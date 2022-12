Nehéz éve volt a kézműves sörfőzdéknek: a brutális áremelkedés csak a kezdet?

Az utóbbi évtizedben komoly sörforradalomnak lehettünk tanúi Magyarországon: sorra nyíltak meg az újabb és újabb kézműves sörfőzdék, melyek közül sok neve ma már egybeforrt a minőségi sörfogyasztással. Viszont az elmúlt év ennek az ágazatnak se hozott könnyebbséget. A Covid után a brutális alapanyagár emelkedés, és a rezsiárak elszállása sem kímélte a főzdéket.

A Covid és a vendéglátóhelyek kényszerbezárása nagy csapást mért a hazai kraft főzdékre, azonban az idei év ennél is nagyobb kihívásokat állított a magyar sörfőzők elé. Ahogy a Pénzcentrum írja, 2022 nagy valószínűséggel semmilyen területen nem volt egyszerű: a brutális inflációt, a gyenge forintot és az elszálló energiaárakat rengeteg cég érezte meg. Ez alól nem jelentetettek kivételt a kraft sörfőzdék sem, ahol különösen a rezsiárak emelkedése és a magas euróárfolyam jelentett problémát.

Ugyan már 2022-ben is brutális volt itthon a drágulás mértéke, jövőre még ennél is nagyobb mértékű éves inflációt jósolnak a szakértők. Ráadásul a rezsiköltségek csökkenése sem várható belátható időn belül, ami érzékenyen érinti a főzdéket a sörfőzés magas energiakitettsége miatt. Annyira energiaintenzív az iparág, hogy a sörfőzdéknek és a sörgyáraknak sincs nagyon más választása, mint hogy árat emeljenek. Nem meglepő így az sem, hogy volt, ahol idén négyszer is árat kellett emelni.

A portál most megkérdezte a hazai kézműves sörfőzdéket, hogy értékelik az idei évet, mennyire ajándékoznak szívesen sört a magyarok karácsonykor, és mit várnak 2023-tól. Erről többet a teljes cikkben olvashatunk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images