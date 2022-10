Durván elbánt az infláció a magyarok kedvenc zöldségével: ennyiért adják a piacokon

Az emberek az infláció miatt az első között kezdenek spórolni a zöldségek fogyasztásán, mit sem törődve azzal, hogy ezzel ártanak az egészségüknek. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb honlapján is olvasható összefoglaló szerint sürgős feladat az ágazat hírnevének, a gyümölcsök és zöldségek imázsának javítása. A jelenlegi fogyasztás mértéke egyelőre a WHO napi 400 grammos minimum ajánlása alatt van.

Káposzta, a szuperzöldség

Magyarországon különösen kedvelt zöldségféle a káposzta minden fajtája, de legjobban a fejes káposzta fogy. Ilyenkor, ősszel beszerzünk egy jelentős mennyiséget belőle, és vagy magunknak savanyítjuk meg otthon, vagy már eleve így vásároljuk meg a piacokon, savanyú káposztaként. Rendkívül egészséges vitaminforrás a hideg évszakokban ez a zöldségféle. De mi a helyzet jelenleg a káposztával, mennyi terem, lesz-e elég savanyú káposztára való belőle, és mennyiért?

Így alakult a káposztatermés Európában

Az EU-ban évente átlagosan 3,6–3,7 millió tonna káposztát takarítanak be. A közösség legnagyobb káposztatermelője Lengyelország, ahol 14,5 ezer hektárról az előző évihez képest 4 százalékkal kevesebb, 687 ezer tonna káposztát takarítottak be 2021-ben. A lengyel statisztikai hivatal (GUS) tájékoztatása szerint a 2022. évi termésmennyiség várhatóan meghaladja a 680 ezer tonnát.

A közösség belső piacán a legnagyobb fejes- és vöröskáposzta-exportőr Hollandia, valamint a legnagyobb importőr Csehország volt 2021-ben. Az idei év első öt hónapjában Hollandia az előző évinél 8 százalékkal kevesebb, 31,2 ezer tonna fejes káposztát értékesített az unió piacán, ugyanakkor Németország 14 százalékkal 33,1 ezer tonnára, Lengyelország 14 százalékkal 15,4 ezer tonnára növelte szállításait.

Az EU fejes- és vöröskáposzta-külkereskedelmi egyenlege negatív maradt 2021-ben, a beszállítás 6 százalékkal 55,6 ezer tonnára mérséklődött, míg a kiszállítás 28 százalékkal 49,4 ezer tonnára nőtt a harmadik országok vonatkozásában. Az idei év első öt hónapjában az import 9 százalékkal 42,8 ezer tonnára csökkent, míg az export 114 százalékkal 43,3 ezer tonnára bővült az előző év azonos időszakához képest.

Magyarországon egyre kevesebb káposzta terem

A KSH adatai szerint Magyarországon fejes káposztából az elmúlt évtized legkisebb mennyisége (37,2 ezer tonna) termett 2021-ben. Magyarország fejes- és vöröskáposzta-külkereskedelmi egyenlege negatív volt 2021-ben, a beszállított mennyiség 6,92 ezer tonnát ért el, míg a külpiacokra 2,24 ezer tonna került.

Az idei év első fél évében az import 38 százalékkal 2,91 ezer tonnára csökkent az elmúlt év azonos időszakához képest. Németországból 31 százalékkal 1,79 ezer tonnára, Hollandiából 40 százalékkal 431,8 tonnára, Spanyolországból 75 százalékkal 152,7 tonnára csökkent, ugyanakkor Lengyelországból 9 százalékkal 352,1 tonnára nőtt a behozatal. Az export 1 százalékkal mérséklődött, 1,97 ezer tonnát tett ki, ennek jelentős hányada a skandináv államokba (Finnország, Norvégia, Svédország) irányult.

Sehol sincs az európai piacon a magyar káposzta

A fejes káposzta, a kel- és vöröskáposzta termőfelülete az elmúlt években szinte ugyanannyi: 4 ezer hektárt tesz ki. Az egyéb káposztafélék, mint a brokkoli, a karfiol, a kínai kel és a karalábé termőfelülete kicsivel haladta meg az ezer hektárt.

Egyes szegmensekben, például a korai fejes káposzta területén növekszik a hazai frissfogyasztás. A salátafélék tekintetében a pandémia visszaesést hozott, ez a zöldségféle az éttermek, szállodák étlapjának fontos alapanyaga. A hagyományos fejes saláta viszont kifejezetten keresett. Az európai piacon a magyar káposztafelületek, salátafelületek nem jelentősek, exportpiacra itt nem sok esélyünk van, viszont a hazai termékek fogyasztásának promóciójával kapcsolatban még sok a tennivaló, nyilatkozta még tavaly a szon.hu-nak még a tavalyi évi termés kapcsán Antal Gyula, a Syngenta zöldségvetőmag-üzletágvezetője.

A szakember az ágazatra váró kihívások közül kiemelte az egyre szélsőségesebbé váló időjárást. A káposztafélék növényvédelmében még komoly problémát jelent a rovarkártevők jelenléte, valamint a gazdaságok nagy problémája a megfelelő munkaerő-biztosítása. Itt a gépi betakarítás terjedése, vagy a drónok növényvédelmi célú használata jelenthet megoldást.

Idén a káposztafélék termőterülete 100 hektáral csökkent

A káposztafélék legjelentősebb termesztési körzetei hazánkban Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében helyezkednek el – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A területalapú támogatások alapján körülbelül 100 hektárral csökkent a tavalyi évhez képest a fejeskáposzta termőterülete, ami idén így 1814 hektár körül alakul.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon fejes káposztából az elmúlt évtized legkisebb mennyisége, 39,7 ezer tonna termett tavaly. A fejes saláta betakarított mennyisége is folyamatosan csökkent az elmúlt években, tavaly már csak alig 7,8 ezer tonna volt. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács egy korábbi jelentésében megállapította a fejes káposzta, a kelkáposzta, a karfiol és brokkoli termőterületei évek óta lefelé tartó trendet követnek. Az idei adatokat, mivel még javában tart a betakarítás, nem lehet még adatokban látni.

A piacokon ennyiért adják a káposztát itthon

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 12. héten került a piacra a primőr, fehér fejes káposzta a tavalyinál 58 százalékkal magasabb áron. Ez a 650 forint/kilogrammos kezdőár az akkor még kapható 2021. évi betakarítású termék áránál (130 forint/kilogramm) lényegesen magasabbnak bizonyult. A primőr, fehér fejes káposzta ára 7 százalékkal 284 forint/kilogrammra emelkedett a 16–24. héten az egy évvel korábbihoz képest. A primőr kifutása után a szabadföldi, fehér fejes káposzta ára 44 százalékkal 258 forintra emelkedett kilogrammonként a 26–37. héten az előző év azonos periódusához viszonyítva.

A primőr, vörös káposzta a 22. héten jelent meg a kínálatban, két héttel később, mint az előző évben, piacra lépési ára 400 forint/kilogramm volt, és akkor belföldi tárolási termék már nem volt jelen a kínálatban. A primőr, vörös káposzta ára 4 százalékkal 380 forint/kilogrammra emelkedett a 22–24. héten az egy évvel korábbihoz képest. A primőr kifutása után a szabadföldi vörös káposzta ára 19 százalékkal 254 forintra emelkedett kilogrammonként a 26–37. héten az előző év azonos periódusához mérten.

Az AKI PÁIR legfrissebb adatai szerint a debreceni és a szegedi fogyasztói piacokon mind a fejes, mind a vörös káposzta átlagára 100 forintra csökkent kilónként.

Sokkal több öntözést igényeltek idén a zöldségek

Páliban foglalkozik zöldségtermesztéssel a Németh család. Komoly gazdaságot működtetnek, és jó hírük van a Rábaközön innen és túl. Idén azonban a Kisalföldön a korai káposzták (nyáron fejesedők) 80 %-a "megsült" az öntözés ellenére is, nagyon kis mennyiséget tudtak betakarítani, és azok minősége sem volt jó.

Augusztusi káposztából tudtunk betakarítani, ez már jobb minőségű, de az eddigi évekhez képest sokkal több gondoskodást igényelt az öntözés, a tápanyagutánpótlás és a növényvédelem terén. Az őszi-téli, tárolási káposzta vegyes képet mutat, minősége nagyban függ az elkövetkezendő időjárástól.

- nyilatkozta korábban a HelloVidéknek a kisalföldi termelő, aki még hozzátette:

A felvásárlási árak magasabbak az elmúlt évekhez képest, de az előállítás költsége (vetőmag, műtrágya, vegyszerek, munkaerő) jelentősen megemelkedett. Az év végi elszámolásnál látjuk majd, hogy a jelenlegi ráfordítás és az azzal szembe állított bevételek milyen képet mutatnak. Mivel az elmúlt két év minimális nyereséget hozott, várhatóan ez az év sem lesz káposzta szempontjából kiemelkedő.

A vecsési savanyítók is megszenvedték az idei aszályos évet, Szabadosné Schiller Katalin vecsési őstermelő is hasonló tapasztalatokról számolt be:

Az elmúlt év folyamán az input anyagok ára is folyamatosan emelkedett. Elég csak a műtrágya árára gondolni, ami idén tavasszal négyszerese lett a tavalyinak, azóta pedig még többszörösére nőtt. Hasonlóképpen a növényvédő szerek, azok ára is drasztikus mértékben emelkedett, és akkor még nem szóltunk a rendkívüli aszályról, az energiaárak, a munkabérek emelkedéséről.

Így alakul ősszel a savanyúság kiskereskedelmi ára a vidéki piacokon:

savanyúkáposzta: 750-850 FT/kg

kis dinnye savanyú: 1800-2000 FT/kg

csalamádé : 1800-2000 FT/kg

céklasaláta: 800-900 FT/kg

káposztával töltött paprikás savanyúság: 1300-1500 FT/kg

káposztával töltött cseresznyepaprikák: 2500-2800 FT/kg

fokhagymával töltött cseresznyepaprika: 3500-3700 FT/kg

savanyú fokhagyma: 3500-3700 Ft/kg

gyöngyhagyma: 2000-2200 FT/kg

sima almapaprika (édes és csípős): 1200-1300 FT/kg

káposztasaláták ( lilakáposzta, köményes): 800-900 FT/kg

Címlapkép: Getty Images