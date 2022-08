Ősi alapanyag érik a kertekben: isteni és szuperegészséges szósz készülhet belőle

A csatni tipikus alapanyaga az alma, a mangó, az őszi- és sárgabarack, a banán, a körte, na és a szilva. A zöldségek közül illik bele a paradicsom, de sütőtökből, hagymából vagy épp sült paprikából is isteni keleti fűszerezésű mártásokat készíthetünk. Mi most olyan pikáns szószokat hozunk, amelyeknek alapanyaga szilvából készül. Hogy miért is? Roskadoznak a fák a kékes nyárvégi gyümölcstől, most érik a szilva, így ha saját fánk nincs, itthon szedd magadban is viszonylag olcsón lehet hozzájutni – de erről mindjárt részletesebben is szólunk. Ha unjuk a lekvárfőzést, a szilva az egyik legkiválóbb alapanyag, amiből csatni is készíthető. Az indiai eredetű pikáns szószféleségekkel azonban nem csak rizses-tésztás-húsos ételeinket dobhatjuk fel, hanem remek személyre szabható gasztroajándék is készíthető belőle.

Akár már most gondoskodhatunk arról, hogy legyen mivel meglepni barátainkat (akár még karácsonykor is).

Fillérekért veszik most a szilvát az élelmes magyarok

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) Piaci Árinformációs Rendszerének legfrissebb jelentése szerint (PÁIR) Magyarországon a belpiaci Cacanska lepotica európai típusú szilva 31. heti átlagára kilogrammonként 335 forint volt a Budapesti Nagybani Piacon, a Cacanska rana leggyakoribb ára pedig 450 forint volt kilogrammonként ugyanezen a héten. Mindkét fajta felülmúlta a 2021 azonos heti árat, előbbi 26, utóbbi 13 százalékkal – írta a HelloVidék. A belföldi, európai szilvafajták átlagárát nézve, a 31. héten 483 forint, míg a 32. héten már csak 403 forint volt egy kilogramm.

A piaci áraknál jóval olcsóbban is lehet azonban szilvához jutni: ez pedig a szedd magad, illetve a vedd magad akciók, amelyek keretén belül mindenki maga szedhet annyi friss gyümölcsöt, amennyire szüksége van.

A legtöbb "Szedd magad" helyszínen 200-300 forint körül lehet hozzájutni egy kilogramm szilvához, de akadnak olyan helyek is, ahol már 80-120 forintért is elhozhatunk egy kilogramm gyümölcsöt.

Nagyon fontos, hogy látogatás előtt mindig tájékozódjunk, hogy az adott kertészet mikor van nyitva, mit kell magunkkal vinni a szedéshez, illetve hogy be kell-e jelentkezni előre. Az aktuális "Szedd magad" akciók böngészéséhez nagy segítség lehet a Gyümölcsvadász oldala, ahol minden helyszínt megtalálunk, ahol kedvező áron tudjuk beszerezni a szilvát. Az Agrárszektor összegyűjtötte a naprakész listát:

Szedd magadok vidéken:

Abony - Makai Farm

Agárd - Gárdonyi Géza Mgsz. Zrt.

Gyöngyös - "Székely föld" Székely családi gazdaság

Hatvan - Növényes Nagy László

Kecel - Fejes Tibor

Pomáz - Breier Farm

Pomáz, Dolina puszta - Piliskert Kft.

Zsámbék - Tök jó gyümölcs

De mi is az a csatni?

Dél-ázsiai eredetű fűszeres szószféleség a csatni, maga a szó is hindi eredetű, jelentése nyalni. A vegetáriánusok biztosan ismerik, hiszen feldobja a legegyszerűbb rizs- és tésztaételt is, de húsokhoz is – ízesítéstől függően – remekül passzolhat. Dél-Indiában banánlevélen szolgálják fel a különböző ízű csatnikat. Az a jó benne, hogy egyszerűen el lehet készíteni, és a fantáziánk is szabadon szárnyalhat. Íze széles skálán mozoghat, lehet édes vagy savanyú, csípős, általában zöldségekből vagy gyümölcsökből készítik. Az alapja cukorból (helyettesítőként mézből), hagymából és ecetből áll (lehet balzsamecet vagy almaecet is) ezen túl sót és fűszerek széles skáláját szokták alkalmazni elkészítésekor. Erősen fűszerezik, hidegen vagy melegen fogyasztják, a tisztán zöldségalapú csatnit a legtöbbször nem is főzéssel készítik, csak összetörik a hozzá tartozó alapanyagokat.

Így készül az alap szósz

Vegyünk 5 evőkanál cukrot (jó, ha barna,) pirítsuk meg egy fazékban. Olvadás után karamellizáljuk egy kicsit, majd adjunk hozzá 1 dl borecetet (lehet alma- vagy balzsamecet is) és 4 dl vizet. Sózzuk meg. Hozzáadunk 50-60 dkg apróra kockázott gyümölcsöt, zöldséget. A csatnik fűszerei: só, cukor, vöröshagyma, fokhagyma, gyömbér, koriander, mustármag, pirospaprika, római kömény, babérlevél, fahéj, szegfűszeg stb. Kis lángon egy-két órán át főzzük, míg az ízek összeérnek, de a hozzávalók még nem főnek szét.

Remek párosítások:

alma-hagyma

mazsola-paradicsom

borsmenta-barack

birsalma-áfonya

vöröshagyma-barack

lilahagyma-szilva

Egy jól bevált recept:

1. Így készíts szilvás csatnit

Felkockázunk 1 kg kimagozott szilvát és veszünk egy nagy hagymát, amit megpucolunk és felkockázunk. Minden hozzávalót edénybe teszünk és felforralunk. Lassú tűzön, fedő nélkül 1 órát főzzük. Teszünk bele 2 dl ecetet (alma, vagy balzsamecetet) 50 dkg barnacukrot, 30 dkg mazsolát, 1 káváskanál sót, 3 kávéskanál curryt, 1 kávéskanál mustármagot, 1 fokhagyma gerezdet, 2 kávéskanál gyömbért reszelve és 10 kardamon magot. Ha kész, tiszta, meleg üvegekbe töltjük, lezárva fejre állítjuk, és ha úgy van kedvünk, egy hónapig érleljük.

2. Még egy szuperegyszerű szilvás recept

3. Lehet még almával bolondítani

4. Nyersen is finom, így több vitamin marad benne

Lereszeljük az almát és összevágjuk apróra a szilvát. Olajon fokhagymát pirítunk, majd aprítunk egy kis friss koriandert, és az egészet összekeverjük. Sóval, cukorral/mézzel chilivel és keleti fűszerekkel ízesítjük.

Indiában szinte mindig frissen készítik a csatnit, 1-2 hétig hűtőben eláll. Ha ajándéknak szánjuk, még forrón töltsük üvegbe, zárjuk le, és fordítsuk fejre, így sokáig eláll. Nátriumbenzoátot és száraz dunsztot is használhatunk.

