Less be a kulisszák mögé: filmsorozat mutatja be a magyar borvidékek titkait

A videósorozat egyes részei kétheti rendszerességgel lesznek elérhetőek az AMC közösségi felületein. Egy-egy kisfilmben három, különböző volumenben termelő borászat mutatja be saját borvidékét és az ott zajló szakmai tevékenységet.

A kisfilmek megismertetik a magyar bor sokszínűségének világát, az új szőlőtermesztési és borkészítései trendeket, az egyes terroir-ok sajátosságait, de helyet kapnak bennük a különböző borvidéki összefogások és a borkészítési technológiák is. A szőlőtermesztési és borkészítési hagyományok mellett jelentős hangsúlyt kap az innováció is, hiszen ezáltal tudnak a borászatok nemzetközi szinten is elismert borokat palackozni.

Magyarországon a megtermelt mennyiség jellemzően elmarad a nagy bortermelő országokétól, így a legtöbb magyar borászatnak a magas minőségű borok készítése jelenti a kitörési lehetőséget a nemzetközi sikerhez.

A kisfilmek szakmaiságára, szerethető és érthető stílusára Szik Mátyás, a sorozat műsorvezetője és a hazai borszakma egyik legelismertebb szereplője a garancia, aki háromszor is elnyerte a Magyar Sommelier Bajnok címet. Minden rész bor-ételpárosítással zárul, amelyben olyan ételek kerülnek bemutatásra, melyek a világ számos pontján elkészíthetőek, ezáltal is hangsúlyozva, hogy a magyar borok kiváló harmóniát képezhetnek a nemzetközi konyha remekeivel.

Az első videó 2020. december 11-étől, péntektől lesz elérhető a világszinten is ismert és elismert Tokaji borvidék bemutatkozásával és élményeivel a Wines of Hungary – Personally Facebook és Instagram oldalán, valamint az Agrármarketing Centrum Youtube csatornáján.

A kisfilmekkel egyidőben elindul az AMC nemzetközi borkommunikációs kampánya is a magyar bor fő exportpiacait célzó online médiakampánnyal. A kéthetes kiemelt időszakban hazánk borászati tevékenységéről, borairól szóló cikkek, interjúk, bannerek és videók jelennek meg a nemzetközi elérésű angol és német szaklapok internetes felületein.

