Elfeledett magyar ételek: Hagyományos magyar ételek, régi magyar ételek receptjei

A világhírű magyar konyha olyan fogásokkal büszkélkedik, amelyeket nem egy nemzetközi étterem étlapján megcsodálhatunk. A tipikus magyar ételek, például a gulyásleves vagy a Gundel-palacsinta mellett azonban számtalan olyan elfeledett gasztronómiai ékkövet is felvonultathatunk, amelyek felett habár eljárt az idő, még mindig a magyar emberek nagy kedvencei.

Cikkünkben olyan rég elfeledett magyar ételek készítését mutatjuk be, amelyek méltán felérnek a gulyással, a paprikás krumplival vagy a töltött káposztával. Ezek a hagyományos magyar ételek egyáltalán nem bonyolultak, sőt, a tapasztalt szakácsok számára kifejezetten egyszerűnek is tűnhetnek. Eláruljuk, hogy mi a magyar ételek ízletességének titka, mitől olyan utánozhatatlanok a magyar ételek és hogy vannak a magyar ételek angolul, hogy külföldi utazásaink során is felfigyelhessünk rájuk.

Hogy mi a magyar ételek ízletességének titka?

Hogy mi a magyar ételek ízletességének titka? Végy egy konyhát, amelynek ükapja kaukázusi, dédapja olasz, nagyapja török, sógora osztrák, nagybátyja francia. Keress ehhez egy népet, amelynek jó ínye, fejlett ízlése, és emellett érzéke, kedve van a főzéshez.

- Gundel Károly

Gundel Károly, a magyar gasztronómia egyik legnagyobb alakja és feltalálója szerint a magyar konyha titka egyértelműen a sokszínűség és a jó ízlelés. Magyarország évezredeken átívelő történelme során konyhaművészetünk számtalan alkalommal lépett kölcsönhatásba más nemzetiségekével: rengeteg étel esetében figyelhetünk meg osztrák vagy éppen török jellemvonásokat, mindemellett a magyar ételek nagyon jellegzetes, erősen sós-borsos-paprikás-hagymás fűszerezéssel rendelkeznek.

A hagyományos magyar ételek és a régi magyar ételek receptjei mindemellett az egyszerűség tulajdonságával is rendelkeznek: a magyar ételek között sok olyan finomságot sorolhatunk fel, amelyeknek a nagyszerűsége éppen a kevés, szerény hozzávalóból ered, ilyen például a későbbiekben bemutatott puliszka, kása vagy sárgatúró.

Nézzük, melyek azok az elfeledett magyar ételek, amelyeket mindenképpen érdemes felelevenítenünk, ha újítani szeretnénk konyhánkban és mégis igazi, autentikus magyar ételek készítésében gondolkodunk!

1. Cibere

Gyermekkorunk népmeséi során biztosan találkoztunk már a régi magyar ételek egyikével, a ciberével. Habár levesnek mondjuk, az igazság az, hogy a cibere valójában nem is igazi étel, hanem egy erjesztett, búza- vagy rozskorpából készült ital, amit szívesen fogyasztottak a böjti időben. A cibere készítése során vizet forraltak, azt visszahűtötték, majd elkeverték benne a korpát egy kevés köménymaggal, babérlevéllel ízesítve. Ezután következett az erjesztés folyamata: a cibere egy-két nap alatt megsavanyodott, majd tovább hasznosították.

A cibere leve önmagában is fogyasztható, nyáron a régi időkben közkedvelt hűsítő ital volt, de felhasználták azt levesek, kásák készítéséhez, illetve különböző ételek, például tészták savanyításához is. A cibere a többi erjesztett, savanyított ételhez hasonlóan nagyon egészséges: tele van vitaminnal, javítja az emésztést és tisztítja a beleket, illetve tökéletes húsmentes magyar étel (vagy ital) a böjt idején.

2. Kukoricakása

A régi magyar ételek receptjei során nagyon gyakran találkozhatunk a búzadara vagy éppen a kukoricadara felhasználásával, hiszen egy egyszerűen hozzáférhető, olcsó és könnyen felhasználható élelmiszerről van szó. A kukoricakása készítése nagyon egyszerű: dinszteljünk vöröshagymát egy kevés olajon, sóval ízesítve, majd adjuk hozzá a kukoricadarát, egy kevés borsot és főzzük őket össze lassan, folyamatos kevergetés mellett.

A kukoricakása készítése során 100 g kukoricadarához és egy hagymához körülbelül 6 dl vizet kell használnunk, de természetesen játszhatunk az arányokkal, ha nagyon hígan vagy nagyon “ragacsosan” szeretjük. A fűszereket is variálhatjuk: a magyar ételek szeretik az őrölt pirospaprikát és a köményt is. A kukoricakását fogyasszuk frissen elkészítve és kínáljunk mellé néhány kanál tejfölt a teljes magyaros ízélményért!

3. Puliszka

Ha már a kukoricadaránál tartunk, próbáljunk ki egy nagyon hasonló, ám mégis másik ételt eredményező receptet. A puliszka a kukoricakásához hasonlóan vízben felfőzött kukoricadarából készül (nyugodtan tartsuk meg a 6 dl víz + 100 g kukoricadara arányt), azonban csak egy kevés sóval ízesítjük, illetve elkeverünk benne egy darab vajat is.

A kész puliszka-alapot öntsük ki egy tálba, majd hagyjuk teljesen megdermedni. Ezután eldönthetjük, hogy édes vagy sós feltéttel esszük-e azt. Javasoljuk, hogy próbáljuk ki a puliszkát, a hagyományos magyar ételek legegyszerűbbikét desszertként: szórjuk meg a puliszka tetejét porcukorral elkevert darált mákkal, illetve ízlés szerint reszeljünk rá egy kis citromhéjat is. Ha igazán meg akarjuk bolondítani a receptet, a főzési idő végén dobjunk a fazékba egy marék mazsolát!

4. Nyárlőrinci tutajos

Egyeseknek a nyárlőrinci tutajos neve is ismerős lehet, habár ez a recept szintén az elfeledett magyar ételek közé tartozik. Az étel elkészítése nagyon egyszerű, minden magyar háztartásban fellelhető, olcsó alapanyagokból áll. A régi magyar recept szerint kockázzunk fel egy kis szalonnát, majd olvasszuk ki a zsírját egy lábasban, ebben dinszteljünk meg két fej hagymát. Ehhez az egyszerű alaphoz adjunk kb. 400 g tarhonyát és 1 kg megtisztított, felkockázott burgonyát. Pirítsuk át a zsíron, ízesítsük sóval, borssal, őrölt pirospaprikával és 3 gerezd átnyomott fokhagymával, majd egy kevés vízzel felöntve főzzük addig, amíg az egész étel puha nem lesz.

A nyárlőrinci tutajos érdekessége, hogy nem ebben a formában fogyasztjuk el, hanem összetörve. Ha elfőtte a vizét, krumplinyomóval már pürésíthetjük is, ha nem, akkor öntsük le róla a felesleget. Az összetört krumplis-burgonyás alapból formázzunk golyókat, majd kínáljuk friss salátával, savanyúságokkal.

5. Barátfüle

Ahogy mondtuk: a régi magyar ételek receptjei szeretik a darát, nincs ez másképp a barátfüle nevű egyszerű, magyaros desszert esetében sem. A barátfüle készítése során krumplit főznek héjában, majd megpucolják és áttörik azt. Lisztet, olajat, tojást és búzadarát gyúrnak össze tésztává, amit egy csipet sóval és egy kevés cukorral ízesítenek. A barátfüle tésztáját kétfelé veszik és kinyújtják: az alsó réteget megkenik lekvárral, a felső lezárja azt. Ujjunkkal kis zsebecskéket formázunk a süteményen, majd derelyevágóval felszabdaljuk.

A barátfüle nevű kis derelyéket (figyeljünk oda rá, hogy legyenek jól lezárva, különben kifolyik a töltelék!) először kifőzzük, majd vajban pirított zsemlemorzsába forgatjuk, akárcsak a túrógombócot. A barátfüle lehet édes főétel vagy desszert, tálaljuk jó sok porcukorral meghintve, illetve ízlés szerint extra lekvárral.

6. Húsvéti sárgatúró

A sárgatúró a hagyományos magyar ételek egyik legegyszerűbb, igazán könnyen elkészíthető gyöngyszeme, ami ráadásul nagyon olcsó is. Ezt a tojásból készült édességet rendszerint húsvétkor készítették, hidegen, felszeletelve tálalták a zöldséges sonkatál, főtt tojás mellé. Használjunk hozzá 5 tojást és 5 dl tejet, 2 ek cukrot és egy ek vaníliás cukrot, illetve egy csipet sót.

A sárgatúró készítése során forraljuk fel a tejet a cukrokkal és a sóval, a tojásokat pedig egy külön tányérban egyszerűen keverjük össze (ne verjük fel, nem rántottát készítünk!). Öntsük a tojást a forró tejbe, majd kislángon főzzük addig, míg a tojás túrószerű állagúra meg nem fő, össze nem áll benne. Ezután tegyük a sárgatúró alapját vászon konyharuhába, lógassuk fel és hagyjuk kicsepegni. Tálalás előtt hűtsük le alaposan!

Érdekesség: magyar ételek angolul

Bárki, aki jártas az angol nyelvben, tudhatja, hogy a magyar ételek nevei sokszor nem, vagy csak nagyon nehezen lefordíthatóak idegennyelvre. Az angolban a legtöbb süteményt egyszerűen “cake”-nek hívnak, illetve nem tesznek különbséget például a kenyér, a kalács, a pogácsa és sok más pékáru tésztája között sem. Nézzük, hogyan hangzanak a magyar ételek angolul, milyen magyar ételek fordíthatóak le angolra!

Gulyás - “Goulash”

Halászlé - “Fisherman’s Soup”

Paprikás csirke - “Chicken Paprikash”

Nokedli - “Dumplings”

Kása - “Porridge”

Túrós csusza - “Cottage Cheese Noodles”

Pörkölt - “Stew”

Dobostorta - “Dobos Cake”

Somlói Galuska - “Somloi Trifle”

Puliszka - “Hominy”

Rétes - “Strudel”

Kürtőskalács - “Chimney Cake”

Madártej - “Floating Islands”

