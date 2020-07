Nánásiékon túl is van élet: ez az egyik legmenőbb kisbolt a Balatonnál

A Balaton-felvidék híres helyi termékeiről, azonban a termelői portékákhoz igen nehéz hozzájutni, hacsak nem környékbeli az ember. A Keszthely-Balatonfüred tengelyen csak a vasárnapi tóti piac elégíti ki azok vágyát, akik helyben szeretnének minőségi hozzávalókat, fűszereket, termelői finomságokat vásárolni. Most azonban egy új forrás kínálkozik, hiszen Vincze Peti és édesanyja, Marcsi a balatoni vendéglátás híres anya-fia párosa, most úgy gondolták, betöltik a régóta tátongó űrt. És megnyitották Szigligeten a „Kisbolt” névre hallgató üzletüket, ami kötelező gasztro-megálló a nyaralós beszerzőkörúton. De természetesen az üzlet árukínálatát nem csak a Szigligetre látogatók, hanem a helyiek igényeit is figyelembe véve alakították ki.

A Kisboltot, a helyiek által csak a Kikötő Étterem Marcsijaként ismert vérbeli vendéglátó – aki nem mellesleg mindenki tiszteletbeli nagymamája is – és fia Peti a Tölgyes Kúria lendületes, fiatal házigazdája álmodták meg.

Az üzletet egy régi szigligeti ingatlanban nyitottuk meg, ami csárdaként és boltként is üzemelt az idők folyamán. Azért választottuk a „Kisbolt” nevet mert mindenki így ismeri Szigligeten ezt az épületet és úgy gondoltuk, hogy akkor maradjon is ez. Hiszen régen nagyon jól működött, mint falusi kisbolt, mi is valami hasonlót szerettünk volna, csak egy magasabb szinten. Az volt a célunk, hogy kiszolgáljuk a helyieket is és az ide látogatókat is. Megpróbáltuk a nyaralók helyébe is bele képzelni magunkat. Ezért elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mivel tudnánk igazán kedvezni. És arra jutottunk, hogy egy olyan lehetőséget kell teremtenünk, hogy ne kelljen azonnal autóba ülni és Keszthelyre vagy Tapolcára utazni, ha szombaton este elfogy a kenyér vagy a gin

– mondta Vincze Péter a Kisbolt megálmodója.

A boltot már korábban csendesen, próbaüzemre már megnyitották, hogy felmérjék a valós igényeket. Így a polcokat hazai és külföldi finomságokkal töltötték fel. A kínálat között megtalálhatóak a mohácsi Garat Malom jó minőségű lisztjei, a Snack Garden csipszei, a Tóti Herba szörpök, Zsusska befőttjei, olasz pestok, olívaolajok, gyorsan elkészíthető 1-2 személyes tészták, rizottók, Balaton Gin, Fiver Tree tonicok, Várvölgyi pékáru, a Fűszerész 35 féle fűszere. A hűtőpultban Hübrisz és Stari sörök, Vis Vitalis vizek, sajtgurigák Szegi Karcsitól, a vászolyi Reményik Kálmántól, sajtok a Tekeresvögyi Sajtműhelyből, Fölföldi Béla füstölt termékei, a csodaszép piros Berkel szeletelőn Rompos Tamás szigligeti sonkája.

A bolt előtt nagy zöldséges-gyümölcsös pult gondoskodik a friss megfelelő alapanyagokról, de egy grill partihoz is mindent be lehet szerezni a Laposa borválogatástól kezdve a vákuumozott fűszeres grill húsokig. Különlegesség a szarvasgomba-előrendelés, ilyen nincs máshol a környéken. Petiéknek sok terve van, az egyik ilyen, ami már megvalósult, saját termékként a Harrer Csokoládéműhellyel közösen készített Szigliget csokija.

Én azt mondanám, hogy nyolcvan százalékában ez egy gourmet delikát, húszszázalékában pedig egy kis bolt. Azért kis bolt mert van tejföl, van tej, vannak alapvető élelmiszerek, amik ugye kellenek a mindennapi élethez – ezeket nem szerettük volna kihagyni. Nyolcvanszázalékban pedig olyan helyi vagy regionális termelőknek a portékái taláhatók meg, borok, sajtok, sonkák, chipsek, snackek, csokik stb., amiket hipermarketekben nem lehet kapni. Például nincs előre csomagolt vajunk azt csak kimérve lehet megvásárolni. Tésztákból, olívaolajokból olasztermékekkel dolgozunk. Emellett nagyon figyeltünk arra is, hogy az ételintoleranciával rendelkezők igényeit is kielégítsük. Mindenből van glutén- és laktózmentes változat is. Ami nekem egy kicsit fáj, hogy bizonyos nagyobb világmárkákat nem hagyhattunk ki, mivel a közönség ragaszkodik hozzájuk. Amiből azonban nem engedtem, az az energiaital. Azt mondtam, hogy azt biztos nem fogunk árulni és ez így is lett, semmilyen energiaital sem található meg a Kisbolt termekéi között

– mesélte a tulajdonos.

Ahogy Peti meséli „Keszthelytől Füredig nincs ilyen minőségű bolt, a Zánka, Gyenes, Káli-medence háromszöget szerették volna becélozni minőségi termékekkel.” Az elmúlt időben tapasztalható, hogy egyre többen költöznek Szigligetre vagy a környékre a nagyvárosokból, vagy töltenek itt huzamosabb időt. Ezért is nőtt meg jelentősen az igény a színvonalas gasztro-termékekre a környéken.

A minőségi alapanyagokon túl a Delikátban finom szendvicseket, péksüteményeket is kínálnak. Melyeket az üzlet elé kihelyezett asztaloknál el is lehet fogyasztani egy kávé vagy egy frissen facsart narancslé kíséretével. A Kisbolt mellett grill-pultot is kialakítottak, ahol egyszerű grill ételek készülnek, streetfood jelleggel.

Én azt veszem észre, hogy nagy az igény a nálunk kapható termékekre, hiszen a tóti piacon megtalálható termékeket nálunk a hét minden napján megkaphatják a vásárlók. Talán mondhatom, hogy prémium kategóriás bolt a miénk, de keresik és van rá igény, annak ellenére, hogy a termékek tekintetében nem az olcsó minőséget képviseljük

– hangsúlyozta a tulaj.

És valóban, a bolt kínálat nem sorolható olcsó kategóriába, azonban a minőségi termékek, mint tudjuk, árban is magasabb színvonalon vannak. De azt fontos megjegyezni, hogy például a pékáruk, amik a híres várvölgyi pékségből érkeznek, a minőségük ellenére is elérhető áron kaphatóak.

Címlapkép: Gáspár Adrienn

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!