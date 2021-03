Majdnem bedarálta a vidéki sörműhelyt a járvány: különleges söreik tarolnak

A vállalkozók gyermekeként felnövekvő fiatal sörfőzőt útkeresése először a Szegedi Tudományegyetem földrajz szakára vezérelte, azonban már rögvest az alapképzés elvégzését követően ráébredt, neki mégsem a korábban elképzelt tanári pálya van megírva. Mivel családja révén volt alkalma betekinteni egy vállalkozás mindennapi működésébe, ez az individuális csapás vonzotta magához, a kérdés pedig csupán csak az volt, mire alapozva építse fel azt a bizonyos álmokból szőtt várat?

Balogh Máté elárulta, már egyetemista korában szerette a sört, habár akkoriban kortársaihoz hasonlóan kevésbé volt jártas a minőségi sörfogyasztásban, de idővel az otthoni sörfőzés lehetősége így is a látóterébe került. Az első adagot 2014. december közepén főzte le egy barátjával közösen, a pozitív visszajelzések pedig arra buzdították őket, hogy az első kísérletnél meg se álljanak. Az internetet bújva, recepteket tanulmányozva születtek az újabbnál újabb kreációk, míg végül a sors a helyi sörfőzde tulajdonosához, Tóth Miklóshoz vezette, aki szakmai tanácsaival támogatta az otthoni sörfőzésben. Ez a kapcsolat pedig, utóbb kiderült, egészen a saját út megtalálásáig vezette.

Több sörfesztiválon is lehetőségem volt vele részt venni mint vendéglátó személyzet, és igazából ott tágult ki előttem még jobban a sörök világa. Mind jobban megismertem a hazai sörkínálatot, és próbáltam vele lépést tartani. Folyamatosan kutattam, milyen pályázati lehetőségei vannak egy induló sörfőzdének, és hogy hogyan lehetne egy sörfőző rendszert összerakni, hogyan tudnék vállalkozóként elindulni. Nagyon beleszerelmesedtem a szakmába, 2017. májusában pedig jött a nagy lehetőség, elkezdhettem dolgozni az akkor még Bäder Sörfőzdeként ismert üzemben. Ekkor már tudtam, hogy a jövőben biztos, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és szó volt róla, hogy a közös munka hosszú távú eredménye lehet, hogy idővel átveszem Miklóstól a sörfőzde vezetését, üzemeltetését

– idézte fel a szerencsés találkozást Balogh Máté.

Egy brandváltást követően 2020. januárjában váltotta fel a Félegyházi Sörműhely a Bädert, ahol az engedélyek megszerzését követően februárban a tényleges gyártási folyamat is megindulhatott. A kezdő vállalkozó azonban igen kemény leckével szembesült, már rögtön a kezdet kezdetén.

Lefőztük az alap szortimentet, és gyakorlatilag, mire a sörök fajtájától függően letelt a pár hetes érlelési folyamat, és el tudtuk volna adni az első palackokat és hordókat, márciusban jött a pandémia. Az első gondolatom az volt, hogy csak bírjuk ki ezt a rövid időszakot. A bezárás alternatívája meg se fordult a fejemben, hogy a minél kisebb bukás elve alapján azonnal bedobjam a törölközőt. Nyilván fiatal, kezdő vállalkozóként nagy reményekkel indultam, ezért próbáltam ebben is a probléma helyett a lehetőséget, a kihívást, megoldandó feladatot látni. Emellett motivált a dac is, hogyha ezt sikerül túlélni, akkor gyakorlatilag bármit át lehet vészelni. Továbbá a kezdetektől ott volt velem főállásban fiatal kollégám, Szécsényi Attila, akinek a megélhetését szintén a sörfőzde biztosította, illetve fiatal családapaként is ott volt rajtam a felelősség súlya

– idézte vissza a váratlannal való szembesülést a vállalkozó.

Balogh Máté nem tagadta, a kényszer szülte, hogy egy régi elmaradásukat pótolják, így áprilisra megszületett a webshopjuk, ami végül a legbiztosabb értékesítési lehetőségüket jelentette a néhány nyitva maradt bolt mellett, és amelynek túlzás nélkül a túlélésüket köszönhették. A járvány ellenére pedig még a helyi felvevőpiacukat is sikerült bővíteniük amellett, hogy az ország minden részéről, többek között a fővárosból, Kecskemétről és Szegedről is érkeztek hozzájuk a megrendelések.

És hogy a minden rosszban van valami jó vonalon maradjunk, ha már az értékesítés nem pörgött maximális fordulatszámon, az így maradt fölös energiákat az új sörök kikísérletezésére csoportosították át, aminek köszönhetően az elmúlt időszakban volt mivel előrukkolniuk, és az elkövetkezendő hónapokra is készülnek újdonságokkal. A palackos sör helyi eladási számainak jelentős növekedését szemlélve pedig a fiatal vállalkozó úgy véli, mindez azt bizonyítja, hogy a 2020-as évi nehézségek ellenére a brandváltásuk sikerrel zárult.

És bár kétségkívül fájó pont egy sörmester számára, hogy a tavalyi évben elmaradt fesztiválokkal a legfontosabb értékesítési csatornáik beszűkültek, egy fesztivál társszervezőjeként reméli, hogy a 2021-as év e téren kellemes meglepetést tartogat nemcsak a sörfőzők, de a közönség számára is. „Nagyon bízom benne, hogy legalább pár fesztivált meg tudnak majd tartani, ahol meg tudunk jelenni a söreinkkel. Ónodi Árpád barátommal, aki a helyi Rocktár koncerthelyszín és az Ágyú Kézműves Sörgaléria vezetője, illetve Tóth Miklóssal és Lantos Szabolccsal tavalyelőtt már ötödik alkalommal rendeztük meg a Félegyházi Kézműves Sörfesztivált, a Sörfesztházát, ami 2020-ban a többi fesztiválhoz hasonlóan sajnos elmaradt. Ez úgymond a fő attrakció az évben, így idén már szeretnénk számolni vele, mert mind a közönségünknek, mind nekünk nagyon hiányzik” – zárta gondolatait a Félegyházi Sörműhely vezetője, Balogh Máté.

