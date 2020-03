Íme a híres szabadkai piac: címe, nyitvatartás, kínálat

Hova menjünk, ha nagymennyiségű árut szeretnénk vásárolni, ráadásul olcsón? A szabadkai piac kalandnak sem utolsó: igazi látnivaló a piacolás szerelmeseinek, ahol bármit beszerezhetsz, bármekkora mennyiségben, és remekül érezheted magad, ha imádsz az árusokkal alkudozni, szereted felfedezni a keletről jött hamisítványokat és nem félsz a tömegtől. Ha már ott vagy, kár lenne kihagyni a helyi ételeket! Cikkünkben válaszolunk minden kérdésedre, ha érdekel a szabadkai piac.

Mit lehet venni a szabadkai piacon?

Egy szó a válasz: mindent! A szabadkai piac csarnokaiban, utcáin az élelmiszerektől kezdve a ruhákon át a dohányig bármi beszerezhető. A legtöbben tartós élelmiszert vásárolnak, mint a fűszerek, a csokoládé, lekvár vagy a kávé, de számtalan háztartási termék is van: mosópor, vegyszerek, jó minőségű konyhai kellékek. A szabadkai piac bográcsai, edényei, kosarai és más kézműves termékei méltán híresek alacsony áruk és jó minőségük miatt.

Friss élelmiszereket is beszerezhetünk, beleértve a zöldségeket és gyümölcsöket, kézműves sajtokat, a hentesáruk pedig kifejezetten finomak, jó minőségűek. A szabadkai piac úszik a ruhákban: bugyi, zokni, farmer és melegítőszettek mindenhol, míg a szem ellát. A ruhakínálat igazodik a szezonális igényekhez: télen megjelennek a kabátok, nyáron a fürdőruhák és a strandpapucsok.

Eredeti és hamisítvány: mi a különbség?

Rengeteg „márkás” ruhát is láthatunk. Ha elsőre úgy érezzük, nem tudjuk eldönteni, hogy egy eredeti darabról, vagy egy jobb minőségű török utánzatról van szó, válasszuk az utóbbi alternatívát. A szabadkai piac márkás ruhák tekintetében nem túl megbízható: ne tévesszen meg, hogy mindenhol Louis Vuitton táskák és Gucci melegítőszettek lógnak, ezek nem a világmárka kamionjáról pottyantak a szabadkai piacra, hanem Törökországban vagy Kínában gyártották őket az eredeti ruhadarabok mintájára. Ugyanez a helyzet a Calvin Klein fehérneművel, az Adidas és Nike sportruházattal, a Converse cipővel, vagy a Hugo Boss órával. Ha viszont nem zavar minket, hogy replikát viselünk, sőt, jó poénnak tartjuk, akkor nyugodtan vásároljunk belőlük, mert nagyon olcsóak, viszont a legtöbb árucikk közel sem lesz olyan kényelmes vagy tartós, mint az eredeti verziója, de hát ezt nyújtja a szabadkai piac.

Alkohol és dohányáru

A szabadkai piac tele van híres italmárkákkal, mint a Jack Daniel’s, a Bacardi, a Baileys vagy a Jägermeister olyan árakon, hogy nem is hiszünk a szemünknek. A ruhák mellett a szeszesitalokból készül a legtöbb replika, így tanácsos egy furcsán kinéző, 1500 Ft-os Jack Daniel’s helyett egy üveg szerb pálinkát választanunk, azok mindig jó kritikát kapnak és magas az alkoholtartalmuk is. A szabadkai piac dohányáru kínálata igen szélesspektrumú, de azzal is számolnunk kell, hogy az ott kapott olcsó cigaretta nem lesz olyan jó minőségű, mint amit nálunk árulnak a trafikok.

„Mennyi az annyi?”

A szabadkai piac árait ne féljük lealkudni! Az olcsónak tűnő, 5000Ft-os cipőt valószínű, hogy megkaphatod 3000Ft-ért is, ugyanez vonatkozik az övekre, sonkára, de még a vécépapírra is.

Ruhadarabok: egy átlagos pólót, blúzt már 1000Ft alatt beszerezhetünk, ugyanezen az áron kaphatunk 5-6 pár zoknit, 5 bugyit, boxereket. Márkafeliratos felsőket, nadrágokat 2-3000Ft-ért tudunk beszerezni, a farmer indulóára is ennyi, a kabátok körülbelül 5000Ft-tól kezdődnek, a cipők 3000Ft-tól. Fontos kiemelnünk, hogy nem csak ilyen termékeket találunk: drágább, jobb minőségű ruhaneműk közül ugyanígy válogathatunk!

Élelmiszer: az 500Ft-os kilós mézek, még olcsóbb kávék, csokoládék és más finomságok mindenképpen megérik, hogy nagyobb tételben vedd meg őket. A piacon lévő büfékben bőven 300-800 Ft között jóllakhatunk.

Higiénia: pár száz forintért rengeteg vécépapírt, papír törlőkendőt vihetünk haza.

Bogrács, fazék, grill: a bolti árak feléért, vagy kevesebbért beszerezhetjük a legjobb fazekakat, bográcsokat, de konkrét grillszettet is vásárolhatunk 8-10.000 Ft-ért.

Parkolás: 300Ft

WC: 150Ft

Milyen helyi ételeket kóstoljunk meg?

Burek:



Kerek edényben sült, felszeletelt pékáru, ami leveles tésztára, réteslapokra emlékeztet minket, töltelékük változatos.

Kerek edényben sült, felszeletelt pékáru, ami leveles tésztára, réteslapokra emlékeztet minket, töltelékük változatos. Pljeskavica:



Fűszeres húspogácsa választható húsból, buciban, amihez kérhetsz szószt, hagymát és más finomságokat.

Fűszeres húspogácsa választható húsból, buciban, amihez kérhetsz szószt, hagymát és más finomságokat. Csevapcsicsa:



Apró, hosszúkás húspogácsák, amiket gyakran ajvárba mártogatva fogyasztanak sült krumplival vagy salátával, savanyúsággal.

Dohányzás, vécé, parkolás

A dohányzást Szerbiában nem szabályozzák úgy, mint itthon: az árusok a szűk sorokban cigarettáznak a termékeik között, még a ruhák között is. A szabadkai piac vendégei szintén rágyújthatnak bárhol, ezért érdemes vigyáznunk kabátunkra, hajunkra, ha zsúfolt részeken mozgunk. A vécé miatt nem kell aggódunk: lehetőségünk van tiszta, fieztős toalettek használatára. A parkolás is természetesen fizetős, de ne akarjunk spórolni rajta, mert autónkat könnyen elvontathatják, ha rossz helyen állunk meg. A szabadkai piac épülete könnyen megközelíthető, így, ha nehéz árut vásárolunk, érdemes minél közelebb parkolni, hogy eltehessük.

Hol van és hogyan lehet eljutni oda?

Szabadka Szerbiában található, a határtól körülbelül 10 km-re. A szabadkai piac a röszkei és a tompai átkelőhelyekről is megközelíthető, attól függően, melyik irányból érkezünk. Érdemes autóval mennünk, mert hajlamosak lehetünk a bőség zavarában túl sok mindent vásárolni, ezért szükségünk lesz egy üres csomagtartóra. Érdemes korán érkezni, mert a szabadkai piac kora délután kiüresedik és zár!

Mire kell figyelnünk a határátkelésnél?

A határátkeléshez felnőtteknek elég a személyi igazolvány, a gyerekeknek útlevél is szükséges.

Az alkohol és a cigaretta elvámolandó árucikk! A határnál a magyar vámőröknek jelentenünk kell, ha ilyen termékeket hozunk haza az országba. Fejenként 1L tömény alkoholt és 2 doboz cigarettát vihetünk át a határon.

Tájékozódjunk és tartsuk be a közlekedési szabályokat (például lakott területen kívül max 80km/h a megengedett sebesség), ugyanis nagyon sok közúti rendőrre kell számítanunk, és bírságot kapni senki sem szeret.

Szabadkai piac nyitvatartás, a szabadkai piac címe:

Cím magyarul: Zombori út 77-79, Szabadka

Cím szerbül: Somborski put 77Subotica 24000, Szerbia

Szabadkai piac nyitvatartás: 6h-15h

Címlapkép: Getty Images