Felejtsd el a drága bolti süteményt: így készítheted el otthon olcsón a karácsony slágereit

Dubóczky Krisztina 2022.12.12. 14:15 Megosztom

Az advent és a karácsony elképzelhetetlen itthon bizonyos sütemények nélkül. Érdemes most még nekiállni, és otthon megsütni ezeket, hiszen a töredékébe kerül így az édességünk, annyira elszálltak az élelmiszerárak és a munkadíjak, arról nem is beszélve, hogy mindig jobban ízlik a családnak, amit a háziasszony süt, és még a gyerekek is szívesen besegítenek. Mutatjuk az öt legnépszerűbb karácsonyi süteményt, receptekkel együtt.

A vártnál jóval magasabb infláció, a forint érdemi gyengülése, a népegészségügyi termékadó és a dohánytermékek, alkoholos italok jövedéki adóemelése, számos, elsősorban élelmiszer termékpályán a nyersanyag és energiaöltségek meredek elszállása miatt továbbra is folytatódó átárazások, valamint a háztartási energiaárak befagyasztásának részleges feloldása miatt az idei átlagos infláció meghaladhatja az eddigi 14%-os, valamint a jövő évi 13,6%-os várakozásunkat - fejtette ki Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. Az elemző szerint a következő hónapokban az átárazások várható folytatódása miatt kismértékben tovább emelkedik az infláció, ami az árkorlátozó intézkedések nélkül elérhetné a 24-25%-ot, bár az egyes élelmiszerek esetében bevezetett árkorlátozásokat jórészt áthárították más termékekre. Az év végéig 23% közelébe emelkedhet az infláció. Egyre jobban megéri otthon megsütni a hagyományos adventi és karácsonyi süteményeket, mert a boltok és cukrászdák árai sokak számára már megfizethetetlenek. Bár az otthonsütésnek is megemelkedtek a költségei - a háztartási energia 64,4%-kal drágult 2021 októberéhez képest (a legtöbb sütő működtetéséhez szükséges elektromos energia ára 28,6%-kal lett magasabb) -, még így is jóval kevesebből jön ki egy rúd bejgli vagy egy tepsi zserbó otthon megsütve, mint több ezer forintért a boltban megvásárolva. Ezek az idei év sláger süteményei Minden év decemberében több mint 1 millió keresést hajtanak végre a magyarok különböző karácsonyi sütemények receptjei után kutatva. A Google Trends számait alapul véve várhatóan idén is a mézeskalács lesz a befutó a karácsonyi sütemények versenyében, de a kókuszgolyó, mézes krémes és a zserbó is nagyon népszerű. Zserbó szerelmesként kíváncsiak voltunk, vajon mennyire népszerű karácsonykor ez az igazán klasszikus sütemény? Nemrég beszámoltunk egy friss kutatásról, miszerint a zserbó a magyarok kedvenc sütije, ugyanakkor karácsonykor általában mások a tendenciák. Kutattunk egy kicsit a témában és az alábbi eredményeket találtuk - írja a zserbo.info.hu A mézeskalács utcahosszal veri a mezőnyt Az elmúlt 3 év adatait vizsgálva egyértelműen kijelenthetjük, hogy a mézeskalács a legkeresettebb karácsonyi sütemény a magyarok körében. Több, mint kétszer annyian keresnek a „mézeskalács” kulcsszóra, mint a második helyezett kókuszgolyóra. A dobogó alsóbb fokain már szorosabb a verseny, ugyanis a mézes krémes éppen csak lemaradt az ezüstéremről. A zserbó csak a 4. helyre ért fel, de így is megelőzte az egyik legismertebb karácsonyi süteményt, a bejglit. A bejgli egyébként érdekes karriert fut be a keresőben. A többi süteménnyel ellentétben a bejgli népszerűsége évről évre csökken a hazai Google keresések alapján. Míg 2016 decemberében 110.000 keresés történt a „bejgli” kulcsszóra, addig 2021-ben már csak 90.500. Ennek szöges ellentéte a zserbó, amelyre 2016-ban még csak 49.500 keresést indítottak, míg 2021-ben már 110.000-et. A zserbóhoz hasonlóan a hókifli, tiramisu és a mákos guba népszerűsége is növekszik, így elképzelhető, hogy a következő években átrendeződik a TOP 5-ös lista. Így alakult a TOP 10-es mezőny 2019-2021 decemberében: Mézeskalács 770.000 Kókuszgolyó 335.500 Mézes krémes 294.000 Zserbó 291.000 Bejgli 255.000 Hókifli 241.000 Tiramisu 214.000 Mákos guba 208.500 Kókuszkocka 170.500 Linzer 141.500 Így készítsük el a karácsonyi süteményeket otthon olcsón 12 hónap alatt, 2021. szeptemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 35,2%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a kenyér (76,2%), a sajt (68,0%), a tejtermékek, valamint a vaj és vajkrém (66,3%), a margarin (61,2%), a száraztészta (60,2%), a tojás (53,7%) drágult. Viszont még ennek ellenére is olcsóbb otthon megsütnünk a süteményeket, mert a cukrászdák és pékségek az energiaárak mellett a munkadíjat is beleszámolják a késztermékek árába. Az igazán finom, a nagyi ízeit idéző 250 grammos diós bejgli például sehol nem kerül 3000 forintnál kevesebbe. 1. Rögtön puha mézeskalács Megvan az az előnye, hogy nem kell napokat várnunk arra, hogy ez a sütemény vajpuha legyen. Ez pedig azért is fontos, mert sokan csak 24-én reggel érnek rá megsütni a magyarok legkedveltebb karácsonyi édességét: a mézeskalácsot. Hozzávalók 1 kg finomliszt

30 dkg porcukor

3 teáskanál szódabikarbóna

14 g mézeskalács fűszerkeverék (1 tasak) - vagy magunk is elkészíthetjük: őrölt fahéj, szegfűszeg, kardamom és frissen reszelt gyömbér kerülhet vele, de kedvünkre variálhatjuk a fűszereket

30 dkg margarin

250 ml méz

3 db tojás

a mázhoz: 2 db tojásfehérje és 30 dkg porcukor Elkészítés Először a száraz hozzávalókat keverjük alaposan össze, majd jöhet a tojás, a méz és a picit megolvasztott margarin. Addig gyúrjuk, míg egynemű, illatos, rugalmas tésztát nem kapunk.

Három részre osztjuk, majd egyenként kinyújtjuk 0,5 cm-es vastagságúra a tésztát. Kiszaggatjuk, sütőlemezre tesszük, ne szorosan, mert sülés közben összenőnek. 180 Celsius fokon 10 perc alatt megsütjük.

A mázhoz 2 tojásfehérjét félig felverünk robotgéppel, majd 30 dkg porcukrot apránként hozzádolgozunk, és keményedésig keverjük. Ezután megírjuk vele a kihűlt mézest, és hagyjuk megszáradni. 2. Kókuszgolyó lekvárral, kávéval Hozzávalók 50 dkg háztartási keksz

3 ek cukrozatlan kakaópor (minél jobb minőségű, annál finomabb lesz az édesség)

15 dkg cukor

20 dkg vaj (vagy margarin)

8 ek lekvár (sárgabarack, málna - vagy ízlés szerint, amit szeretünk, különleges lehet narancslekvárral, de ez utóbbit higítsuk picit, ha nem folyós)

1 dl kávé

50 ml rum vagy rumaroma

1 csomag vaníliás cukor

30 dkg meggy (magozott)

20 dkg kókuszreszelék Elkészítés A kekszet ledaráljuk - vagy eleve úgy vesszük meg a boltban - és a magvalt meggy, valamint a kókuszreszelék kivételével - a hozzávalókkal összegyúrjuk.

Kézzel golyókat formázunk a masszából, közepükre egy-egy meggyszemet teszünk.

Végül a kókuszreszelékben megforgatjuk őket.

Tálalásig a hűtőbe tesszük. 3. Mézes krémes Hozzávalók A mézes lapokhoz 45 dkg finomliszt

15 dkg porcukor

1 késhegynyi szódabikarbóna

3 ek sertészsír

4 ek méz (olvasztott)

1 db tojás (villával felverve)

4 ek tej A töltelékhez 5 dl tej

100 g búzadara

25 dkg vaj vagy margarin

20 dkg porcukor

2 csomag vaníliás cukor

1 db tojássárgája

20 dkg sárgabarack lekvár A csokimázhoz 20 dkg étcsokoládé

20 dkg vaj Elkészítés A tészta készítése: A mézes lapokhoz valókat félkemény tésztává gyúrjuk. Ha még kíván tejet, apránként lehet bele picit tenni.

A mézes lapokhoz valókat félkemény tésztává gyúrjuk. Ha még kíván tejet, apránként lehet bele picit tenni. A tésztát rúd formára sodorjuk és négyfelé osztjuk. Mindegyik tésztacipót nagyon lisztezett felületen kinyújtjuk, majd egyesével megsütjük margarinnal vékonyan megkent tepsi hátoldalán 200 fokra előmelegített sütőben. (Sötét zsemleszínűre kell sütni, vigyázzunk, nagyon gyorsan sül, kb. 6 perc/ lappal számoljunk. Azért jó a tepsi hátulján készíteni, mert könnyen le lehet róla csúsztatni.)

Töltelék készítése: A tejet felforraljuk és a lassan beleöntjük a grízt, ha megfőtt, keverve kihűtjük. Amikor langyos, hozzáadjuk a cukorral, vaníliás cukorral és tojássárgával habosra kevert margarint.

A tejet felforraljuk és a lassan beleöntjük a grízt, ha megfőtt, keverve kihűtjük. Amikor langyos, hozzáadjuk a cukorral, vaníliás cukorral és tojássárgával habosra kevert margarint. Összeállítás: A tölteléket kettéosztjuk, az első lapra rákenjük a fele tölteléket, a második lapot rátesszük, és megkenjük a lekvárral.

A tölteléket kettéosztjuk, az első lapra rákenjük a fele tölteléket, a második lapot rátesszük, és megkenjük a lekvárral. Erre jön a harmadik lap, amire rásimítjuk a krém másik felét, a negyedik lappal borítjuk, amit pedig csokimázzal vonunk be. (A csokoládémázhoz a darabokra tört csokit gőz felett megolvasztjuk, majd belekeverjük a vajat.) 4. Zserbó hagyományosan Hozzávalók 700 g finomliszt

2 dl tej (langyos)

1 tasak (7 gr) instant élesztő

1 tk só

120 g porcukor

400 g vaj

1 tojás

1 tojássárgája (lekenéshez) Töltelék 500 g dió

300 g porcukor

800 g sárgabarack lekvár

2 citromból nyert citromhéj

1 csipet só

1 ek rum

2 teáskanál vaníliaaroma vagy egy valódi vanília kikapart belseje Csokoládémáz 300 g étcsokoládé

50 g vaj

1 dl habtejszín Elkészítés Egy nagy keverőtálba tesszük a lisztet, a tejet, az élesztőt, a sót, a porcukrot, a puha vajat és az egy darab tojást, majd kézzel vagy robotgépben (dagasztókarral) alaposan összekeverjük. Amikor kellően kidolgoztuk, és összeállt a tészta, bucit formázunk belőle. Ezután becsomagoljuk folpackba, és hűtőbe tesszük pihenni kb. egy órára.

A pihentetett tésztát négy egyforma, kb. 30-35 dkg-os bucira osztjuk.

Egy gyúródeszkára helyezünk egy akkora sütőpapírdarabot, amekkora a tepsi (sztenderd gáztepsi, 44,5 x 37,5 x 4 cm), majd ezen nyújtjuk ki az első tésztalapot (ez lesz a zserbó alja). Nagyjából fedje be a sütőpapírt, majd ezt az egészet papírostul helyezzük át a tepsire.

Az első réteg tésztát megkenjük a töltelék egyharmadával, majd megismételjük ugyanezt mindegyik réteggel. A tésztákat vékonyra, 2-3 milliméterre kell nyújtani lisztezett deszkán.

Majd a sodrófára tekerjük, és annak segítségével ráhelyezzük a töltelékkel megkent lapokra. Négy tészta- és három töltelékrétegünk lesz. Az utolsó réteg lapra már nem kerül töltelék, erre jön majd a csokimáz.

Sütés előtt a zserbó tetejét megszurkáljuk villával, és megkenjük tojássárgájával.

Előmelegített, 180 °C-os sütőben nagyjából 70 percig sütjük, amíg a teteje kissé megbarnul. Ha nagyon pirulna, fedjük le alufóliával. Miután elkészült, hagyjuk teljesen kihűlni. Töltelék A diót ledaráljuk, és egy nagy tálban összekeverjük a porcukorral és a lekvárral. Adunk hozzá egy csipet sót, és belereszeljük két citrom héját. Csokoládémáz A csokoládémázhoz gőz fölött összeolvasztjuk a csokoládédarabokat a tejszínnel és vajjal. A kész mázat kissé lehűtjük, hogy kissé megszilárduljon, és ne folyjon szét.

A kisült/kihűlt zserbóalapra öntjük a csokoládémázat, és hosszú nyelű fémspatula segítségével elegyengetjük. Hűtőbe tesszük, hogy a máz is kellően megdermedjen. Sőt, kifejezetten jót tesz a sütinek, ha szeletelés előtt egy-két napig hagyjuk állni. Így jól összeérnek az ízek, és megpuhulnak a rétegek.

Kis téglalapokra szeletelve tálaljuk. 5. Bejgli Hozzávalók a tésztához 2 dl tej

1,5 dkg friss élesztő

1 db tojássárgája

6,5 dkg porcukor

65 dkg finomliszt

30 dkg vaj

frissen reszelt citromhéj A diós töltelékhez 15 dkg dió (darált)

10 dkg porcukor

1,5 ek sárgabaracklekvár

1,5 dl tej

1 marék mazsola (5-6 dkg) A mákos töltelékhez 15 dkg mák (darált)

15 dkg porcukor

1,5 ek sárgabaracklekvár

1 citrom reszelt héja és kifacsart leve A kenéshez 1 db tojás Elkészítése A tésztához a tejbe belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a tojássárgáját és a porcukrot, és elkeverjük.

A lisztbe belekockázzuk a hideg vajat, hozzátesszük egy citrom reszelt héját, ráöntjük az élesztős tejet, és alaposan kidolgozzuk.

Hűtőbe tesszük egy órára.

Ha kész, négy egyenlő darabra vágjuk. Téglalap alakúra nyújtjuk őket. Kettőt a diós, kettőt a mákos töltelékkel töltünk meg.

A tekercsek végeit picit behajtjuk, majd óvatosan feltekerjük. Óvatosan megszurkáljuk.

A diós töltelékhez a diót, a porcukrot, a tejet és a mazsolát a baracklekvárral együtt egy kis lábasba tesszük, és kis lángon, folyamatosan kevergetve 5 perc alatt összefőzzük. Teljesen kihűtjük.

A mákos töltelékhez a darált mákot, a porcukrot, a reszelt citromhéjat, és levet, a lekvárt egy kisebb lábosba tesszük, összekeverjük, és kis lángon, kevergetve 5 percig főzzük. Hagyjuk teljesen kihűlni.

A kenéshez a tojást kettéválasztjuk. A rudakat először a sárgával megkenjük, és megvárjuk, hogy rászáradjon. Ez után a fehérjével kenjük meg. Így lesz szép márványos a bejglink.

180 fokra előmelegített sütőbe toljuk 40 percre. Nem baj, ha megreped, attól még finom!