Fogadjunk, ezt te sem tudtad: filléres szendvicskrém készülhet a népszerű gyümölcs magjából

Dubóczky Krisztina 2023.01.18. 17:07 Megosztom

2023-ban nem is csoda, ha minden területen igyekszünk spórolni, és ott fogni meg a pénzt, ahol csak lehet. Különösen igaz ez az élelmiszerek esetében. Az infláció az egyébként is lassan luxusnak számító, egészséges élelmiszerek fogyasztását vetette vissza, így a zöldségekét és a gyümölcsökét is. De otthon is készíthetünk szuperegészséges kenyérre valót, amit akár szendvicskrémként, de akár vaj vagy margarin helyett is használhatunk. Nem kell hozzá más, mint néhány elfogyasztott avokádó magja, és mivel ezzel a trükkel duplán hasznosíthatjuk az egyébként nem olcsó gyümölcsöt, a pénztárcánknak is jót teszünk. Mutatjuk.

24,5%-ra ugrott az infláció decemberben, amit elsősorban a hatósági üzemanyagárak eltörlése okozott, azonban az élelmiszerárak emelkedése is tovább gyorsult. Egy év alatt az élelmiszerek árai 44,8%-kal nőttek, ami érdemi gyorsulás a két évvel ezelőtti 3% körüli növekedéshez képest. A sajtok ára 83,2%-kal, az egyéb tejtermékek 79,2%-kal, a vaj, vajkrémek árai 79,4%-kal emelkedtek. A tojás ára 82,7%-kal, a margariné 58%-kal, a sertészsíré 89,2% emelkedett. Decemberben a kenyér 81,1%-kal, a péksütemények 57,2%-kal, a száraztészta 70,8%-kal, az édesipari lisztesáruk 71%-kal drágultak, míg a burgonya árai 41,6, a gyümölcsök árai pedig 30,4%-kal emelkedtek - derül ki Suppan Gergely, a Takarékbank makroelemzőjének összegzéséből. 2023-ban nem is csoda, ha minden területen igyekszünk spórolni, és ott fogni meg a pénzt, ahol csak lehet. Az infláció az egyébként is lassan luxusnak számító, egészséges élelmiszerek fogyasztását vetette vissza, így a zöldségekét és a gyümölcsökét is. De otthon is készíthetünk szuperegészséges kenyérre valót, amit akár szendvicskrémként, de akár vaj vagy margarin helyett is használhatunk. Nem kell hozzá más, mint néhány elfogyasztott avokádó magja. Mutatjuk. Az avokádó nagyon egészséges, akárcsak a magja Az avokádó nagyon jó E-vitamin forrás, valamint nagy mennyiségű C-vitamint is tartalmaz. Magas zsírtartalmú, de ezek a zsírok egyszeresen telítetlen zsírok, amelyek a koleszterinszint csökkentéséhez is hozzájárulnak. Fehérjetartalma magasabb, mint bármilyen más gyümölcsnek. Nagyon sok benne a béta-karotin. A gyümölcsök közül a legmagasabb magnézium, folsav, E-vitamin és K-vitamin tartalommal bír. Nem túl alacsony kalóriatartalmú gyümölcs: 10 dkg avokádóban 218 kalória van. Érdekessége, hogy amíg a legtöbb gyümölcsnek az érés folyamán nő a cukortartalma, addig az avokádó cukortartalma az idő előrehaladtával csökken. A kozmetikai ipar is előszeretettel használja különböző pakolások, bőrtápláló krémek alapanyagaként. Otthon tejföllel kikevert avokádópürével lehet táplálni a bőrünket. Mézzel és lime-lével kikevert püréből arcpakolást is készíthetünk. A magja is hasznosítható Az avokádó nem olcsó gyümölcs - a közhiedelemmel ellentétben nem zöldség - , darabja akciósan is 500 Ft körül mozog. Viszont nemcsak a gyümölcshús, de a magja is fogyasztható, erőteljesen antioxidáns hatású, és a szívnek is jót tesz. A megfelelő emésztést is elősegíti, székrekedés ellen is kiváló. Ezeknek a fényében érdemes vásárolni belőle, hiszen duplán felhasználható a gyümölcs. A TikTok videóban látható a pontos elkészítése, ne habozzunk, próbáljuk ki bátran, csak nyerhetünk vele, hiszen a legtöbben eddig kidobtuk ezt a különleges magot. Hozzávalók: 4 db avokádómag héj nélkül, reszelve

fokhagyma

fehér bors, só

2 dl olívaolaj (amennyit felvesz - ez a mag méretétől is függ) Elkészítése: Reszeljük le a héj nélküli avokádómagot, mintha csak sajtot reszelnénk.

Tegyük hozzá a pépesített fokhagymát.

Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Tegyük egy üvegbe, majd öntsük fel annyi avokádóolajjal, amennyit felvesz.

Miután elkészült, tároljuk hűtőben. Fogyaszzuk pirítósra kenve vagy szendvicskrém alapanyagként. Jó étvágyat! @tothandrea68 #avokádómag #avokádó #olívaolaj #egészség #egészségeséletmód #avocado #avocadoseed #oliveoil ♬ Reggae Music - Stanley Roots Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!