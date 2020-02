Dübörög a sörforradalom: itt a hazai kisüzemi főzdék teljes listája

Amikor valaki délután felbont egy üveg sört vagy nyáron a vacsorát kíséri egy korsóval, valószínűleg a hideg, habos ital mellett nem túl gyakran jut eszébe a sörfőzés folyamata és, hogy valójában mit is iszik. A sör, azonkívül, hogy a magyarok egyik kedvence, pontosabban megfogalmazva egy malátázott gabonából készült élesztővel erjesztett alkoholos ital.

A több ezer éves múlttal rendelkező gabonás nedű kezdetleges változatai már az ókori Egyiptomban és Babilóniában is megjelentek, de az ókori és kora középkori söröket inkább árpalének nevezhetnénk, mivel hiányzott belőlük a komló. Később a szerzetesek sokat javítottak a főzés technikáján és a történet szerint, ők terjesztették el Nyugat-Európában komló használatát. Egyre nagyobb mennyiségeket főztek a kolostorokban, később a tapasztalatok alapján megszülettek a 14. században a sörfőző céhek. Ezek az ipari forradalom után átadták helyüket a serfőzdéknek, amelyek idővel sörgyárakká nőtték ki magukat.

Az utóbbi években a magyar söripar négy hazai gyárban évente több mint 6 millió hektolitersört termel de, ismét virágzik a házi és kisüzemi sörfőzés és folyamatosan gazdagodik a kézműves sörök repertoárja.

Nagyszámú kis sörfőzde először a rendszerváltás után jelent meg Magyarországon, mivel a szűretlen söröket nem adóztatták meg. Viszont a legtöbb ilyen főzdében a rossz technológia vagy a hozzáértés hiánya miatt sok esetben ihatatlan söröket készítettek, így a kétezres évekre alig 50 maradt fenn.

Egészen 2010-ig kellett várni, hogy néhány sörfőzde különleges italai szélesebb körben is ismertté váljanak és egyfajta kézműves sörforradalom kezdődjön hazánkban. A népszerűsödés elindulásához arra volt szükség elsősorban, hogy megjelenjen egy olyan igényes, hozzáértő sörfogyasztó réteg, amely képes volt eldönteni, hogy melyik főzde sörei nyújtanak minőségben olyat, amiért érdemes akár többet fizetni.

A kézműves sörök és a főzdék terjedését a törvényhozók is elősegítették azzal, hogy a kis sörfőzdék (évente maximum 8000 hektoliter termelés) adóterheit csökkentették és a jövedéki engedélyek megszerzése is egyszerűsödött, így könnyebb az új főzdék alapítása. A legtöbb esetben kis, családi vállalkozásokról van szó, ahol kísérletezés, majd egy saját recept megalkotása után áll össze a sörkínálat.

A cél, hogy egyedi sörkülönlegességet alkossanak, amely nem tömegtermelést hivatott kiszolgálni, hanem egy-egy kisebb részpiacot, ami lehet, hogy csak néhány ezer, vagy akár csak pár száz törzsfogyasztót jelent.

Ami a magyar fogyasztásról egyértelműen elmondható, hogy a KSH adatai szerint bizony az elmúlt években is szerettük a sört: 2017-ben összesen 663,7 millió litert fogyasztottak a magyarok, ami 67,8 litert jelent egy főre. Ezek az adatok természetesen nem a kézműves sörök népszerűségét reprezentálják, inkább csak arról árulkodnak, hogy szívesen bontunk fel egy-egy palackot. Ennek ellenére továbbra is elmaradunk az európai élmezőnytől, ahol a dobogón Németország, Csehország és Lengyelország szerepelnek. A mennyiség mellett egyre fontosabbá válik hazánkban a minőség is, hiszen az utóbbi esztendők tendenciája, hogy a gyengébb minőségű sörök rovására folyamatosan nő a közepes és a prémium minőségű sörök fogyasztása is.

Arra az esetre, ha a melegebb napok közeledtével a megszokott kedvenceink mellett, megkóstolnánk néhány újabb receptet kínáló kis sörfőzde különleges italait is, a HelloVidék összegyűjtötte Magyarország legjobb kis sörfőzdéit.

Bäder Sörfőzde Bács-Kiskun megye 6100 Kiskunfélegyháza, Szentesi út 7. Domján Sörfőzde Bács-Kiskun megye 6041 Kerekegyháza, Kun u. 4. Hopfanatic Brewery Bács-Kiskun megye 6400 Kisskunhalas Baranyi F.u.20. Kárpi Sör Bács-Kiskun megye 6230 Soltvadkert, Arany J. u. 40. Kecskeméti Sörmanufaktúra Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét, Platter János utca 5. Keser - Kecskeméti Sörmesterek Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Orgoványi Sörfőzde Bács-Kiskun megye 6077 Orgovány, Felsőjárás 219. Kapucinus Sörfőzde Baranya megye 7394 Magyarhertelend, Rákóczi út 16. Komlói Sörfőzde Baranya megye 7300 Komló, Hrsz. 2413/85. Beer Corner - Viharsarki Sernevelde Békés megye 5700 Gyula, Almássy Kálmánné tér 1-2. Szarvasi Sör Békés megye 5540 Szarvas, Damjanich u. 103. Szent András Sörfőzde Békés megye 5561 Békésszentandrás, Szent András u. Bolyki Sörház Borsod-Abaúj Zemplén megye 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 38. Gyertyános Serfőzde Borsod-Abaúj Zemplén megye 3534 Miskolc, Kisstábornok u. 55. HBH Sörfőzde Borsod-Abaúj Zemplén megye 3700 Kazincbarcika, Bercsényi u. 1. Mályi Ászok Sörfőzde Borsod-Abaúj Zemplén megye 3434 Mályi, Rákóczi u. 1. Serforrás Sörfőzde Borsod-Abaúj Zemplén megye 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 79. Zip's Brewhouse Borsod-Abaúj Zemplén megye 3525 Miskolc, Arany János tér 1. Er-Pé Serfőzde Budapest 1155 Budapest, Dembinszky u. 1. Hatodik íz gerilla Sörfőzde Budapest 1106 Budapest, Maglódi út 47. First Craft Beer Budapest 1139 Budapest, Váci út 83. Fehér Nyúl Budapest 1095 Budapest Soroksári út 110-112 HopTop Brewery Budapest 1106 Budapest Maglódi út 47. Rizmajer Kézműves Sörház és Sörfőzde Budapest 1212 Budapest, Szebeni u. 16 Mister Sörház Budapest 1157 Budapest, Régifóti út 31. Horizont Sör Budapest 1106 Budapest Maglódi út 43. MONYO Brewing Co. Budapest 1106 Budapest, Maglódi út 47. Mad Scientist Budapest 1106 Budapest, Maglódi út 47. Ludas Sör Budapest 1155 Budapest, Wysocki u. 1. Legenda Sörfőzde Budapest 1162 Budapest, Szlovák út 116. Fenyves Sörház Csongrád megye 6792 Zsombó, Móricz z. 21 Szentes Sörfőzde Csongrád megye 6600 Szentes, Szarvasi út 6/a. 972 Brewpub Fejér megye 8000 Székesfehérvár, Budai út 392. Etyeki Sörmanufaktúra Fejér megye 2091 Etyek-Botpuszta Kolumbusz u. Hrsz1511/1. Hübris Fejér megye 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 7679/2/A Zámolyi Sörfőzde Fejér megye 8081 Zámoly, Kossuth u. 28. Bors Serfőzde Győr-Moson-Sopron megye 9712 Győrzámoly, Orgona u. 17. Győrzámolyi Bors Serfőzde Győr-Moson-Sopron megye 9712 Győrzámoly, Orgona út 17. Vaskakas Sörfőzde Győr-Moson-Sopron megye 9081 Győrújbarát, László utca 91 Debreczeni Sörfőzde Hajdú-Bihar megye 4031 Debrecen, Pósa utca 10. Guri Sörfőzde Jász-Nagykun-Szolnok megye 5130 Jászapáti, Táncsics út Jászdózsa Sörfőzde Jász-Nagykun-Szolnok megye 5122 Jászdózsa, Széchenyi u. 51. Sörárium Jász-Nagykun-Szolnok megye 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Ugar Brewery Jász-Nagykun-Szolnok megye 5200 Törökszentmiklós Pánthy endre út 64. Yeast Side Jász-Nagykun-Szolnok megye 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 28. Beerfort Sörfőzde Komárom-Esztergom megye 2518 Leányvár Erzsébet utca hrsz 429/12 Fűtőház Sörfőzde Nógrád megye 2651 Rétság, Hunyadi sor 5. BigFoot Sörfőzde Pest megye 2182 Domony, Fő út 137. Brandecker Sörház Pest megye 2233 Ecser, Aponyi u 42. Fóti Kézműves Sörfőzde Pest megye 2151 Fót, Fáy sétány 34. Köleses Sörfőzde Pest megye 2030 Érd, Rákóczi u. 56/b. Rotburger Látványsörfőzde, Söröző és Sörkert Pest megye 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 22. Reketye Sörfőzde Pest megye Nagytarcsa, Alsó Ipari körút 4. Hedon Kézműves Sörfőzde Somogy megye 8171 Balatonvilágos, Petőfi u.40. Magyaregresi Sörfőzde Somogy megye 7400 Kaposvár, Zrínyi utca 77. Sörművek Somogy megye 8710 Balatonszentgyörgy, Kossuth Lajos u. 26. Csiki Sörmanufaktúra Székelyföld - Hargita megye Csikszetsimon 575 -Hargita megye-Székelyföld Kissler Sörfőzde Tolna megye 7200 Dombóvár, Búzavirág u. 2. Kőszegi sör Vas megye 9730 Kőszeg, Rákóczi út 18. Balaton17 Brewing Co. Veszprém megye 8220, Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc utca 41. Stari Kézműves Sörfőzde Veszprém megye 8300 Tapolca, Petőfi Sándor u. 12. Sümegi Sörfőzde Veszprém megye 8330 Sümeg Árpád utca 15. Zirci Apátsági Manufaktúra Veszprém megye 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Elf Kisüzemi Sörfőzde Zala megye 8900 Zalaegerszeg, EVO ipari park, Hock János út 51.

Listánkat próbáltuk a lehető legrészletesebben összeállítani, de ha úgy érzed, a kedvenc helyed esetleg kimaradt a sorból, írd meg nekünk a nevét és a címét a hellovidek@hellovidek.hu címre.

Címlapkép: Getty Images