb adagokat fogyasztunk belőlük. Ráadásul a tojáshoz hasonló fehérjéknek kisebb a kalóriatartalmuk, mint a zsírosabb húsoknak, szárnyasoknak.

Segít a látás, a szem egészségének megőrzésében. A tojás olyan alapvető összetevőket tartalmaz, mint a karotinoidok, amik megtalálhatóak a gyümölcsökben és zöldségekben is. Ezek a tápanyagok segítenek az immunrendszer felpörgetésében. A karotinoidok olyan vegyületek, amik a zöldségek, gyümölcsök sárga, narancssárga és piros színeiért felelősek. A tojás ezeknek egy csoportját, a xantofileket tartalmazza. A karotinoidban gazdag ételekben megtalálható két xantofill vegyület a lutein és a zeaxantin, amik a sárga pigmentek legtöbbjét adják az ételekben. A tojássárgájában is megtalálhatók, aminek a színe egyébként attól függ, hogyan tartják a csirkét, és a tápláléka mennyire karotingazdag.

A tojásban megtalálható lutein és zeaxantin szerepet játszik a szem épségének megőrzésében is. Egy 2019-ben publikált kutatás szerint a lutein részben befolyásolja a kognitív képességeket, a gyerekeknél és a felnőtteknél egyaránt. Ezek a pigmentek teszik lehetővé, hogy a szemünk természetes módon szűrje a számítógépek, tévék fénykibocsátást. A tudomány már arra is rájött, hogy segítenek szürkehályog kialakulásának megelőzésében is. És mivel a tojás zsírsavakat is tartalmaz, a lutein és a zeaxantin könnyebben fel tud szívódni, mint ha zöldségekből vinnénk be karotinoidot.

Egészségesebben fejlődnek tőle a csontok. A tojás tartalmaz D-vitamint is, egyike azoknak a természetes forrásoknak, amikben megtalálható. Így segíti a kalcium felszívódását, a csontok egészségének megőrzését, és még gyulladáscsökkentő hatása is van. A tojásban olyan tápanyagok és vitaminok is fellelhetők még, mint a DHA-zsírsav, B-vitaminok, vagy a zsírban oldódó A-, D-, E- és K-vitaminok. Az olyan nyomelemekről, mint a jódról és szelénről gyakran megfeledkeznek, nem fogyasztják kellő mennyiségben, holott szerepet játszanak az agy fejlődésében, a pajzsmirigy és a máj működésében.

Mennyire jó fehérjeforrás?

Az egyik legjobb, ráadásul mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza, ami kell az izom- és szövet építéshez. Mérettől függően egyetlen tojás 5-8 gramm proteint tartalmaz. Ez biztosítja az esszenciális aminosavak folyamatos ellátását.

Növeli a koleszterinszintet?

Hacsak nem esszük mértéktelenül a tojást, nem fog tőle megemelkedni a koleszterinszintünk. A legtöbb egészséges embernél a tojásfogyasztás nem okoz semmiféle betegséget, egy kutatás szerint azonban hetente több mint 3 tojás elfogyasztása 25%-kal növelheti a szívbetegség kockázatát. Több tudós viszont azt vallja, hogy az étkezés során bevitt koleszterin kevésbé káros az egészségre, mint a telített- és transzzsírok, amiknek sokkal komolyabb hatásuk lehet a vér koleszterinszintjére. Tehát, ha mondjuk minden reggel egy hattojásos rántottával indítunk, az azonnal kihat a szív- és érrendszerünk állapotára, de egy vagy két tojás tökéletes része lehet egy egészséges reggelinek.

A barnásabb tojás egészségesebb, mint a fehér?

Egyáltalán nem. A héj színe nem a minőséget, a tápanyagban való gazdagságát vagy az ízt mutatja. Sokkal inkább függ a tyúk fajtájától: a fehér tollú állatok fehér tojást, a barna tollúak barna tojást tojnak. Ne csodálkozz, ha azt tapasztalod, hogy utóbbi többe kerül, ez csak azért van, mert a barna tollú tyúkok általában nagyobbak, és több az eltartási költségük.

Jó az, ha csak tojásfehérjét eszünk?

Ha naponta többször fogyasztunk tojást, ez jó alternatívája lehet az extra koleszterinbevitel elkerülésének. De ha csak alkalmanként, hetente eszünk, ne szabaduljunk meg a sárgájától! Abban van ugyanis a legtöbb esszenciális tápanyag, a benne lévő zsír pedig segíti a felszívódásukat. Emellett a sárgája tartalmazza a tojásban található protein 40%-át.

Mennyit lehet belőle enni, és milyen formában?

Kurrens adatok szerint egy-két tojás megevése naponta egyáltalán nem káros az egészségre. A hűtőben sokáig – a vásárlástól számítva 3-5 hétig is – eláll anélkül, hogy veszítene a minőségéből, így a gyors és kiadós, tápláló ennivalók kiváló alapanyaga. Ha unjuk már az omlettet, a kemény- és lágytojást meg a tükörtojást, készíthetünk belőle tojáskrémet, kaszinótojást, frittatát (tojáslepényt), shaksukát, de például az avokádóval is remek párost alkot.

