Hány kalória egy banán? A banán kalóriatartalma, a banán mennyi kalória?

Habár 2020 a koronavírusról szólt, a karanténnal terhelt időszakban is sokan törekszünk arra, hogy a mozgáshiány mellett diétával őrizzük meg optimális testalkatunk. Mindemellett jön a téli szezon is: előkerül a narancs, a mandarin és a banán, amelyek a fogyókúrával is összeegyeztethető eleségek. Na de hány kalória egy banán? Ha fogyókúrázunk, mennyit ehetünk meg belőle büntetlenül egy nap alatt? Cikkünkben leírjuk, mennyi a banan kaloria tartalma és hogy mennyit együnk belőle, ha meg akarjuk őrizni karcsúságunk!

A banánról általánosságban

A banán a világ legmagasabbra növő egyszikű, lágyszárú növénye. A gasztronómiában számos módon hasznosítják gyümölcsét, virágát és levelét egyaránt, habár Magyarországon többnyire csak a gyümölcsöt fogyasztjuk nyersen vagy desszertek alapanyagaként. A banán termesztése valószínűsíthetően az Indonéz szigetvilághoz, Indiához és Afrikához köthető, ám a banán, mint gyümölcs Európában is ismert volt már a Krisztus előtti időkben is. A kora-újkori gyarmatosításoknak köszönhetően a banán hamar elterjedt Amerikában is, ahol a rabszolgák egyik fő táplálékaként szolgált. Érdekesség, hogy ma Izland a világ egyik legnagyobb banánexportőre, fejlett üvegházi termelésének köszönhetően.

A banán, mint élelmiszer tulajdonságai

A banán kifejezetten könnyen emészthető táplálék, a gyümölcsök között a banán kalória tartalma / tápértéke viszonylag magas. Kisgyerekeknek, csecsemőknek és emésztőrendszeri megbetegedésben szenvedőknek is adható élelmiszer, a gyomorból gyorsan kiürül. A banán vitamin- és ásványianyagtartalma is magas: tartalmaz B6-, A-, E- és U-vitaminokat, jódot, vasat, rezet és mangánt is, savtartalma kifejezetten alacsony.

A banán kalória tartalma

Habár a banán kaloria tartalma egy átlagos gyümölcshöz viszonyítva magasnak számít, összeegyeztethetjük azt fogyókúránkkal is, ám ebben az esetben nem javallott 1-2 banánnál többet elfogyasztanunk egy nap alatt; mindemellett a banán lehetőleg a reggelink legyen, ne pedig a vacsoránk!

1 banán hány kalória?

A banán kalória tartalma 100 g gyümölcsben 89 kcal (371 kJ), ebből 22,84 g szénhidrát, 2,6 g zsír és 1,09 g fehérje.

Egy átlagos, közepes méretű banán kb. 120 g, ennek megfelelően 1 banán kalória tartalma kb. 106-110 kcal.

Egy banán hány kalória más gyümölcsökhöz képest?

Hogy szemléltessük, a banán kalória tartalma mennyivel magasabb más téli gyümölcsöknél, összegyűjtöttünk néhány aktuális finomságot, hogy be tudjuk kategorizálni, egy banán hány kalória, mennyivel több más gyümölcsöktől a tápértéke!

Banán kalória 100 g: 89 kcal

Narancs kalória 100 g: 47 kcal

Mandarin kalória 100 g: 53 kcal

Grapefruit kalória 100 g: 42 kcal

Mangó kalória 100 g: 60 kcal

Gránátalma kalória 100 g: 83 kcal

Ananász kalória 100 g: 50 kcal

Kivi kalória 100 g: 61 kcal

