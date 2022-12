Ez lehet a tél legjobb vitaminbombája: mutatjuk, hogy készítsd el házilag

Az elmúlt egy évben, de különösen az utóbbi hetekben, hónapokban szinte minden élelmiszer, a húsoktól kezdve, a tejtermékek, a zöldségek és a gyümölcsök is egyre drágábbak lettek Magyarországon. Az elszálló piaci árakat elnézve pedig egyre többször kapjuk magunkat azon, hogy már a szezonális zöldségeknél is kétszer meggondoljuk, mit vegyünk. Egyre többen aggódnak azon, mi télen, ha már most pár deka zöldség- és gyümölcsféleségért ezreket hagyunk ott a boltokban. A hidegebb hónapok slágerzöldség viszont, egész jó áron kapható a boltokban, piacokon, ami nem más, mint a fejes káposzta. Már csak azért is számít közkedveltnek, hiszen sokan készítenek belőle otthon savanyított káposztát, amiből aztán kiváló téli csemegéket főzhetünk. Mennyibe kerül most a káposzta? Hogyan készíthetjük el otthon a savanyú káposztát? Mennyibe kerül, ha boltban vásároljuk? Ennek jártunk most utána.

Az infláció miatt a családok első között kezdtek spórolni a zöldségek vásárlásán, fogyasztásán. Nem csoda, hiszen a gazdasági hatások mellett az aszály is rátett ezen termékek árának emelkedésére. Magyarországon különösen kedvelt zöldségféle a káposzta és annak minden fajtája, de leginkább a fejes káposzta fogy. Ilyenkor, az őszi-téli időszakban sokan jelentős mennyiséget vásárolnak és savanyú káposztát készítenek belőle. Azok pedig, akik nem bajlódnak a konyhában, most nagyobb tétellel vásárolnak be a téli csemegékhez, mint a toros káposzta, székely káposzta vagy épp a korhely leves. A káposztafélék legjelentősebb termesztési körzetei hazánkban Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében helyezkednek el – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A területalapú támogatások alapján körülbelül 100 hektárral csökkent a tavalyi évhez képest a fejeskáposzta termőterülete, ami idén így 1814 hektár körül alakul. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon fejes káposztából az elmúlt évtized legkisebb mennyisége, 39,7 ezer tonna termett tavaly. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács egy korábbi jelentésében megállapította a fejes káposzta, a kelkáposzta, a karfiol és brokkoli termőterületei évek óta lefelé tartó trendet követnek A savanyú káposzta egy fejes káposztából, tejsavas erjedéssel készülő tartósított élelmiszer, kiemelkedően magas C-vitamin tartalommal. Remek vitaminforrás lehet a téli időszakban, viszont a jelenlegi fogyasztás mértéke egyelőre a WHO napi 400 grammos minimum ajánlása alatt van. A töltött káposzta, székelygulyás, erdélyi rakott káposzta, korhelyleves nélkülözhetetlen alapanyaga. Oroszországtól Elzászig népszerű, az orosz, ukrán, lengyel, cseh, szlovák és a német konyha gyakori alapanyaga. Amerikában leginkább hot dog szendvicsekbe teszik, de Pennsylvania államban szokásos újévi étel. A mediterrán országokban kevésbé ismerik. Magas hisztamintartalma miatt arra érzékeny embereknél rossz közérzetet, migrént okozhat a fogyasztása. Másoknál éppen ellenkezőleg, szilveszteri másnaposság ellen fogyasztják. Nézzük meg az árakat Azok, akik otthon készítenék el, hasznos infó lehet, hogy milyen árakra számíthatnak a piacokon. Éppen ezért megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerének friss adatait. Ennek alapján azt látjuk, hogy a vidéki fogyasztói piacokon a fejes káposzta ára 300-380 Ft/kg

a vidéki nagybani piacokon pedig 200-250 Ft/kg. Összehasonlításképp megnéztük a kész termékek árát is a nagyobb áruházakban, ennek mentén azt láthatjuk, hogy a Tesco online kínálatában 549-999 Ft/csomag áron juthatunk savanyított káposztához.

A Spar online shopjában 649-739 Ft/csomag áron vehetjük meg.

Az Auchan webshopjában pedig 649-1629 Ft/csomag áron találjuk a savanyú káposztát. Ha összességében nézzük, sokkal egyszerűbb készen vásárolni a terméket, hiszen azzal már nincs teendő, azonnal mehet az ételekbe, rögtön fogyaszthatjuk. Viszont nem számít az sem zsebbenyúlásnak, ha egy-két fej káposztából az egész család számára készítünk savanyított káposztát a hűvösebb hónapokra. Szóval inkább csak rajtunk múlik, melyik a szimpatikusabb megoldás. Hogyan készül a házi verzió? A fejes káposztát gyalun csíkokra vágják, sózva, fűszerezve nagy edényekbe, tradicionálisan fa, újabban műanyag hordókba rakják. Töltött káposztához egész leveleket is savanyítanak. Gyakoribb ízesítője a karikázott vöröshagyma, köménymag, egész fekete bors, mustármag, apró erős paprika, babérlevél, torma, karikázott birsalma. Levegő kiszorításával (tömörítés) a rászorított fedél alatt erjedésnek indul. Mikor az erjedés megindult, a káposzta levet ereszt, felhabzik, a tetejére gyűlő habot víz hozzáadásával eltávolítják. Gyors savanyítása (régen): a fejeket felaprították, kisebb edénybe téve vízzel felöntötték, az erjedést kovásszal, vagy kenyérdarabbal indították. Az erjedés befejeztével ételek alapanyagául szolgál, de azonnali nyersen fogyasztásra is alkalmas (így megmarad a C-vitamin tartalma). Mutatunk egy egyszerű receptet hozzá Hozzávalók: 4 közepes káposzta

4 evőkanál só

15 szem fekete bors

4 kávéskanál őrölt fűszerkömény

4 db babérlevél

2 evőkanál joghurt

6 dl víz Elkészítés: A káposztát gyaluljuk le, és sózzuk be. Hagyjuk állni 20 percet, hogy jól összeszottyadjon. Amint kieresztette a levét, utána jöhet a munka. Kb. 4 fej káposzta fér 3,5 literes befőttesüvegbe. A káposztát pakolgassuk kis adagokban a befőttesüvegbe, és erősen nyomkodjuk le minden réteget. Fontos, hogy minden réteget szórjunk meg egy kis köménnyel, és tegyünk egész borsot is hozzá. A só adagolása ízlés dolga, vigyázzunk, ne sózzuk azért el. Babérlevelet is dobáljunk bele az üvegbe. Miután készen vagyunk a gyömöszkeléssel (fontos, hogy a levegőt jól kiütögessük), öntsük fel annyi vízzel, ami ellepi a káposztát teljesen. A tetejére tegyünk joghurtot, és szorítsuk le a káposztát. Nem szabad a káposztának kilógnia soha a vízből, mert akkor megromlik, bepenészesedik. A joghurt elvégzi a dolgát, pár hét alatt nyoma sem lesz. Címlapkép: Getty Images