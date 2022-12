Itt a nagy bejgli körkép: ennyiért vehetjük idén a karácsony slágersüteményét

Az ünnepi asztal elengedhetetlen kelléke a bejgli, vagy a tekercs. A pékségekben már elindult az előrendelés, a boltok polcai is roskadoznak a kínálattól, de van, aki már otthon javában az ünnepi bejgli-sütésre készülődik. A Pénzcentrum most megkérdezte a nagyobb üzletláncokat, valamint a Magyar Cukrász Ipartestületet, hogy ők hogyan készülnek a bejgli-szezonra.

Az élelmiszerek inflációja már 43,8 százalékos. Ezt megérezhetjük akkor is, ha bejglit vásárolnánk. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke a portálnak elmondta, hogy szinte minden alapanyag megduplázódott az elmúlt egy év alatt, és amelyek nem változtak ilyen drasztikusan, azok egyedül a magvak, de azok már eleve nagyon drágák voltak.

Az energiaköltségek is az egekben vannak, a valóban energiaintenzív szakmánkat ez sújtja most leginkább, és egyelőre a cukrászdák kormányzati segítséget sem kaptak. A cukrászdák energiaköltsége jóval meghaladja a 3 százalékot, a bekért információink alapján a 2021-es árakkal számolva is 5-6 százalék körül van. A mostani piaci árakkal számolva már szinte kitermelhetetlenek lesznek, főleg úgy, hogy a legtöbb esetben a szolgáltató kettő hónappal előre kiszámlázza a várható, kalkulált fogyasztást, és ha nem fizeti be az üzlet, akkor már le is szerelik a mérőórákat. Próbálnak mindenhol spórolni a kollégák, még hatékonyabban működni, mert képtelenség minden terhet a vendégekre hárítani. Meg kell találni azt a határt, ami még nem veszélyezteti az üzlet működését, és a vendég is hajlandó megfizetni. A bejglik esetében ez a határ idén a cukrászdákban általában 3 000 forint és 4 500 forint között van jelenleg, ami az üzlettől, vendégkörtől és a minőségtől függően változhat és természetesen e fölött és ez alatt is kínálnak bejglit

- mondta a drágulásról. Hozzátette, a drágulás mellett azonban nem tartanak attól, hogy a vásárlók lemondanának a minőségről, ugyanis a minőségi termékek népszerűsége az elmúlt években is folyamatosan növekszik. Egyre tudatosabbak a fogyasztók és inkább a mennyiségből, de nem a minőségből engednek.

Érdekes, hogy 2000 forint körül is lehet találni a multik polcain ipari, silányabb minőségű termékeket, de már 2500 -3000 forint között is kaphatunk egyes cukrászdában hagyományos és minőségi bejglit. Ez már nem olyan nagy árkülönbség, szerintem érdemes a jobb minőségű terméket választani, hogy valóban az ünnepi asztal éke lehessen, és ne a csalódás árnyékolja be az ünnepet

- mondta a szakmai elnök.

Ahogy a portál írja, a

A Pennyben az 50 százalékos töltelékarányú 500 gramm kiszerelésű diós és mákos bejgli ára 1399 forint.

Az Aldi kínálatában a 300 grammos kiszerelésű, frissen, helyben sütött bejgli diós és mákos változatban is kapható, mindkét termék ára 699 forint. A 400 grammos kiszerelésű Pantastico bejgli diós, mákos, illetve gesztenyés ízben érhető el 999 forintért. December 4-től az ALDI üzleteiben - a készlet erejéig - elérhető a Gerbaud diós és mákos bejglije is, 500 grammos kiszerelésben. A Gerbaud bejglik ára egységesen 2 999 forint. Az ünnepi kínálatban elérhető majd az Aranycipó pékség 400 grammos fahéjas ízű fonott kalács is, amelynek ára 799 forint.

A Spar üzleteiben 1 199 Ft-tól egészen 3 499 Ft-ig ajánlanak a vásárlóknak diós és mákos bejglit, választékukban bejglit és tekercset egyaránt tartanak.

Címlapkép: Getty Images