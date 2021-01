A legfinomabb Rákóczi túrós recept: Rákóczi túrós sütemény és Rákóczi túrós torta

A Rákóczi túrós túlzás nélkül a magyarok egyik legközkedveltebb desszertje, ami kifejezetten illik a télies hangulathoz. A Rákóczi túrós üde, savanykás-édes süteményként bármilyen családi összejövetelt, ünnepnapot feldob, ünnepi lakomává varázsolva még az egyszerű hétköznapi ebédet, vacsorát is. Cikkünkben leírjuk, hogyan készül az eredeti Rákóczi túrós, mi a Rákóczi túrós recept titka és hogyan készítsük el úgy, hogy a vendégsereg mind a tíz ujját megnyalja utána! A Rákóczi túrós pudingpor használata is egyre népszerűbb, ezért eláruljuk, hogy a Rákóczi túrós pudingpor hol kapható!

A Rákóczi túrós desszert eredete

Sokan azt hiszik, hogy a Rákóczi túrós a Rákóczi-szabadságharchoz köthető, a híres II. Rákóczi Ferenc emlékére elhíresült desszert, ám ez egyszerű tévhit. A Rákóczi túrós desszert „feltalálása” bő két évszázaddal későbbre tehető, amikor is Rákóczi János budapesti cukrász, mesterszakács elkészítette az első Rákóczi túrós lepényt. A Rákóczi túrós egy lepényjellegű édesség, tölteléke mazsolás túróból, baracklekvárból áll és mennyei tojáshabbal koronázzák meg. Napjainkban a Rákóczi túrós egy olyan népszerű desszert, amelyet bárhol, bármilyen cukrászdában megkaphatunk, sőt, otthon is egyszerűen elkészíthetjük, ha vállalkozó szellemű szakácsok vagyunk. A Rákóczi túrós torta készítése is egyre népszerűbb, az eredeti recept alapján – Te kóstoltad már?

A Rákóczi túrós mikor fogyasztandó?

A Rákóczi túrós egy olyan desszert, amit télen és nyáron is fogyaszthatunk, ám sokan kötik a téli ünnepekhez és a hideg hónapokhoz a sok tojáshab miatt.

A Rákóczi túrós hozzávalói

A Rákóczi túrós tésztájához

240 g búza finomliszt

120 g vaj

60 g kristálycukor

1 cs sütőpor

1 citrom reszelt héja

1 db tojássárgája

1 dl tejföl

A Rákóczi túrós töltelékéhez

500 g tehéntúró

100 g kristálycukor

2 ek sárgabaracklekvár

100 g mazsola (beáztatott)

1 cs vaníliás cukor

3 db tojás

1 ek zsemlemorzsa

A Rákóczi túrós habjához

3 db tojásfehérje

120 g porcukor

A Rákóczi túrós recept elkészítése

Fogjuk a fent leírt Rákóczi túrós tészta hozzávalókat és egy tálban dolgozzuk össze őket alaposan kanállal vagy tetszés szerint kézzel. Amikor készen van a Rákóczi túrós homogén masszája, tegyük egy tálba és pihentessük a hűtőben körülbelül 30 percen keresztül. A pihent a Rákóczi túrós tésztát sütőpapírra helyezve nyújtsuk vékonyra, majd egy nagyobb tepsiben, 180°-ra előmelegített sütőben süssük világos barnára (kb. 15 perc) – félig sült állapot. Amíg a Rákóczi túrós alapja sül, készítsük el a tölteléket: válaszuk szét a tojások fehérjét és sárgáját; a fehérjét külön verjük fel. Keverjük össze a túrót a cukorral és a sárgákkal, majd forgassuk hozzá óvatosan, keverőlapát segítségével a tojásfehérjét is, végül pedig a beáztatott mazsolákat. A félig megsült Rákóczi túrós tésztát kenjük meg baracklekvárral, majd egyengessük el rajta a túrós tölteléket. Tegyük vissza a sütőbe további 20 percre. A Rákóczi túrós tetejére verjük fel a tojáshabot, majd adjuk hozzá a cukrot és verjük tovább, míg fényes, kemény hab nem lesz belőle. Vegyük ki a Rákóczi túróst a sütőből, majd kenjük meg a tojáshabbal a tetejét (az eredeti kinézet eléréséhez a tojáshabot habzsákkal nyomjuk rá, rácsozva), végül tegyük vissza röviden sülni, míg a Rákóczi túrós tetején a tojáshab el nem kezd színesedni. Ekkor vegyük ki, hagyjuk egy kicsit hűlni és tálalhatjuk is a süteményt.

Rákóczi túrós torta

Születésnapra, névnapra imádunk tortát készíteni és kapni. Nem kell aggódnunk, a Rákóczi túrós torta verziója is egyszerűen elkészíthető. Fogjuk a fent leírt receptet és készítsük el a Rákóczi túrós tésztáját és töltelékét, ám négyszögletű tepsi helyett egyengessük el egy nagyobb méretű tortaformában. Egyszerűen süssük ki 3 részletben és tálalhatjuk is!

Rákóczi túrós pudingpor

A Haas Rákóczi túrós pudingpor bármelyik nagyobb élelmiszer-áruházláncban kapható. Elkészíthetjük egyszerűen, pudingként, felelevenítve általa az ismert Rákóczi túrós ízvilágot, de felhasználhatjuk más, Rákóci túrós jellegű sütemények elkészítéséhez is.

Hol lehet kapni Rákóczi túrós pudingport?

