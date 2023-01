Spórolós édesség lehet a házi Túró Rudi: ízletesebb is, és olcsóbb, mint a bolti

Te is imádod a Túró Rudit, de kétszer meggondolod, ilyen bolti árak mellett, hogy vegyél egy csomaggal? De minek is költeni rá, ha mi magunk is elkészíthetjük otthon? Igaz, horror áron kapni a hozzávalókat, de ha osztunk-szorzunk, nem biztos, hogy a boltival jobban járunk. Ráadásul a házi túrós masszába akár mogyorókrémet, lekvárt, gyümölcsdarabokat, csokit vagy kókuszreszelékkel is keverhetünk. Hozzuk a legtutibb recepteket!

A rendkívül gyenge forint miatt az importból származó tejtermékek ára is bődületesen megemelkedett, a magyar előállítók hozzájuk igazították áraikat – írta decemberben az RTL. A végeredmény: az elmúlt egy évben csak a trappista sajt értékesítési ára 91 százalékkal, nem vicc, 91%-kal emelkedett! És akkor még nem beszéltünk arról, mennyivel nőtt a rögös túró, no és családi kedvencünk, a Túró Rudi ára! Az Agrárközgazdasági Intézet a Piaci Árinformációs Rendszer adatain alapuló összesítése szerint tavaly év végén az előző év azonos hónapjához képest a hazai előállítású tejtermékek közül a trappista sajt értékesítési ára 91 százalékkal,

a tehéntúróé 81 százalékkal,

a kefiré és a 2,8 százalék zsírtartalmú friss zacskós tejé 78 százalékkal,

a natúr joghurté 77 százalékkal,

az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tejé 76 százalékkal,

az adagolt vajé 74 százalékkal,

a tejfölé 73 százalékkal,

a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejé 71 százalékkal,

a gyümölcsös joghurté 64 százalékkal,

a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tejé 61 százalékkal,

az ömlesztett sajt 57 százalékkal, a natúr vajkém ára pedig 37 százalékkal nőtt. Az történt, ami sok más termék, elsősorban az élelmiszerek esetében: az alacsony jövedelmezőség miatt most sok feldolgozó úgy gondolta, hogy azonnal árat kell emelniük, mert az infláció lavinaszerűen, de felfelé sodor minden árat. Arra jutottak, hogy ha most nem emelnek, akkor utána ismét évekig nem lesz rá lehetőségük. Ezt hívjuk inflációs pszichózisnak: azok is árat emelnek, akiknek egyébként eszükbe sem jutott volna vagy nem lett volna rá lehetőségük – kommentálta a számokat az RTL-nek dr. Raskó György agrárközgazdász, aki szerint a Magyarországon elszabaduló inflációs vonatra rengetegen szálltak fel az említett okokból. Kiemelte ugyanakkor, hogy az elkövetkezendő időszakban is várható lesz további áremelés. Egyrészt a termelési költségek (energia, munkabér, takarmányozás) olyan mértékben emelkedtek – és nem csak a tejiparban, hanem általánosan – hogy nem is lesz más választás. Másrészt pedig a rendkívül gyenge forint miatt az importból származó sajtok, tejtermékek ára is megemelkedett, a magyar előállítók hozzájuk igazították áraikat. Túró Rudira is rájár a rúd Amit fél éve még pár száz forintért megkaphatunk, most súlyos pénzeket fizethetünk. Ilyen hétköznapi „olcsó” nasi volt a Túró Rudi, simán belekerült a bevásárlókosarunkba, nem osztott-szorzott, mennyibe kerül. Szembetűnő azonban, hogy ennyire elszabadult az infláció, mennyivel drágult ez a desszert is. Csomagos kiszerelésben még szembetűnőbb az árnövekedés: Online webáruházakban: Pöttyös Túró Rudi natúr túródesszert kakaós étbevonattal 6 x 30 g (180 g): 1 189 Ft (6606 Ft/kg)

Pöttyös Óriás Túró Rudi natúr túródesszert kakaós tejbevonattal 5 x 51 g (255 g): 1 375 Ft (5 392 Ft/kg)

Kockás nagy túrórúd 5 x 50 g (250 g): 889 Ft (3 556 Ft/kg)

Pöttyös Túró Rudi mogyorókrémes desszertkészítmény 5 x 51 g (255 g): 1 375 Ft (5 392 Ft/kg)

Pöttyös Túró Rudi desszertkészítmény kakaós étbevonattal, epres töltelékkel 6 x 30 g (180 g): 1 189 Ft (6 606 Ft/kg) Mi is ez a Túró Rudi? A Túró Rudi, ez a kakaós masszával bevont édeskés-savanykás édesség, nem túlzás, a magyarok egyik kedvelt túrós desszertje. Az orosz szirok alapján kezdték el Magyarországon gyártani az 1960-as évek végén. Nem hungarikum, mivel a hungarikumok hivatalos listájába nem került be – de sokan annak tartják. A név eredetéről is számos legenda terjedt el, egyes források szerint Mandeville Rudolf volt a név ötletgazdája, a Pöttyös Túró Rudi gyártója szerint azonban Klein Sándor alkotta meg a nevet. Túró Rudi történelem 1954-ben Takó Imre iparigazgató, dr. Ketting Ferenc a Magyar Tejipari Kutató Intézet (MTKI) élelmiszeripari mérnöke és Borka Zsolt üzemképviselő tanulmányútra utazott a Szovjetunióba, a szocialista tejipar tanulmányozására. Ők ott látták meg a Túró Rudi ősét, a „глазированный сырок” (glazirovannij szirok) elnevezésű, túróvaj és zsír keverékéből készült, cukrozott és csokoládéval bevont, lágy állagú, kerek formájú édességet, amit akkor túrómignonnak neveztek el. Ez alapján egy hazai ízvilágnak jobban megfelelő terméket terveztek.



A túrós édesség termékfejlesztésének lebonyolításával az Erzsébetvárosi Tejüzem művezetőjét bízták meg. Klein Sándort, a Budapesti Műszaki Egyetem oktatóját pedig felkérték az új termékük reklámpszichológiai kampányának megtervezésére. Klein a formatervezést továbbadta két hallgatójának az Iparművészeti Főiskolán, ők találták ki és tervezték meg többek között a pöttyös csomagolást. Klein a névadás ügyében több szakemberrel – így például Radnai Béla reklámpszichológussal – tanácskozott, de végül egyikük tanácsát sem fogadta el. A Túró Rudi név végül saját ötletéből született. Az eredeti, piros copfos kislány rajzával díszített pöttyös csomagolást Klein tanítványai – két iparművészeti főiskolás készítette.[6][9] A név sokakban felháborodást keltett, a Hírlapkiadó Vállalat reklámcsoportjának vezetője egyenesen erkölcstelennek nevezte. (Forrás: Wikipédia) Így készítsd el magadnak otthon! Fél kiló túróból (amit leírni is nehéz: 1800-2000 forint körüli áron kaphatunk meg) körülbelül 20 túrós-kakaó-bevonatos rudacskát készíthetünk. Így otthoni darabára 100-150 forintból kihozható. Tényleg nem kell hozzá más, mint tehéntúró, citrom, vanília, cukor, vaj, csokoládé és némi zselatin! Nem kell sütni sem, viszont az eredmény pazar lesz, próbáljátok csak ki! Hozzávalók 20 darabhoz 50 dkg túró

40 dkg étcsokoládé

10 dkg porcukor

10 dkg víz

2 dkg zselatin

1 citrom

1 citrom