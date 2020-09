Ilyen egy 3600 forintos jégkrém: teszten a balatonfüredi Anjuna Pops

Bevallom, ha a fagylalt és a jégkrém közül, akkor sokkal nagyobb gyakorisággal választom az előbbit. Hogy miért? Az ízhatások, a természetes hozzávalók és bármennyire is furcsán hangzik, a belekevert szeretet miatt. A jégkrém nekem valahogy olyan személytelen. Ezért is keltette fel a figyelmem ez a jeges finomság, ami valahogy mégis másnak tűnt, mert az Instagramon belefutva már ránézésre megvolt az a „wow” érzés.

Így keveredtünk el végül a balatonfüredi Anjuna üzletébe, ami első hallásra talán még semmit nem mond egy átlagembernek. Egy növényi alapú ice pop-, acai és smoothie bárról van szó. Először is elárulom, amit megtudtam a termékekről: az ice pop tulajdonképpen a már sokat emlegetett, újragondolt jégkrém, az acai egy egészségvédő szuperélelmiszer, a smoothie pedig egy krémes állagú, nagyon egészséges hatású ital, ami friss gyümölcsből vagy zöldségből készül. Én mindegyikért rajongok, de ebben az esetben most maradtam a jégkrémnél.

Adott tehát maga az ice pop szinte ezerféle ízben a mogyorótól kezdve a citromos sajttortán át a kókuszig. Erre jön rá az úgynevezett „dip”, tehát a bemártás fehér- ét- vagy tejcsokoládéval. Végül ezt boríthatjuk be a „topping”-gal, tehát a feltéttel, ami a pisztácia törettől kezdve a liofilizált ananászon át a mogyoróvajig terjedhet.

A választás nehéz volt, de Bounty rajongóként végül töltött kókuszt választottam étcsokival és mogyoróval. Közben az eladó hölgy elárulta azt is, hogy itt minden vegán, tartósitószer mentes és kizárólag természetes hozzávalókból készül. Aki vegán, annak végképp nagy előny, hogy bármit megkóstolhat itt. Hasonlóan jól járnak a glutén-, vagy laktózérzékenyek is, hiszen minden tejmentes. Az ízhatás: klasszikusan szokatlan, de igencsak ízletes. Az állag: talán kicsit gyorsan olvad, de mindenképp kellemes és a pálcáról sem akar leesni a végén. Tömény gyümölcs, édes íz cukor nélkül, de nehéz felvenni azt az elképesztően sok ízt. Persze azért megpróbáltam.

Az Anjuna Ice Pops balatonfüredi kínálata szeptember közepén.

Nálam plusz pontot jelentett az úgynevezett Pupsicle, ami konkréten egy kutyajégkrém, cukormentes mogyoróvajból, banánból és vízből, mindez egy kutyaropi-pálcikán tálalva. Ahogy azt az eladó hölgytől megtudtam, a terméket az állatorvosok is engedélyezték, így teljesen biztonságos négylábú kedvenceink számára. Az ebből befolyó összeget a vállalkozás tulajdonosai egy kutyamenhelynek adják, amivel még inkább szimpatikussá vált számomra a kezdeményezés. Szóval legközelebb biztosan elviszem a fekete labrador kutyámat is egy közös jégkrémezésre.

Az Anjuna termékek ára 1400-3600 forint között mozog.

Elsőre drágának tűnik, főként a mennyiséggel megegyező két gombóc fagylalt árával vetekedve vagy egy hipermarket jégkrémkínálatával összehasonlítva. Ám az egyedisége, a választás szabadsága, a természetes alapanyagok, a cukor- glutén- és laktózmentes kínálat és az egészséges táplálkozás ígérete miatt megéri néha mélyebben nyúlni a pénztárcába ha tehetjük.

A hely és a termék is annyira tetszett, hogy a látogatással egybekötött teszt után a HelloVidék felkereste az Anjuna egyik megálmodóját és alapító vezérigazgatóját, Szalay Józsefet. Többek között arról érdeklődtünk, hogy vajon mennyire népszerű ez az újfajta jeges finomság, mitől lesznek ezek a termékek mások, de az is érdekelt minket, hogy a balatonfüredi mellett tervezik-e új vidéki helyszínek megnyitását.

Még négy éve, 2016-ban nyitottuk az első két üzletünket, az idei volt az ötödik szezonunk. A számok azt mutatják, hogy évről-évre egyre népszerűbbek vagyunk. Rengeteg idő és energia edukálni a közönséget, akik ahhoz vannak szokva, hogy pálcikás jégkrémből csak a nagy gyártók silány minőségű termékei közül választhatnak. A névadónk, Anjuna egyébként egy tengerparti falu Indiában, az üzleteinknek is beach hangulata van, ezért mindenképpen szerettünk volna egy egységet a „magyar tengernél”, a Balatonnál. Elsősorban azért választottuk Balatonfüredet, mert itt találtunk szimpatikus franchise partnert, de az is szerepet játszott a döntésben, hogy sok fővárosi tölti itt a nyarat

– mondta el a HelloVidék kérdésére Szalay József, aki üzlettársával, Szabó Milánnal együtt korábban profi pókerjátékosként élt.

A vezérigazgató azt is elárulta, hogy a nagy gyártókkal ellentétben nem használnak semmit, ami mesterséges vagy állati eredetű, miközben csakis a legjobb minőségű alapanyagokkal dolgoznak. Egy Anjuna jégkrémbe hőkezelt koncentráum helyett valódi gyümölcs kerül, területszelektál magvak, prémium csokoládé és növényi tej.

Az Anjuna ma már egy lifestyle brand. Mi azért hagytuk ott a korábbi, unalmas és gyakran antiszociálisnak érzett munkánkat, hogy ismét élvezni tudjuk a hétköznapokat. Ezért is vágtunk bele egy új vállalkozás indításába ilyen bátran, pedig tudtuk, hogy úgymond szembemegyünk az árral. Olyan terméket akartunk készíteni, amit mi magunk is szívesen fogyasztunk, az üzleteinkben pedig olyan hangulatot teremteni, ahol bárki szívesen tölti az idejét

– magyarázta Szalay József.

Természetesen a kutyajégkrém kapcsán is kíváncsiak voltunk a kezdetekre és az eredetre. Ahogy azt a szakember elmondta, a jeges kutyacsemege és az Anjuna a Kutyákért Alapítvány ötlete is a korábbi gondolatmentén született: a vállalkozás mindkét alapítója ugyanis nagy kutyabarát. Szalay József kilenc éve fogadta örökbe Aisha-t, aki azóta is szerves része az életének és minden napot vele tölt az irodában. És bár a kutyajégkrém csak 2018-ban debütált, de már a cég alapítása óta a tervek fontos részét képezte, csak kellett néhány év, amíg az ötletgazdák eljutottak a megvalósításig.

Pontszámok: Minőség: 10/10

Ár/érték arány: 8/10

Kiszolgálás, személyzet: 9/10

Megközelíthetőség: 8/10

A hely hangulata, kialakítása: 8/10

Fotók: Anjuna Pops