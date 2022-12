Felejtsd el a drága bolti vajat: a töredékéért elkészítheted otthon, és az íze is verhetetlen

A vaj az adventi készülődés egyik elengedhetetlen hozzávalója, ráadásul a tejjel, a cukorral és a tojással szemben ársapkát sem kapott, pedig az utóbbi hónapokban ugyancsak elszállt ennek a népszerű tejterméknek is az ára. Aki hamisítatlan, és nem mellékesen finom süteményeket készítene, és sem nem vegán, sem tejérzékenysége nincs, marad a vajnál, nem rontja el margarinnal az összhatást. De semmi gond, mutatjuk, hogyan készíthetsz vajat otthon, a bolti ár töredékéért.

Hazánkban évi 1,5 kg/fő a vaj-, illetve a vajkrémfogyasztás, ami az EU-országok 4,31 kg-os fogyasztásának a harmada. A gyártók évente mintegy 9200 tonna vajat állítanak elő, az import emellett 6800 tonna

– derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (TTT) körképéből.

Vajat többféle állat tejéből lehet előállítani, hazánkban elsősorban a tehéntej a jellemző. Egy kilogramm vaj elkészítéséhez mintegy 21 liter tejre van szükség, a vaj kizárólag tejből és/vagy tejszínből készül. Ugyanakkor adhatók hozzá adalékanyagok (például színezékként béta-karotin), de csak akkor, ha ezek nem a tej bármely alkotóelemének teljes vagy részleges helyettesítését szolgálják.

Viszont a vaj előállítási költsége az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt.

Korábban az Agrárszektor kérdezte Harcz Zoltánt, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatóját az áremelkedésekkel kapcsolatban, akkor a szakember így nyilatkozott:

2022 szeptemberében az előző év azonos időszakához képest jelentősen, 70 százalékot is meghaladó mértékben emelkedett a trappista sajt, valamint a 2,8 százalékos zsírtartalmú friss zacskós tartós tej és a tehéntúró értékesítési ára, de ugyanígy a tejfölről, a gyümölcsös és a natúr joghurtokról, és voltaképp valamennyi tejtermékről elmondható, hogy jóval többet kell érte fizetni a boltokban, mint egy évvel korábban. Az azonban biztosra vehető, hogy ez a folyamat a jövőben is folytatódni fog, mivel a tejtermelők és feldolgozók szinte minden költsége megnövekedett.

Így készítsd el otthon egyszerűen, a bolti ár töredékéért

Nem véletlenül gondolkozik el minden háziasszony most, az ünnepi időszakban azon, hogyan süssön isteni finom bejglit, linzert vagy egyéb süteményt, amihez bőséggel kell ebből a tejtermékből. Megtaláltuk a megoldást, hogy a kecske is jóllakjon, és a káposzta is megmaradjon. Ezzel a módszerrel olcsóbban jössz ki, mintha készen vásárolnád a vajat. Mutatjuk.

Az elkészítése roppant egyszerű, lehet, már te is csináltál véletlenül, csak nem tudtál róla. Vegyél 200 ml 30 vagy 35 százalékos habtejszínt a boltban - minél zsírosabb, annál jobb -, majd kézi vagy gépi habverővel verd magas fokozaton pár percig. Az a lényeg, hogy túl kell verni picit a tejszínt, amikor az író kiválik, és jól megkülönböztethetően kapsz egy leves anyagot, valamint egy szilárd, túrós halmazállapotút, akkor teljes a siker. Arra viszont figyelj, hogy kizárólag magas zsírtartalmú, és valódi habtejszínt használj!

A hideg habtejszínt kezdd el felverni, és a kisgéped teljesítményétől függően verd 4-5 percig, míg kétneművé válik a masszád: kiválik a folyékony író, és megmarad a zsíros vaj.

Ezután tedd az átgyúrt masszát hideg vízbe, és gyúrd át még egyszer, majd addig öblögesd hideg vízben, míg a víz teljesen áttetsző, vízszínű marad, amikor beleteszed.

Csomagold zsírpapírba vagy sütőpapírba, és mehet a hűtőbe.

Ha nem süteménybe szánod, ízesítheted bármilyen fűszerrel, és kis adagokba csomagolva kiváló fűszervajad lesz akár a karácsonyi sültekhez is.

200 ml tejszínből kb. 8-10 dkg vajat készíthetsz, minél zsírosabb, annál jobb ízű lesz. Ha azt nézzük, hogy 200 ml habtejszínt már 400 forintért megvehetsz a boltban, az igazán jó minőségű teavaj ára viszont ennél magasabb, a Magyar Vaj termék 100 grammja 999 Ft, akkor féláron juthatsz hozzá, ha otthon készíted.

Ez a videó bemutatja lépésről lépésre, hogyan készítsd el a vajat otthon:

