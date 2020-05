Olyan piac nyílt az M3-as autópálya mellett, amilyen még nem volt itthon + fotók

A járványügyi szabályok betartása miatt egymástól 5 méteres távolságban parkoltak le a kis- és őstermelők autói szombat reggel az M3 sztráda fővárostól alig 40 km-re lévő, Bag-Tura-Aszód lehajtója mellett elterülő, jelenleg hasznosítatlan ipari park területén. A Magyar Piac Szövetkezet (MPSZ) és a Magyar Női Unió (MNU) szervezésében létrejött Autós Termelői Piacra az ország minden részéről érkeztek a termelők.

Egy olyan hazai kis- és őstermelőket támogató következő kezdeményezésről van szó, amely hazai gazdaságokból származó agrár és élelmiszeripari termékek értékesítését teszi lehetővé. Az elindítók szándékai szerint elsősorban a budapesti, illetve a Galga-menti lakosok számára kívánnak egy olyan értékesítési, találkozási és közöségi pontot létrehozni, ahol a minőségi magyar kézműves termékek gazdára találhatnak.

A kezdeményezést méltatta, és a megnyitón is részt vett Nagy István agrárminiszter, aki megnyitó beszédében a helyben, magyar termelők által előállított, biztonságos magyar élelmiszerek és alapanyagok fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az MPSZ az elmúlt időszakban közel 80 piac elindítását kezdeményezte. Az MNU április 1-jétől elindította a „Vidék házhoz jön” – egészséges magyar élelmiszer mozgalmat, amely a #maradjotthon intézkedések keretében segíti, hogy az egészséges magyar áruk az előírt higiéniás követelmények maximális betartása mellett a legrövidebb időn belül és úton eljussanak közvetlenül a fogyasztókhoz. A két szervezet közös tevékenységnek, együtt gondolkodásának újabb gyümölcse a Bagon megnyílt piac is. A koronavírus terjedését csökkentő korlátozások miatt országosan jelentősen visszaesett a hagyományos piacok látogatottsága, ezért a két szervezet új megoldásokat, kiutakat keresett – tudtuk meg Batthyány-Schmidt Margittól, a MNU elnökétől.

A korábbi tapasztalataink, a veszélyhelyzet, valamint a folyamatosan kapott jelzések késztettek minket arra, hogy Bag határában a 10 éve piac céljára létesített területen megnyissunk egy autóból történő árusításra alkalmas termelői piacot, ahol kistermelők, biotermelők, hungarikumot előállító élelmiszer manufaktúrák kínálhatják termékeiket. Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a fővárosiaknak, a Budapest környékén élőknek arra, hogy egészséges magyar termékeket közvetlenül a termelőktől vásárolhassanak, akik ehhez adják az arcukat, elérhetőségüket, és még mosolyognak is

- tette hozzá Konrád Istvánné, a szakmában csak Bözsiként imsert MPSZ elnök.

És valóban a szélrózsa minden irányából érkeztek árusok az első piaci alkalomra. Az érdeklődők megkóstolhatták a közeli Tóalmási Húsüzem füstölt áruit, de a dömsödi Szomor Húsüzem sem sajnálta az időt és a fáradtságot, hogy ide fuvarozza szürkemarha, mangalica és bivaly szárazáruit. Pécs környékéről is érkeztek kézműves termelők, az ottani szövetkezet több termelőt is összefogva jött el Bagra.

A TV Paprika című televíziós főzőműsorból is jól ismert halas séf, Lévai Ferenc is ott állt a halpult mögött, náluk különféle egész halakat és halszeleteket lehetett kapni. Az ország több pontjáról érkeztek sajtkészítők és tejtermékgyártók, mézesek. Emellett száraztésztákat, különféle gabona termékeket, kovászos pékárukat, lekvárokat, paprika krémeket és palántákat, illetve mézeskalácsot is tudott vásárolni, aki kilátogatott az első alkalommal megtartott autós termelői piacra. Már az indulásnál is többféle kézműves mester képviseltette magát: fém ékszereket és csodálatos kerámiákat is be lehetett szerezni a piacon.

Koletán Gergely kistermelő, a Chiliyard vállalkozás tulajdonosa nyitott az újdonságokra, ezért azonnal lecsapott a lehetőségre, amikor a piac szövetkezet megkereste ezzel az új lehetőséggel. A kézzel készített kistermelői chili paprika szószokat, krémeket, savanyúságokat, őrleményeket és aszalványokat előállító egri vállalkozó elsődleges értékesítési csatornái „normál időben” a piacok és a különféle fesztiválok, rendezvények, így az elmúlt hetekben, hónapokban neki is át kellett nyergelnie a webes értékesítésre.

Az elmúlt ínséges időszaka után kifejezetten örültem ennek a lehetőségnek, hiszen a piaci szezon meglehetősen döcögősen indul a leállás után

- árulta el a termelő, akinek azért is volt vonzó a bagi piac, mert a szervezők a védekezéssel kapcsolatos szabályok szigorú betartását ígérték.

A juhoknak nem szólt senki, hogy kevesebb tejet adjanak, mert vírushelyzet van, és piac hiányában nem lehet a tejtermékeket értékesíteni – mondja viccesen Daniné Kurunczi Zsuzsa, aki a Makó és Tótkomlós közötti tanyájukon készíti családjával a Bogárzói Juhgomolya és juhtúró termékeket. A beszűkült piaci lehetőségek miatt a Dani család is vállalta a hosszú utat, hogy eladhassa portékáját. A piac végén úgy nyilatkozott a tulajdonos, hogy érdemes volt eljönniük Bagra, hiszen pénzügyileg is sikeres volt a mai napjuk.

A szervezők hosszabb távon nagy lehetőséget látnak ebben a most kitalált új értékesítési formában, hiszen a járvány tényleges időtartamát ma még nehéz megbecsülni, és az sem kizárt, hogy újabb hullámokkal kell számolni. A nagy területen, szabad téren lévő piacon, felelős vásárlói magatartás mellett a jövőben is biztonságosan lehet majd árulni és vásárolni is, így az esetleges későbbi járványügyi korlátozások alkalmával is kitűnő bevásárlási alternatíva lehet a most kialakított új forma például sok városlakó számára is.

A termelői piacon történő vásárlásnak számos előnye van. A legfontosabb, hogy pontosan tudjuk, mit veszünk, azaz az áru nyomon követhető: az adott termék minősége, a termelés módja könnyen leinformálható, hiszen a termelő a saját termékét árulja. A hazai termékeket hagyományos módon, nagyobb élőmunkával, odafigyeléssel állítják elő, a friss termékek vitamin és ásványi anyag tartalma magasabb, szezonalitásukból adódóan gazdag, különleges ízvilággal rendelkeznek. Ha így vásárolunk, mi magunk is közvetlen hatással vagyunk a gazdaságra, mert a hazai termék előállítása, árusítása a térségben történik, így a bevételek is helyben maradnak, melynek köszönhetően erősödik a hazai gazdaság, ezzel csökken az elvándorlás.

Fotók: Tóth Krisztina

