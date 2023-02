Így turbózd fel a vasárnapi húslevest: extra gyógyító hatást érhetsz el ezzel a trükkel

Hazánk igazi gyógy- és fűszernövény nagyhatalom, a Kárpát-medence fekvése rendkívül kedvező éghajlatán kiválóan megteremnek ezek a növények. Közülük a legtöbbet cserépben is megvásárolhatjuk, és a konyhánkban is nevelhetjük őket, miután átültettük a megfelelő talajba, de akár a kiskertbe is kiültethetőek. Most azt mutatjuk meg, hogy ezek a növények bár kitűnő ízt adnak az ételeinknek, jóval többre is képesek: gyógyító hatásukat dédanyáink még felhasználták a mindennapjaikban. Most TikTok videón is mutatjuk, mely növényekkel érdemes a szokásosak mellett pluszban megbolondítani a vasárnapi húslevest a saját és családunk egészsége érdekében.

A gyógy-, fűszer-, aroma- és ipari növények gyűjtése és termelése éves szinten közel 8-10 milliárd forintot tesz ki. A gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények, például étrend-kiegészítők, kozmetikumok összforgalma éves szinten nagyjából 40-50 milliárd forint. A legfrissebb adat szerint Magyarországon 100-120 rendszeresen használt gyógynövényfaj van, az aktív hatóanyagot tartalmazó részek több ezer tonnát tesznek ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint.

1. Rozmaring

A legtöbb otthonban a rozmaringot mint mediterrán fűszernövényt ismerik, pedig a rozmaring egy remek és sokoldalú gyógynövény is, amelynek számos jótékony gyógyhatása van.

A rozmaring serkenti a gyomor működését, és a gyomornedv termelését, oldja az epe utak görcsös állapotát, és megelőzi a felfúvódást, valamint csökkenti a puffadást. Ha úgy érzed túl sokat ettél, igyál meg rá egy csésze enyhe rozmaring teát, és máris enyhülni fog a teltségérzet. De ezen kívül jótékony hatással van a belső szervekre, gyorsítja az anyagcserét, és jó hatással van a szívre és a vérkeringésre.

Mivel a rozmaring fokozza az agy vérellátását is, így javul a memória és az agytevékenységet is serkenti, valamint az emlékezőképesség is javulhat.Ha úgy érzed túl fáradt vagy, egy friss rozmaring ág, vagy a belőle készült tea gyors energiát biztosít. Krémekbe keverve a rozmaring illóolaj csökkenti a viszketést, és enyhíti a bőrirritációt.

Remek antioxidáns, antibakteriális, és egy természetes gyulladáscsökkentő szer is, valamint vizelet és szélhajtó hatással is rendelkezik. Gyulladáscsökkentő hatását a levelekben található rozmarinsavnak köszönheti.

2. Orvosi vagy kerti zsálya

Bár elsősorban fűszernövényként ismert, az orvosi vagy kerti zsálya az egyik legrégebbi gyógynövény. Erre utal latin neve is: aalvia, ami azt jelenti "gyógyítani". Torokfájás ellen igen hatékony, s ezt ma már modern vizsgálati eredmények is alátámasztják. A meghűléses betegségek gyakori kísérője a torokfájás, de a kellemetlen kaparó érzés a nátha, influenza, sőt mandulagyulladás első jele is lehet. Rendszerint vírus okozza, de baktériumok is előidézhetik. Mivel a zsályában található illóolaj fertőtlenítő, baktériumölő és gyulladásgátló hatással is bír, ezért rekedtség és torokgyulladás gyógyítására kitűnő.

3. Kurkuma

A kurkumában található kurkumin nevű vegyületnek számos jótékony hatása van az egészségünkre. Így immunrendszerünk erősítésében is komoly szerepe van azáltal, hogy olyan fehérjék termelődését segíti a szervezetben, amely a védekező rendszerünk megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen.

Daganatmegelőző

A kurkumin számos daganatos betegség megelőzésében is segíthet. Többek között hatásos a mell- és a különböző nyakdaganatok megelőzésében. De a különböző vizsgálatok azt is kimutatták, hogy akár még a prosztatadaganat megelőzésében is hatásos segítség lehet.

Antioxidáns

A kurkumin antioxidánsként is hatékony, így többféle daganatos betegség megelőzésében is segíthet, de egyes vizsgálatok szerint akár még az Alzheimer-kór gyógyításában is, bár ezt a hatását még jelenleg is csak vizsgálják az orvosok.

4. Gyömbér

A gyömbér felturbózza az immunrendszert és melegítő, izzasztó hatása miatt is természetes gyógyszerként használják megfázás kezelésére. Ilyen betegségek alatt javallott a növényt naponta többször fogyasztani, hogy a benne lévő vírusellenes, méregtelenítő és gombaölő hatása érvényesülhessen. A növény egyébként jelentős mennyiségben tartalmaz A-, C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat és cinket.

Zöldkoktél az egészségért Íme egy hatásos zöld koktél, amit napi szinten fogyaszthatunk megfázásos megbetegedések enyhítésére. Almát, avokádót, spenótot, brokkolit és egy darab gyömbért turmixoljunk össze valemyilyen kedvelt gyümölccsel, ilyenkor ősszel tehetünk bele szőlőt vagy szilvát is az alma mellé. Felnőtteknek 3-4 decilitert javallott fogyasztani belőle. De az is jó, ha nyers almát, gyömbért, citromot turmixolunk össze vízzel és fahéjjal, ha pedig szeretnénk, ha édes lenne, vagy valami enyhítene a gyömbér erején, adjunk hozzá erdei mézet vagy hársmézet - ha nincs, bármilyen méz megteszi.

Így turbózzuk fel otthon a húslevest: gyógyszer nélkül gyógyulhatunk vele

Ezeket a gyógynövényeket tegyük hozzá pluszban a megszokott recept szerint készülő húslevesünkhöz, amikor befűszerezzük:

rozmaring: antibakteriális, csökkenti a megfázás tüneteit zsálya: lázcsillapító kurkuma: erős gyulladáscsökkentő gyömbér: fájdalomcsillapító, immunerősítő

A videóban nyomon követhetjük a folyamatot:

Címlapkép: Getty Images