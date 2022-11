Sokkoló áron kínálják a boltokban: régen a szegények étele volt, most a gazdagok csemegéje

A sült gesztenye vagy éppen a belőle készült massza az őszi-téli, illetve a karácsonyi ünnepi időszak egyik legkedveltebb csemegéje. Az utolsó pillanatokban járunk ahhoz, hogy még viszonylag elfogadható áron, hazait vásároljunk belőle. De mennyibe kerül most a gesztenyemassza, megéri-e otthon nekiállni?

Lassan vége a hazai szelídgesztenye szezonjának, az utolsó pillanatokban járunk ahhoz, hogy még pár marok sütnivalót vásárolhassunk magunknak. A szombathelyi piacon 1600-2000 forintos áron kínálják a szép és nagy szemű vasi és zalai termés kilóját. Az ezt követő időszakban azonban már jó eséllyel csak olasz, kínai vagy erdélyi gesztenyével találkozhatunk. Idén ráadásul - mesélték a HellovVidéknek a vasi piaci árusok - az aszály sem kedvezett ennek a hazánkban őshonos, késő őszi gyümölcsnek. Kisebb szemű lett a termés, a szeptemberi sok eső miatt sok a kukacos, és hamarabb tönkre is megy. Ezért se csodálkozzunk azon, ha a boltokban, vagy helyi termelőknél a gesztenyemassza ára már az őszi szezonban is az egekben van: egy kis kockányi pürét 600-1000 forintért kínálnak.

Bár őshonos nálunk, egyre kevesebb terem belőle

Tudtátok, hogy a gesztenye az 1600-as évekig kizárólag a szelídgesztenyét jelentette, a vadgesztenye ugyanis csak ezután került Magyarországra? (A vadgesztenyéről nemrégiben a HelloVidék itt írt!) A hazai szelídgesztenye-termőterület nagysága 2017-ben 210 hektár volt, ez 2018-ra 215,5 hektárra emelkedett és 2019-ben is megállt ezen a szinten. Nem véletlenül nem terem meg bárhol a szelídgesztenye, ugyanis nagyon igényes, termesztéséhez speciális ökológiai követelményeknek kell megfelelni: kiegyenlített, csapadékosabb időjárást és savanyú talajt igényel. Emiatt csak az ország néhány táján lehetséges az üzemi méretű termesztése, így a dél-dunántúli, a nyugat-dunántúli és a Börzsöny-hegységi termesztőtájakon. Jellemzően kisüzemi növény, hasonlóan a mogyoróhoz. Az 1970-es években telepített, összesen mintegy 450 hektár felületű áruültetvények mára szinte teljesen kipusztultak, jelentősebb méretű üzemi ültetvények nincsenek az országban. Az éves termés nagy részét ma is főként a ligetes szórványgesztenyések és a vad állományok adják.

Az országos éves termésmennyiség jellemzően 200-500 tonna közötti, mely a kevés üzemi ültetvénynek és a termesztéstechnológiai fejlesztések hiányának tudható be. Exportunk elhanyagolható, azonban jelentős a feldolgozóipari igény, így behozatalra szorulunk. Az import évente 2000-2500 tonna között mozog, 1-1,2 milliárd forint értékben, jellemzően Olaszországból – közölte a NAK.

Az import gesztenye bolti kilós ára – jegyezzük meg itt - azért jellemzően olcsóbb, mint a piacon kapható magyaré, 2022 októberének végén a Nagybani Piacon 1200-1600 forintért kínálták.

Nagy bajban a hazai szelídgesztenyések

A szelídgesztenye termesztése ráadásul meglehetősen kockázatos is, az utóbbi másfél évtizedben egy felerősödött gombás betegség, a kéregelhalás (Cryphonectria parasitica) járványszerűen tizedeli a fákat. Mellette néhány éve megjelent a szelídgesztenye gubacsdarázs (Dryocosmos kuriphylus), amely szintén komoly károkat képes okozni. Hatékony védekezés egyelőre egyik károsító ellen sincs, bár a szelídgesztenye gubacsdarázs természetes ellenségének (a hazánkban nem honos Torymus sinensis fürkészdarázsfajnak) betelepítésével kapcsolatos vizsgálatok ígéretes eredményeket mutatnak.

A termőtájak közül a nyugat-dunántúli a legjelentősebb, az ott elhelyezkedő, az országos termőterület 51%-át kitevő hányad nagyobb részben Zala megyében található. Ahogy korábban a HelloVidék megtudta, a mostani körülmények között nem is lehet gazdaságosan termeszteni a szelídgesztenyét, de van, aki mégis kísérletezik vele. Egyed Károly az országban egyedüliként, 40-50 hektáron foglalkozik szelídgesztenyefákkal – vele a HelloVidék itt beszélgetett.

Kevésbé tartós, mint a dió, hamar elveszti az élvezeti értékét

A gesztenye szezonja jellemzően októberben kezdődik, egy hónap alatt le is zajlik, nem olyan tartós, a dióval ellentétben jellemzően hamar elveszíti élvezeti értékét, megkukacosodik, vagy épp, ha rossz helyen tároljuk, hamar megpenészedik. A gesztenye feldolgozása ezért is elég széleskörű, szó sincs arról, hogy csak sültgesztenyeként árulnák a piacokon. Leginkább még gesztenyemasszaként ismerjük, de lekvár vagy befőtt is készíthető belőle, de a gesztenyéből készült liszt is egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

A gesztenye feldolgozása – ahogy a szedése is - jellemzően hazánkban a Nyugat-Dunántúlra, Vas, Zala és Somogy tájaira koncentrálódik – itt még házaknál, családok is foglalkoznak gesztenyepüré-készítéssel. Jellemzően október-novemberben interneten is lehet friss, rumos-cukros, vagy épp aromamentes gesztenyemasszát vásárolni. Jellemzően kilós kiszerelésben árulják, tőlük jóval olcsóbban tudunk a gesztenyepüré és a gesztenyés sütemények alapanyagához jutni. (Érdemes azonban, mielőtt rendelnénk, előtte utánanézni, valóban élő-e a hirdetés, a gesztenyemassza-gyártó megbízható termelő-e vagy sem.)

Húzós árakra készülhetünk

A gesztenyepüré, és a masszából készült sütemények, nem túlzás, lassan tényleg úri fogásnak számítanak. Elég ehhez csak annyit mondanunk, hogy a gesztenyekiflihez 40 dkg masszát ír a recept. Ezt legolcsóbban 1000-1200 forintból úszhatjuk meg, és akkor csak a tölteléknek való masszát vásároltuk meg, hol van még a tojás, a liszt, a belevaló cukor (már ha kapunk).

A legolcsóbb, online beszerzhető gesztenyepüré 1 kg-os kiszerelésben, 2022-ben (iharosberényi natúr gesztenyemassza):

Gyorsfagyasztott gesztenyepüré - 2300 Ft/kg

Natúr gesztenyemassza (100% gesztenyebél, hozzáadott anyagot nem tartalmaz) - 2600 Ft/kg

A bolti gesztenyepüré ára (online webshopokban közölt árak alapján):

Auchan Optimum Gesztenye desszert gyorsfagyasztott 439 Ft / 200 g (2195 Ft/kg)

Massa natúr gesztenyemassza 949 Ft/ 250 g (3 796 Ft/kg)

Maroni gyorsfagyasztott fehérarany gesztenyepüré 1 009 Ft/200 g (5 045 Ft/kg

Maroni gyorsfagyasztott natúr gesztenyemassza 1 099 Ft/200 g (5 495 Ft/kg)

Bajnai gyorsfagyasztott gesztenyepüré 599 Ft / 200g

Maroni Bio Gesztenyepüré: 1119 Ft /200 g (5595 Ft/kg)

Maroni Natúr Gesztenyemassza: 1119 Ft /200 g (5595 Ft/kg)

Gesztenyemassza-készítés otthon

Ha drágálljuk a kilós árakat, még nem késtünk el semmivel, ha sikerül a piacon jó áron gesztenyét kapnunk, magunk is készíthetünk otthon pürét. Az interneten tengernyi recept kering a házi gesztenyemassza készítéséről, főleg tejjel-vajjal, de azt kell mondjam, hogy ha egy jó alapot szeretnétek készíteni, amit felhasználhattok süteményekbe vagy gesztenyepürének, akkor nem kell túlbonyolítani.

Az első és legfontosabb, amit tennünk kell hozzá, hogy tegyük fel a gesztenyét (2 kg) egy órára lobogó vízben főni. Ha kihűlt, kés segítségével távolítsuk el a külső héját. Szedjük le a barna belső hártyákat is a gesztenyékről. Őröljük nagyon apróra a háztartási robotgép késes darálójával.

A kristálycukrot keverjük össze a 3 deci vízzel egy edényben, melegítsük lassan addig, amíg a cukor (30 dkg) elolvad, és egyenletes szirupot kapunk. Vegyük le az edényt a tűzről, öntsük bele a ledarált gesztenyét, majd keverjük jól össze.Vájjuk ki a vaníliarúd belsejéből a finom illatos magokat és adjuk hozzá a masszához (vaníliaaromát is használhatunk). Keverjük a masszához a rumot is.

Van aki sütőben süti, nem főzi, így is könnyű lehet megpucolni. Hozunk is hozzá egy TikTok videót:

Apropó, miért is fogyasszunk gesztenyét? Vitaminokban roppant gazdag (B1-, B2-, B6-, C- és E-vitamin is van benne, de káliumot, kalciumot, magnéziumot, vasat, cinket és foszfort is tartalmaz.), ezért a gyógyászatban is használják, többek között érrendszeri betegségeket kezelnek vele, de a csontritkulást is segít megelőzni. Rendkívül tápláló, és az egészségünkre is kedvező hatással van. Rosttartalmának köszönhetően biztosítja a rendszeres székletet és a könnyű székletürítést, segít megelőzni a székrekedést. Az energiatartalma is alacsonyabb, mint a diónak, mandulának, mogyorónak, 100 gramm tisztított gesztenyében nagyjából 180 kalória van. Magas szénhidráttartalma a gabonafélékével vetekszik, ám glutént nem tartalmaz, így az arra érzékenyek is fogyaszthatják.

Címlapkép: Getty Images