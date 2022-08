Meglepő dolog derült ki a magyar sárgarépáról: fogadjunk, hogy erről te sem tudtál

1. Nem csak sárga lehet a répa

A répát már 5 ezer évvel ezelőtt termesztették. Színe akkoriban bíbor vagy lila volt, míg az ókorban fehér, világossárga, piros és sötétlila színű változatait ismerték. Narancssárga változata ekkor még egyáltalán nem volt. A ma ismert narancsszín a holland kertészeknek köszönhető, akik új zöldségfélével akartak kedveskedni a királyi családnak az 1600-as években.

2. Mi az a bébirépa?

A bébirépa nem a kertben terem, hanem nagyobb répákból „gyártják”, darabolással és koptatással. Egy kaliforniai gazda találta ki az 1980-as években, hogy ne vesszen kárba és ne kelljen kidobnia a nagy mennyiségű hibás vagy göcsörtös zöldséget. A piaci eladásra alkalmatlan sárgarépákat zöldbabvágóval majd burgonyahámozóval formálta, így született a bébisárgarépa.

3. Az egész évben frissen elérhető, természetes multivitamin

A sárgarépa igazi természetes multivitamin: C-, D-, E-, és K-vitamin, valamint B- vitaminok találhatók benne. Az ásványi anyagok közül kalciumot, káliumot, foszfort, vasat, cinket és folsavat is tartalmaz. Mindennek köszönhetően hozzájárulhat az immunrendszer optimális működéséhez, és néhány daganatos betegség ellen is védelmet nyújthat. A sárgarépa fontos biológiai hatóanyaga a bétakarotin (más karotinokat is tartalmaz), amit az emberi szervezet A-vitaminná alakít. A bétakarotin antioxidáns tulajdonsága szintén fontos a daganatos betegségek megelőzése szempontjából. A bétakarotin emellett a bőr igazi őre is, mert nyáron védelmet nyújt a napégés ellen, szabadgyökfogó hatásánál fogva pedig megakadályozza a bőr öregedését, a ráncok, pigmentfoltok megjelenését.

4. Milyen a jó sárgarépa?

Mindig kemény, puha foltoktól mentes répát érdemes vásárolni, ha lehet, levélzettel együtt, mert a levelek a legárulkodóbbak a zöldség frissességével kapcsolatban. A gumis, töppedt példányokat semmiképpen nem szabad megvenni. Segítséget jelenthet a sárgarépa korával kapcsolatban a gyökér és a levelek találkozásánál megjelenő feketés szín is. Hűtőszekrényben papírtörlőbe tekerve, vagy hűvös, sötét helyen egy-két hétig eltartható. Ilyenkor érdemes levágni a sárgarépa levélzetét, mert elveszi a nedvességet a gyökértől.

5. Előételtől a desszertig, nasitól a főételig

A sárgarépa szinte minden formában fogyasztható: nyersen, főzve, párolva, sütve. Ami alapvető a felhasználásával kapcsolatban, hogy mindenképpen vékonyan kell meghámozni, mivel értékes tápanyagainak nagy része közvetlenül a vékony külső héj alatti háncsszövetben található.

Nyersen fogyasztva remek mártogatós készíthető belőle étkezések közötti nasinak, illetve jó alkotóeleme lehet bármilyen salátának. Krémleves alapanyagnak is tökéletes, de a húslevesek és ragulevesek is elképzelhetetlenek nélküle. Íze mindenhez passzol, így ínycsiklandó köretként is tálalható különféle húsok mellé. Fütyülni ugyan nem lehet tőle, de könnyű, egészséges főzelékként azért megéri megenni. Desszertként is fogyasztható, ma már rengeteg típusú répatorta kóstolható.

Fülöp Lili, az Európai Friss Csapat dietetikusa korábban már megosztotta velünk savanyított sárgarépa receptjét, most azonban a nyári grill szezonban egy grillezett sárgarépa recepttel készült. „Jó hír a sárgarépát kedvelők számára, hogy főzve vagy sütve – egy kis olaj hozzáadásával – fogyasztva is értékes antioxidánsokhoz juttathatjuk a szervezetünket. A sárgarépában található béta-karotin ugyanis jobban felszívódik hőkezelés hatására, érdemes tehát a grillszezont kihasználva a grillrácsra is tenni belőle.” – fogalmaz a szakember. Hozzáteszi, bátran ajánlja mindenkinek ezt az egyszerű receptet, mert ezzel nem lehet mellélőni!

A nyári grillszezon méltatlanul elhanyagolt finomsága a grillezett sárgarépa, ami akár önálló fogásként is megállja a helyét, elkészítése pedig mindössze pár percbe telik.

Grillezett, fűszeres répa:

8 közepes sárgarépa

1 gerezd fokhagyma

1 kk kakukkfű

1/2 kk pirospaprika

1/2 kk kurkuma vagy curry

3 ek olivaolaj

só, bors ízlés szerint

Az alaposan megmosott sárgarépákat megpucoljuk, majd félbevágjuk. Egy tepsibe tesszük őket, ráöntjük az olajban elkevert fűszereket, és alaposan átforgatjuk az összeset. A grillrácsra téve mindkét oldalát körülbelül 5-5 percig hőkezeljük. Tálalásnál joghurtos mártogatóst és pirított magvakkal szórt salátát kínálhatunk mellé.

