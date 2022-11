Beüthet a burgonyahiány? Ne mondj le a chipsekről, így készülhet otthon, fillérekből

Nem csak a gyerekek, a felnőttek is imádják a chipseket. Családi filmezés, esti mozizás, vagy csak a délutáni pihenés mellé legtöbbször előkerülnek a zacskós rágcsálnivalók. Ahogy viszont előtérbe került az egészséges táplálkozás, megjelentek a boltokban a zöldségchipsek is. Számos helyen kaphatók már, egészségesebb alternatívát nyújtva ezzel a vásárlóknak. Most annak jártunk utána, mennyivel lehet jobb választás a zöldségchips? Illetve, azt is megnéztük, mit és hogyan készíthetünk el otthon, ha nem szeretnénk elszórni a pénzünket előre csomagolt termékekre.

Csütörtöktől életbe lépett a tojás- és az étkezésiburgonya-árstop - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). Hozzátették, a kormány újabb élelmiszerekre, a tojásra és az étkezési burgonyára is kiterjeszti az árstopot, ezzel enyhítve az infláció és élelmiszerár-emelkedés hatásait. Az új árstopok már a héten, csütörtöktől életbe léptek. Ezzel az árstopos élelmiszerek köre a következőkre bővül: tojás, étkezési burgonya, liszt, napraforgóolaj, sertéshús, csirkehús, 2,8 százalékos tej és kristálycukor. Az árstopok az év végéig lesznek érvényben, esetleges meghosszabbításukról a kormány decemberben dönthet - emelték ki. Közölték azt is, hogy az árstopok a leginkább áremelkedéstől sújtott élelmiszerek fogyasztói árát szabályozzák. A tojás és az étkezési burgonya esetében a bruttó kiskereskedelmi ár nem lehet magasabb a kereskedő által 2022. szeptember 30-án alkalmazott árnál. Az árstop a tojásnál 25 százalékkal, a burgonyánál 10 százalékkal csökkenti az árat, és várhatóan 0,1-0,2 százalékkal csökkenti az inflációt. Az árstopokat a kereskedők kötelesek érvényesíteni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban és a csomagküldő kereskedelemben is. A kistermelői piaci értékesítés nem tartozik a hatósági ár alkalmazásának hatálya alá. A fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi az árstopok és az azzal kapcsolatos kötelező tájékoztatás betartását - fűzték hozzá. Majd kitértek arra, is, hogy a kistelepülési boltok árstoppal összefüggő támogatásáról hétfőn várható kormánybejelentés. Jöhet a burgonyaválság? Az aszály miatt így is jelentősen kevesebb a hazai krumpli idén, mint tavaly, az ársapka miatt esetlegesen megnövekvő kereslet pedig krumplihiányhoz vezethet - nyilatkozta korábban a Burgonyaszövetség az RTL Híradójának. Az Országos Burgonyaszövetség és Terméktanács szerint az elmúlt öt évben felére csökkent Magyarországon az a terület, ahol krumplit termesztenek. Az aszály miatt ráadásul az idei termés 11 százalékkal kevesebb a tavalyinál. Ezért ha a vásárlók csak annyit vesznek, mint eddig, december végéig elfogyhat a hazai krumpli. Kulich Éva, a Burgonyaszövetség sajtóreferense szerint, amennyiben az ársapka miatt gyorsabban fog fogyni a krumpli, abban az esetben még hamarabb kellene pótolni a hazai termesztésű burgonyát, és előfordulhat, hogy egy bizonyos időre hiány lehet. Mivel a burgonya ára a világon mindenhol magas, ráadásul külföldről importált krumpli esetén erre még a szállítási költségek is rárakódnak, az is könnyen előfordulhat, hogy többe kerülne a külföldről behozott krumpli, mint a rögzített hatósági ár. Pedig a burgonya, a magyarok egyik kedvenc alapanyaga Rengeteg magyar étel alapját képzi a krumpli, ráadásul filléres vacsorákat és ebédeket is összedobhatunk belőle. Legyen szó püréről, főtt burgonyáról, amit petrezselyemmel vagy pirított hagymával ízesíthetünk, tésztával felturbózva, levesnek készítve vagy akár sültkrumpliként tálalva - változatosan, egészségesen és szinte minden módon elkészíthetjük. Nem beszélve arról, hogy akár pár burgonya felszeletelése és sütése után, akár házi chipset is készíthetünk belőle. Saját fűszerezéssel, ízesítssel búcsút is inthetünk a drága bolti változatoknak. A chips a legtöbb háztartásban népszerű nassolnivalónak számít, így nem is csoda, hogy az esti filmezés, a hétvégi összejövetelek mellé sokan vásárolják zacskószámra. Igen ám, viszont hiába finomak ezek a ropogtatnivalók, nem túl egészségesek. Gondoljunk csak arra, hogy tartósítószert, ízfokozót, esetleg ételszinezékeket is tartalmazhat. Ezzel szemben, ha otthon készül, mi magunk szabályozhatjuk, mi kerül az ételre, illetve, hogyan is készül el a házi chips. Házi burgonyachips recept Hozzávalók: burgonya

olívaolaj

só Elkészítés: A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, majd szárazra töröljük, és 1 mm vastag szeletekre vágjuk vagy gyaluljuk. A burgonyát egy tálban összeforgatjuk annyi olajjal, hogy vékonyan bevonja a szeleteket. Ezután sütőpapírral leterített tepsiben elrendezzük úgy, hogy a szeletek ne fedjék egymást. A chipset ízlés szerint megszórjuk sóval és/vagy fűszerekkel, majd a 170 fokra előmelegített sütőben sütjük kb. 15 percig, amíg a széle kissé megpirul. Mi a helyzet a zöldségchipsekkel? Egészséges nassolnivalóként és a burgonyachips jobb alternatívájaként kínálják a zöldségchipseket. Mielőtt viszont bevásárolnánk belőlük, ajánlott kicsit közelebbről megvizsgálni ezeket a termékeket. Az EatingWell korábbi cikke szerint érdemes figyelni a zöldséges chipsek csomagolásán található összetevőkre, illetve összehasonlítani azokat a hagyományos burgonyachipseken található összetevőkkel. Ez azért fontos a szakértők szerin mert, ha mindenképp zöldségchipset vásárolnánk, akkor érdemes olyan terméket választani, melyben ezek az alapanyagok alacsonyabb számban szerepelnek. Ezek legtöbbször valójában zöldségekből készülnek, és ugyan úgy ropogósra sütik őket, mint a hagyományos verziót. Kicsit több rostot és egy kicsit kevesebb nátriumot tartalmaznak ezek a chipsek és valóban, egyel jobb döntés inkább ezt választani, mint a megszokott burgonyachipseket. Viszont a szakemberek szerint ebből sem ajánlott egy egész zacskót felfalnunk. A mértéket ebből is kell tartani! A boltokban legtöbbször répa, cékla, édesburgonya, alma esetleg banán chipset kínálnak, de létezik már lencse, humusz és rizschips is. Szakemberek szerint ezek a termékek jó alternatívák lehetnek, ha el akarjuk hagyni a hagyományos burgonyachipsek fogyasztását. Természetesen megnéztük azt is, hogy a legnagyobb áruházak mennyiért kínálják ezeket az egészségesebbnek mondott harapnivalókat. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy a Tesco online kínálatában a zöldségchips 365-1129 Ft között kapható.

A Spar online shopjában 759-799 Ft között alakul a zöldség chips ára.

Az Auchan online készletében találunk zöldségchipset 419-1649 Ft áron. Ha megnézzük, vannak igazán borsos áron kapható termékek, főleg a nagyobb kiszerelésű chipsek. Ha csak megkóstolnánk őket, akkor érdemes inkább a kis adagokkal kezdeni, hiszen a zöldsgeknek különlegesebb íze van sütve, mint nyersen. Viszont, ha rendszeres fogyasztók vagyunk, akkor érdemes lehet kísérletezésre adni a fejünket: megvásárolni a kedvenc zöldségünket és otthon megsütni a saját házi ropogtatnivalónkat. Hogyan és mit érdemes készíteni? Ennek is utánajártunk. Otthon készült, olcsó, egészséges nassolnivaló Ha mindenképp vágyunk valami ropogtatnivalóra az esti film mellé, vagy a délutáni pihenés közben, akkor érdemesebb magunk elkészíteni a nassolnivalót. Ezzel nem csak sokat spórolhatunk, de mivel mi magunk készítjük, így tudjuk, mi kerül valójában a tányérunkra! Szerencsére több egészséges alternatíva is létezik, melyeket ráadásul nagyon gyorsan el is készíthetünk. Íme az egyszerű és nagyszerű házi ropogtatnivalók receptje: Nyers zöldségek mártással. Kipróbálhatjuk a sárgarépát hummusszal vagy a zellert mogyoróvajjal. Egészen különleges ízvilágot kaphatunk!

Sütőben sült zöldségek. Ugyanazt a ropogós textúrát érhetjük el, mintha chipset ennénk, csak érdemes hozzá valódi zöldségeket használni. Szeleteljük vékony lapokra vagy csíkokra a burgonyát, ami lehet sima vagy édesburgonya is, majd a sütőben, sütőpapírra helyezve süssük meg.

Ugyan így járhatunk el a céklával, a répával, de még az almával is. Kipróbálhatunk új ízeket itt is, ha apró darabokra bontjuk a karfiolt és citromos, fűszernövényes pácban megforgatjuk, majd megsütjük őket.

