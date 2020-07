Ehető virágok a konyhában: ehető virágok listája, ehető virágok tortára, salátába

Sokan találkoztunk már olyan szituációval életünkben, leggyakrabban talán étteremben, ahol ehető virágok díszítették ételünket. Az ehető virágok nagyszerű és nem utolsó sorban gyönyörű alkotóelemei lehetnek különféle salátáknak, köreteknek, ám leggyakrabban dekoratív elemekként használjuk őket. Az ehető virágok tortára, süteményekre, különböző levesekre is kerülhetnek akár frissen szedett, akár szárított formában.

Bármilyen vendégünk is érkezik, ha ehető virágok kerülnek a menüre, garantált lesz a siker! Na de milyen ehető virágokat szolgálhatunk fel mi magunk? Ezek az ehető virágok megtalálhatóak a mi kertünkben is? Hát persze! Cikkünkben kifejtjük, hogy az ehető virágok könyv nélkül is milyen könnyen felismerhetőek, milyen fajtát milyen fogáshoz illik felhasználni és milyen formában.

Mit szimbolizálnak az ehető virágok?

Az ehető virágok alapvető dekorációs funkciójuk mellett hozzáadott értékként is szolgálhatnak az étkezés során. Egyrészt az adott kultúra is meghatározhatja, hogy mikor és milyen ehető virágok kerülnek a tányérra: például India kifejezetten színes kultúrájában számtalan fogásban megjelennek a friss, színes szirmok. Az ehető virágok gasztronómiai felhasználása nem újkeletű divat: az ókori görögöktől kezdve a mai napig alkalmazzuk őket. Mindemellett az ehető virágok ízével, színével kifejezhetjük hangulatunkat és érzelmeinket, sőt, akár apró üzeneteket is megfogalmazhatunk általuk.

Nem csak fűszerek és gyógynövények lehetnek „ehető virágok”

A leggyakoribb ehető virágok, amelyek eszünkbe jutnak, általában a jól ismert gyógynövények és fűszernövények, amelyeknek az elfogyasztásával szinte mindannyian egyetértünk. Olyan ehető virágzatú fűszernövényekről beszélünk, mint a sáfrány vagy a rozmaring és a citromfű virága, ugyanakkor fogyasztható a zsályavirág vagy a mentavirág is.

A legtipikusabb gyógynövény, mint ehető virág, amit mind ismerünk a kamilla. Gyulladáscsökkentő teája mind külső, mind belső használat hatására megnyugvást hoz a szervezetnek, ráadásul kifejezetten finom is. Egy másik közkedvelt ehető virág, a körömvirág szirmai ugyanúgy fogyaszthatóak, mint a kamilla, ám készüljünk fel: szirmai csípősek lehetnek!

Ehető virágok a magyar kultúrában

Milyen ehető virágokat használnak a magyarok? Minden nyár elején virágzik kultúránk legközkedveltebb ehető virága: a bodza. A bodza egy olyan növény, amelynek virágából gyógyteát, édes üdítő italokat, szörpöt, sőt, még pezsgőt is készíthetünk. A jellegzetes ízű virágokat desszertek alapanyagaként is használhatjuk, például belekeverhetjük palacsintatésztába, piskótákba, hogy igazán izgalmas, friss ízekkel kezdhessük a nyarat.

A bodza és a tipikus gyógynövények mellett a magyarok gyakran használják az ibolyafélék családjába tartozó árvácskát. Ezek az ehető virágok mind frissen szedett, mind szárított formában kerülhetnek salátákra, desszertekre, de nagyon gyakran találkozhatunk velük habart meggyelvesen és más gyümölcsleveseken is. Nagyszerű dekoráció lehet a szárított árvácska a tejszínhab társaként!

Mindenképpen meg kell említenünk a levendulát is! Ez a mediterrán növény az ehető virágok élvonalában van: a levendulás méz, szörp, keksz, sütemények és limonádék minden édesszájú kedvenceivé válhatnak.

Ehető virágok tortára

Gyakran kerülnek az ehető virágok tortára. Gyakorlatilag bármilyen szín és stílus figyelemfelkeltő kiegészítői lehetnek, ám számoljunk azzal, hogy az ehető virágok egy szelet krémes csoda mellett nem biztos, hogy finomak lesznek. A virágszirmok tipikus fűszeres, kesernyés-savanykás ízvilága inkább a gyümölcstortákhoz illhet, de ha szigorúan díszítésként használjuk őket, elférhet akár a csokoládé vagy a marcipán mellett is.

Ehető virágok salátában

A saláták aranyszabálya, hogy érdemes hanyagolnunk az unalmas jégsalátát, helyette használjunk minél több zöld hozzávalót. Ne féljünk a spenóttól, rukkolától, bazsalikomtól, sőt legyünk néha merészebbek! A pitypang levelét és virágát egyaránt felhasználhatjuk egy izgalmas salátában: az így kapott eredmény nem csak finom, de színes is lesz. A salátákba nyugodtan keverjünk különféle szirmokat: ehető virág a napraforgó, az ibolya, az akácszirom (csak a szirma, a többi része mérgező!) és a rózsa is. Viszont az ehető virágok szirmaival kapcsolatban is el kell mondanunk: a kevesebb néha több, a virág legyen része a salátának, de ne az alkossa a salátát!

Az ehető virágok felhasználása

Az ehető virágok felhasználása során is be kell tartanunk néhány alapszabályt, amelyeket összegyűjtöttünk olvasóink számára:

Ismerd meg a virágot, mielőtt leszeded! Ugyanúgy, ahogy gombaszedés esetén is óva intjük egymást: könnyű összekeverni az ízletest a mérgezővel!

Szedd a saját kertedből! A virágboltokban különböző növényvédő szerekkel kezelik az ehető virágok szirmait is, amelyek árthatnak egészségünknek.

Ne szedd forgalmas utak, parkolók mellett! A fűfélék és virágok szirmait káros lerakódások boríthatják.

Tálálásnál távolítsuk el a csészeleveleket!

Ha nem tudjuk őket azonnal felhasználni, tartsuk őket hűtőben, nedves papírtörlőn, lezárt üvegedényben, különben hamar elhervadnak!

Allergiások, vigyázzatok!

Azoknak, akiket egyébként is érzékenyen érint a pollenszezon, nem biztos, hogy az ehető virágok a legjobb választás. Bánjunk velük körültekintően, mert a különböző vadvirágok allergiás reakciókat válthatnak ki néhányunkból!

Egyéb ehető virágok listája

Ánizsvirág

Búzavirág

Borágó

Citrusfélék virágai

Fukszia

Hibiszkusz

Kapor

Koriander

Mályvarózsa

Méhbalzsam

Tökvirág

Szegfű

