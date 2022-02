Tarhonyaleves recept egyszerűen: Így készül a tarhonyaleves kolbásszal

A magyaros levesek számtalan tésztabetétes verzióját ismerjük és fogyasztjuk, azonban bizton állíthatjuk, hogy a kolbászos tarhonyaleves ezek közül az egyik legfinomabb. A piritott tarhonyaleves kolbásszal egyszerre nyújtja a jól megszokott magyaros ízélményeket, elkészítésével mégis kiléphetünk a komfortzónánkból, ha házi tarhonyát használunk hozzá.

Cikkünkben eláruljuk, hogyan készül a tarhonya leves, a kolbászos tarhonyaleves milyen kolbásszal és mennyi tarhonyával lesz igazán finom? Hogyan készül a házi tarhonya levesbetét, milyen lisztből van a tarhonya? Azt is eláruljuk, hogy a tarhonyaleves mellé mi illik második fogásként!

Kolbászos tarhonyaleves recept

A tarhonyaleves hozzávalói

A házi tarhonyához:

100g búza finomliszt

1 db tojás

1 csipet só

A leveshez:

1 db répa

1 db fehérrépa

1 csokor petrezselyemzöld

1 db krumpli

1 szál száraz füstölt kolbász

5 dkg füstölt szalonna

1 db hagyma

2 gerezd fokhagyma

1 db kosszarv paprika ízlés szerint

só, bors ízlés szerint

1 ek napraforgóolaj

1 ek liszt

2 ek őrölt pirospaprika

A tarhonyaleves elkészítése

A tarhonyaleves recept első lépése gyanánt gyúrjuk össze a tarhonya tésztáját addig, míg homogén tésztagolyót nem kapunk. Ha kész, csomagoljuk fóliába és tegyük a hűtőbe 20 percre pihenni. Ez alatt az idő alatt készítsük elő a levest. Tisztítsuk meg a zöldségeket, pucoljuk meg és vágjuk fel őket: a hagymát, fokhagymát finomra aprítsuk, a gyökérzöldségeket és a krumplit kockázzuk falatnyi méretűre. A kosszarv paprikát csíkozzuk fel vékonyan. Kockázzuk fel a szalonnát, majd süssük ki a zsírját teljesen. Vegyük ki a fazékból a szalonnakockákat és a zsír felét, a maradék zsíron egy kevés sóval meghintve dinszteljük üvegesre a finomra aprított vöröshagymát és a fokhagymát. Fűszerezzük őrölt pirospaprikával. Adjuk hozzá a felkarikázott száraz kolbászt, pirítsuk néhány percig, majd mehetnek a levesbe a zöldségek és tegyük vissza a szalonnát is. Ha a zöldségek is a fazékba kerültek, öntsük fel az egészet vízzel (kb. 2-2,5 liter szükséges). Főzzük 20 percen keresztül, míg a zöldségek el nem kezdenek megpuhulni, ez idő alatt készítsük el a tarhonya leves betétjét. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Fogjuk a tésztagolyót és egyszerűen reszeljük le nagylyukú reszelővel. A félretett szalonnazsíron egy serpenyőben pirítsuk le, míg aranybarna nem lesz, ezt követően adjuk a betétet a tarhonyaleves alapjához. Főzzük további 10 percig, míg a tarhonya meg nem puhul. Készítsünk vékony rántást egy kevés lisztből és olajból, húzzuk fel a tarhonyaleves levével, majd öntsük hozzá a fazék tartalmához. A petrezselyemzöldet aprítsuk finomra és a legvégén adjuk a leveshez.

A tarhonyaleves mellé mi illik?

Ha a piritott tarhonyaleves kolbásszal, szalonnával készül, tartsuk számon, hogy egy nagyon tömény, zsíros, laktató levest kapunk munkánk eredményéül, ezért tálaláskor kínáljunk a kolbászos tarhonyaleves mellé friss kenyeret. A tarhonya leves önmagában, laktató egytálételként is megállja a helyét, mint főétel, de természetesen kínálhatunk mellé második fogást is. Azt javasoljuk, hogy ez ne tésztás étel legyen, hanem inkább valamilyen egyszerű sült hús krumplipürével, csalamádéval, esetleg olyan édes főétel, mint a túrógombóc. Ha desszertet is szeretnénk kínálni a tarhonya leves után – már ha marad neki még hely a gyomrunkban -, süssünk valami magyarosat, például rétest.

Címlapkép: Getty Images